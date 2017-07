Nagy visszatérés: Kubica tesztel a Hungaroringen

A Renault újabb tesztlehetőséget ad a lengyel pilótának, ezúttal közvetlenül az F1-es Magyar Nagydíj után próbálgathatja a képességeit immáron egy idei autóval.

Harmadszor is tesztlehetőséget kap az idén Robert Kubica korábbi csapatától, a Renault-tól, ráadásul ezúttal már egy idei autót, az RS17-est vezetheti a Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen. Az F1 történetében először a Hungaroringen marad a mezőny a verseny után is, Kubica augusztus 2-án, szerdán ülhet autóba, kedden pedig a kanadai Nicolas Latifi vezethet a csapatnál.

Kubica június elején, Valenciában meglepően sikeres tesztet hajtott végre egy 2012-es Lotus-Renault volánja mögött, majd a jövő évi Francia Nagydíj helyszínén, Paul Ricardon is vezethetett, és a Marca szerint mindkét Renault-pilótánál jobb időket ért el a szimulátoros teszteken is. A Renault bevetette őt a goodwoodi sebességfesztiválon, és most a Hungaroringen is bizalmat szavaztak neki.

Kubica a valenciai teszten júniusban Forrás: Renault Sport Racing

„Az első két tesztnap lehetővé tette Robertnek és nekünk is, hogy adatokhoz jussunk – mondta Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője. – A következő alkalom az RS17-essel a Hungaroringen azt is megengedi majd, hogy részletes, és pontos adatokat nyerjünk egy jelenlegi autóval, reprezentatív körülmények között.”

A teszt után részletesen kielemezzük az információt, hogy eldöntsük, Robert milyen körülmények között térhet vissza a versenyzésbe a következő évek során.”

Kubica 2011 januárjában egy raliversenyen életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor autójával úgy ütközött a szalagkorlátnak, hogy az behatolt a pilótafülkébe, és a lengyel pilóta karját maradandóan károsította. Kubica a mozgásban a mai napig korlátozott, de a rehabilitációja elért egy olyan szintet, hogy kisebb módosításokkal már F1-es autót is tud vezetni.

Kubica az idei Renault-t tesztelheti 11 évvel az F1-es bemutatkozása után, ami pont a Hungaroringen történt Forrás: AFP/Pascal Guyot

„Most már tudom, hogy az a versenyző lehetek, aki korábban is voltam – idézte Kubicát a Marca. – 2010-ben elég magas színvonalat képviseltem, ezzel kapcsolatban nem kell szükségtelenül szerénynek lennem. Valenciában rájöttem, hogy még mindig olyan elszánt vagyok, mint régen, és a 2011-es baleset óta is felépültem.”

Az egyetlen forduló, amit Kubica állítólag nem tud bevenni, a hajtűkanyar Monacóban.

Ez azonban még így is rossz hír Jolyon Palmer számára, mert Kubica tesztje azt jelenti, hogy ő az idén már nem ülhet autóba az F1-es futamokon kívül, mert a lengyel pilótát az FIA nem tekinti újoncnak, és Nico Hülkenberg Bahreinben már tesztelt, így Kubicát a Renault kénytelen Palmer kárára autóba ültetni. Ha Kubica jól szerepel, Palmernek még kevesebb esélye marad a jövő évi folytatásra.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!