Az F1-es csapatok megérkeztek a Hungaroringre

Kimentünk, megnéztük a már épülő paddockot. A pálya elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt szerint a jegyeladások 30 százalékkal jobban állnak az egy évvel ezelőttihez képest, és a Magyar Nagydíj jövőjét nem veszélyezteti, hogy a Forma-1 új kezekbe került.

A Forma-1-es csapatok a hétvégi Magyar Nagydíj előtt elkezdték belakni a Hungaroringet. A paddockban nagy a sürgés-forgás: amikor hétfőn déltájban kint jártunk, a legtöbb motorhome már állt, de a belsejük üresen tátongott, a munkások lázasan rakták össze a gigantikus építőjátékra emlékeztető mobil palotákat. Ők az istállók személyzetének első hulláma – a többiek majd kedden és szerdán érkeznek meg Magyarországra.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt a pálya 7-es kapujánál tartott sajtótájékoztatóján azt mondta,

a Magyar Nagydíjra eddig 30 százalékkal több jegyet adtak el, mint tavaly ilyenkor.

Bár Budapesten most zajlanak a vizes vb eseményei, az Origo Gphírek kérdésére Gyulay azt felelte, szerinte a két rendezvény ugyan „erősíti egymást", de a közönségük eltérő, ezért a növekedés inkább a Német Nagydíj elmaradásának és az F1-es világbajnokság szoros állásának tudható be.

A sport új tulajdonosától, a Liberty Mediától úgy tudja, az összes pályán nőttek a jegyeladások az egy évvel ezelőttihez képest, amiben a Ferrari megerősödéséé és az új szabályoknak köszönhetően a korábbinál sokkal gyorsabb autóké az érdem. A Magyar Nagydíjat több szempontból is ideális időpontban rendezik meg, hiszen a vb két éllovasa, Sebastian Vettel és Lewis Hamilton között mindössze 1 pont a különbség, és a mezőny szokás szerint tőlünk fogja megkezdeni szokásos augusztusi szabadságát.

Gyulay azt mondta, az új tulajdonos, a Liberty Media révén „új szelek fújnak" a Forma-1-ben. Az amerikai cég szemlélete szerinte „közönségbarátabb", mint Bernie Ecclestone-é volt, aminek egyik bizonyítéka, hogy a többi helyszínhez hasonlóan

a Hungaroringen is létrehoznak majd egy Fan Zone-t, azaz szurkolói zónát a Magyar Nagydíj hétvégéjén.



Az ott zajló tevékenységekbe bevonják majd a nézőket is: szombat délután, az időmérőt követően interaktív műsort rendeznek az F1-es pilóták részvételével, de lesz kerékcsere- és szimulátorverseny is. Kisorsolnak öt paddock-belépőt, ami a szerencsések számára korábban elképzelhetetlen bepillantást nyújt a sport kulisszái mögé, sőt egy nyertes megtehet majd pár kört a pályán a kétüléses F1-es autó utasaként is.

Bár apróság, de tulajdonképpen az oldottabb hangulatot jelzi az is, hogy a Hungaroring felkérésére egy maroknyi graffiti-művész kifestette a 7-es kaput övező falakat, enyhítve kissé a betonkerítés kérlelhetetlen szigorán. Gyulay Zsolt néhány fújás erejéig maga is kipróbálta a festékszórót az egyik, futurisztikus F1-es Ferrarit ábrázoló alkotáson.

A Magyar Nagydíj nincs veszélyben

A Hungaroringnek 2026-ig van érvényes szerződése a Magyar Nagydíj megrendezésére. Noha Ecclestone olykor elég szokatlan megállapodásokat kötött, Gyulay a kérdésünkre kijelentette, hogy a mogyoródi F1-es verseny jövője a tulajdonosváltás ellenére sincs veszélyben.

„Szerintem nincs sok információjuk a Hungaroringről, ami van, azt én osztottam meg velük – mondta a pálya vezetője, aki három héttel ezelőtt, a Red Bull Ringen találkozott a Liberty menedzsmentjével, és az a benyomása, hogy az új rezsim sokkal gördülékenyebben kommunikál a korábbinál.

Még nem jártak Magyarországon, de a szerződésünk 2026-ig be van betonozva." Gyulay szerint a budapesti Nagy Futam koncepciója különösen felkeltette a Liberty figyelmét, és szerepe lehetett abban is, hogy Brit Nagydíj előtt megrendezték a nagyszabású F1 Live show-t Londonban.

„Egy ekkora cég, amely ilyen bizniszt működtet, ennyi pénzt rakott bele, és a médiában van érdekeltsége, a tévéközvetítések során is biztosan érezhető változásokat fog elindítani" – tette hozzá.

