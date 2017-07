Kútba eshet a Sauber-Honda megállapodás

A japán gyártó viszont mindenképpen maradni akar a Forma-1-ben, akkor is, ha végül a Saubernél és a McLarennél és ajtót mutatnak nekik.

A Magyar Nagydíj után a Honda egyik protezsáltja, az F2-ben versenyző Matszusita Nobuharu tesztelhet a Saubernél, ettől függetlenül azonban elképzelhető, hogy végül nem jön létre a korábban bejelentett Sauber-Honda együttműködés, ami 2018-tól indulna, és állítólag az egyik oka volt annak, hogy Monisha Kaltenborn távozott a cég éléről, és a helyét Frederic Vasseur vette át.

A japán Sportiva című portál arról számolt be, hogy a Sauber-Honda megállapodás ismét „tiszta lapról” indul. A Honda sportprogramjainak általános igazgatója, Jamamoto Maszasi az Osztrák Nagydíj után elutazott a Sauberhez a Hinwilbe, de nem sikerült rendezniük a vitás kérdéseiket, ezért továbbra sem biztos, hogy jövőre Honda motorok üzemelnek majd a Sauberekben.

Vajon lesz-e jövőre McLaren-Honda, Sauber-Honda vagy egyik sem? Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Folyamatosan egyeztetek Hacsigo Takahiróval, és az igazgatótanács többi tagjával, nem szándékozunk visszalépni a Forma-1-től – idézte Maszasit a portál, és a szakember elismerte azt is, hogy a McLarennel is tárgyalásokat folytatnak.

Szerződésünk van egymással, és a tárgyalás alapja, hogy együtt folytassuk

– mondta a McLarenről. – Kizárjuk annak lehetőségét, hogy a McLaren akár csak ideiglenesen más gyártó erőforrását használja. A Saubernél nagyon jó egyeztetéseket folytattunk Monisha Kaltenbornnal, a helyes irányba haladtunk, de az új vezetés irányt változtatott, és most ismét tárgyalunk egymással.”

A Sauber már inkább visszatáncolna a Hondával kötött üzlettől? Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A Sauber új csapatfőnöke, Frederic Vasseur a L’Équipe-nek elismerte, hogy „a Honda kérdése az asztalomon hever, ez az első, amivel foglalkozom. Ezt gyorsan rendeznünk kell, de a McLarentől ijesztő dolgokat hallok” – foglalta össze, és a lapnak kijelentette, hogy a csapat felvirágoztatásához elegendő nagyságú költségvetés áll a rendelkezésére.

A Honda F1-es részlegét azonban már szorítja az idő.

„Most, amilyen gyorsan csak lehet – felelte Haszegawa Juszuke a RACER-nek, amikor arról kérdezték, hogy mikor kell döntést hozni a motorszállításokról. – Nem várhatunk a jövő évi előkészületekkel, úgyhogy már munkában is vagyunk, nagy szükségünk van a megoldásokra. Egyelőre úgy dolgozunk, mintha mi sem történt volna, de tisztázni kell a terveket.”

Még mindig nem úgy néz ki, hogy megéri Honda motorra váltani Forrás: AFP/2017 Getty Images/Clive Mason

Joe Saward szakblogger szerint Silverstone-ban az a hír járta, hogy Vasseur csak úgy vállalta el a Sauber vezetését, hogy leváltják a Honda motorokat. Ő maga a Mercedeshez és a Renault-hoz is közel áll, de a csapatok egyhangú beleegyezésére is szükség lehet ahhoz, hogy a két gyártó negyedik csapatot is ellásson, ezért elképzelhető, hogy a svájciak maradnak a 2018-as Ferrari erőforrásnál.

Ha a Hondát a McLaren és a Sauber is ejti, csapat nélkül maradnak.

Ez Saward és a Sportiva szerint is a Toro Rosso bekebelezésével oldható meg. A Red Bull már régóta szeretne túladni a faenzai istállón, ez pedig jó alkalom lehet arra, hogy a Honda erőforrás továbbfejlesztésére használják a csapatot, majd, ha a japán gyártó felzárkózik, az anyaistálló, a Red Bull Racing is megkaphatná a Honda motorokat.

