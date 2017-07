Adrian Newey önéletrajzot, Grosjeanék szakácskönyvet írnak

Az F1-es sztártervező a pályafutása mellett az autótervezés rejtelmeibe is bevezeti majd az olvasókat, Romain Grosjean és felesége pedig kedvenc hobbijukról ír kötetet.

Önéletrajzot jelentet meg 2017. október 30-án Adrian Newey, a Red Bull főtervezője, aki olyan versenyzők autóin dolgozott már, mint Mario Andretti, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, David Coulthard, Mika Hakkinen, Mark Webber vagy Sebastian Vettel. A brit szakember „How to build a car?”, vagyis „Hogyan építsünk autót?” címmel adja majd ki a kötetet.

Newey már 12 évesen is autókat skiccelt, azóta már 35 évet eltöltött a Forma-1-ben, egyebek mellett a Williams, a McLaren és a Red Bull főtervezőjeként. Jól megismerte a sikert, hiszen több autója is világbajnoki címeket nyert, gyakran lehengerlő fölénnyel, de a keserűségből is kijutott neki, hiszen 1994-ben Ayrton Senna az általa tervezett Williamsben vesztette életét.

Newey bepillantást enged a saját történetébe Forrás: DPPI/Florent Gooden

A brit szakember könyvében korábban nem látott illusztrációk is helyet kapnak, élettörténete mellett részletesen leírja azt is, hogy mi teszi a Forma-1-et igazán izgalmassá, valamint „az ember és gép totális szinkronja, a stílus, hatékonyság és sebesség tökéletes kombinációjának” receptjét is bemutatja.

Receptek közlésére készül Romain Grosjean és felesége, Marion is.

A házaspár közös hobbijának hódolva szakácskönyv kiadását tervezi, Grosjean egyelőre a Facebook-oldalán annyit árult el, hogy néhány héten belül várható a megjelenés, és az érdeklődők javaslatait várják a könyvborítóra kerülő fényképpel kapcsolatban. Két változat készült, szavazni a Facebookon lehet a bejegyzés alatti kommentek segítségével.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!