Éppen vonzó lenne az F1 a rajongóknak, erre tönkreteszik!

Niki Lauda szerint a glória jövő évi bevezetése rossz ötlet, ráadásul rossz időzítéssel. Biztos abban, hogy a csúnya bukókeretnél jobb megoldást is lehetne találni.

Az FIA a 2018-as szezontól kötelezővé teszi a glória néven ismert F1-es bukókeret használatát az autókon, vagyis a jelenlegi állás szerint egy csúnya szerkezet éktelenkedik majd az autók pilótafülkéje fölött, a versenyző fejét védve. A szövetség Jules Bianchi 2014-es, halálos kimenetelű balesete óta pörgette fel a kutatásokat, és több megoldást is kipróbáltak.

A glória mellett a Red Bull is készített egy plexi szélvédőt, valamint Sebastian Vettel kipróbált egy másik, pajzs névre keresztelt szélvédőt is, de szédülni kezdett a vezetés közben, ezért rögtön le is szerelték az autóról. Bár a Ferrarin kívül minden csapat ellenezte, az FIA kijelentette, a biztonságra hivatkozva átnyomják a mezőnyön a glória bevezetését, már 2018-tól.

Szépnek nem szép, de vajon hasznos lesz? Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Egyik fejvédő sem volt 100%-osan meggyőző – jelentette ki Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke az Auto Motor und Sportnak. – Ilyen helyzetben a helyes döntést kell meghozni, de a glória a helytelen – szögezte le. – Keményen próbálkozunk a gyorsabb autókkal, és azzal, hogy közelebb kerüljünk a sport rajongóihoz, de ezt most tönkreteszi egy túlzott reakció.”

Lauda kijelentette, a glória a Forma-1 alapvető értékét dönti romba.

„Az FIA olyan biztonságossá tette az F1-et, amennyire csak lehetséges. A repülő kerekek veszélye is nagyrészt elhárult, mert a keréktárcsákat mindig szorosan rögzítik. A versenyzőket minimális rizikónak teszik ki. Az 100%, hogy van jobb megoldás a glóriánál, különben nem próbáltunk volna ki három ötletet.”

A pajzs jobban néz ki, de ez is kilóg az összképből, ráadásul torzítja a kilátást Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A glória bevezetését eredetileg 2017-re tervezték, de az FIA elhalasztotta azt, mert a közönség, a szakértők, a versenyzők és a csapatok is ellenezték a csúnya, és a mentést is megnehezítő eszköz bevetését, azt kevesen állították, hogy a kilátást befolyásolta volna a robosztus szerkezet.

Lauda úgy véli, csak biztosan működő újítást lenne szabad bevetni.

„Sokkal értelmesebb lett volna olyan irányba menni, hogy ha találunk olyan megoldást, ami nem csúfítja el az autókat, akkor azt bevezetjük 2019-ben. Ez ilyen egyszerű. Nincs okunk arra, hogy tegyünk valamit, amit később megbánunk.”

