Alonso a vízen járt, Mansell kijátszotta Sennát

A Hungaroringre gyakran ráfogják, hogy szinte lehetetlen előzni rajta, pedig három évtized alatt igenis tárlatot lehet nyitni az itt végrehajtott szebbnél szebb manőverekből. A jövő hétvégi Magyar Nagydíjra készülve összegyűjtöttük a kedvenceinket, szigorúan kronologikus sorrendben.

Egy pillanatkép az első Magyar Nagydíjról: Nigel Mansell a Williams-Hondával Forrás: AFP/-

Senna nem volt túl jó, könnyen megelőztem

Az első, 1986-ban rendezett Magyar Nagydíj a két brazil klasszis, Ayrton Senna és Nelson Piquet öldöklő küzdelméről szólt. Mondhatni, papírforma volt, hogy előbbi indult az élről, de csak a 12. körig tartotta az 1. helyet, Piquet ekkor kifékezte. A kerékcseréknél ismét fordult a sorrend, mai kifejezéssel élve Senna egy „mögé vágással" (az elé vágás ellentétével) visszaelőzte a Williamst, azaz a használt gumikon jobb köridőket szállított a bokszkiállásáig, mint üldözője a frisseken.

Piquet 10 másodperces hátrányt ledolgozva ismét utolérte a Lotust, és az 55. körben szánta rá magát először a támadásra.



A logikus helyen, a – mainál egyébként rövidebb – célegyenes végén beszúrt Senna mellé, de a poros íven túl messzire vitte a lendület, ezért riválisa a megnyíló résen visszabújva ezt a támadást még hárította. Két körrel később Piquet aznapi harmadik kísérletére viszont már nem volt ellenszere, be kellett hódolnia neki – az idősebb brazil szemet gyönyörködtető manőverrel, kívülről ment el a Lotus mellett, és meg is tudta zabolázni a fékezésnél vad táncba kezdő Williamsét. Sőt, még a nemzetközileg ismert sértésre is volt kapacitása.

"Senna egy köcsög volt. Nem volt túl jó versenyző, ezért tudtam olyan könnyen megelőzni - beszélt az előzésről egy két évvel ezelőtti interjúnkban, sajátos stílusában keresetlen szavakkal illetve azóta elhunyt riválisát. - Az első alkalommal belül próbáltam megelőzni őt, de leszorított a pálya poros szélére. Másodszor is ugyanezt akarta csinálni, akkor azonban ahelyett, hogy jobbról kerültem volna ki, áthúztam a bal oldalára, amire nem számított. Ezért mutattam fel neki a középső ujjamat."

Az előzés győzelmet ért neki, Senna nem tudott visszavágni.

A Lotus ugyanolyan jó volt a kanyarokban, mint a Williams, sőt néhány helyen talán még jobb is, de Piquet sokkal gyorsabb volt az egyenesekben"



- mondta.

Előbbinél Kimi Räikkönen a 22. körben (ahogy Ricciardo Hamilton ellen tette) a 2-es kanyar ritkán használt részén előzte meg Juan-Pablo Montoyát a 7. helyért, de hozzá kell tenni, hogy a Williams egy korábbi koccanás miatt sérült volt. A pálya 2003-as átalakításakor egy új előzési pontot kívántak létrehozni az új 12-es kanyarhoz vezető egyenes meghosszabbításával, az évek során mégsem történt sok helycsere itt. A kevésből kiemelkedik Lewis Hamilton 2011-es manővere Mark Webber ellen, aki egy lekörözött autóval együtt hagyott le, és vette át a 4. helyet. A videó alább látható.

Megkerülős csel

A svéd Stefan Johansson arról ismert, hogy a Ferrarit és a McLarent is megjárva ő jegyezte a Forma-1-ben a második legtöbb dobogós eredményt győzelem nélkül (szám szerint 12-t, a listán csak Nick Heidfeld előzi meg), azonban a legemlékezetesebb jelenete a pályán a sereghajtó Onyx csapat tagjaként volt, amikor a szemfüles Nigel Mansell az ő jelenlétét felhasználva hagyta faképnél Ayrton Sennát az 1989-es Magyar Nagydíjon.

Mansellnek kevés szép emléke fűződik ehhez a versenyhez, de az a manőver segítette hozzá egyetlen győzelméhez a Hungaroringen, amelyben Senna ismét szenvedő fél volt.



A feledés homályába merült, de azt a hétvégét amúgy Riccardo Patrese uralta, és alapból neki járt volna a siker, hiszen a pole pozícióból indulva 52 körön át az élen haladt, amíg az autójából el nem folyt a hűtővíz. Az ő kiesésével örökölte meg az 1. helyet Senna, nyakában a vérszagot kapó Mansell-lel, aki a 12. rajtkockából vágtatott előre a Ferrarival.

A brit pilóta pillanata az 58. körben jött el, amikor utolérték a váltóhibával küszködő Johanssont a domb előtti 3-as számú kanyarnál. Senna egy pillanatig hezitált, mielőtt kivágott jobbra az Onyx mögül, Mansell pedig kíméletlenül megbüntette: jobbról mindkét autót megkerülve az élre állt.

"Mindketten keményen nyomtuk a gázt. A kérdés az volt, melyikünk húz hasznot a forgalomból, és Ayrton kicsit peches volt. Én azonban résen voltam, végig árnyékként követtem, hogy lecsapjak bármilyen lehetőségre, mert tudtam, hogy nem hibázik. A nyomában haladtam, aztán jött az alkalom, és kihasználtam" - nyilatkozta Mansell. Az mindenképp segítette, hogy pont erre a versenyre átalakították a pálya vonalvezetését, és két lassú hurkot kiiktatva felgyorsították a domb előtti kanyart.

Damon Hill szürreális visszatérése az élre

Látványban nem különbözött a többi célegyenes végi előzéstől, mégis úgy gondoljuk, helye van a listában, ahogy Damon Hill 1997-ben átvette az 1. helyet Michael Schumachertől. Mégpedig azért, mert egy olyan csapat autójával hajtotta ezt végre, amely az előző három évben össz-vissz 8 pontot kapart össze. Egyetlen körön múlt, hogy a kis Arrows csodával felérő győzelmet arasson a Williamstől elküldött világbajnokkal, de a pár perccel korábban jelentkező hidraulikus probléma kicsit elrontotta a meseszerű történet végét; a vészesen lelassuló Hill csak másodikként gurult célba.

Az időmérő legvégéig az égvilágon semmi előjele sem volt, hogy az F1 világa dörzsölni fogja a szemét az eredményjelző monitorokat nézve.



Hill a kvalifikáció utolsó percében indította a varázslatot: a számára alapból előkelő 7. helyről előre ugrott a 3.-ra, majd másnap a rajtrács tisztább oldalának előnyét kihasználva megelőzte Jacques Villeneuve-öt.

A világbajnoki csata másik főszereplőjét, az abroncsokkal szenvedő Schumachert a 11. körben kapta el. "Láttam, hogy szörnyen hólyagosak a gumijai, úgyhogy nem igazán jelentett gondot megelőzni" - mondta erről. Visszavonulása után a Motorsport Magazine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy ez szenzációs élményt jelentett neki.

Amikor megelőztem Michaelt, arra gondoltam, ha megáll a kocsi, az sem érdekel, így is fantasztikus volt ez a verseny"



- jelentette ki.

Alonso Jézusként jár a vízen

A Magyar Nagydíjak történetében a 2006-os volt az egyik legjobb (az összesből itt készítettünk válogatást), a botrányokkal, csavarokkal, heroikus teljesítményekkel megspékelt, esőben kezdődő, száraz pályán végződő versenyen minden megtörtént, ami csak elképzelhető.

Alonso a 2006-os Magyar Nagydíjon lehetetlen helyeken előzgette végig a mezőnyt Forrás: DPA/AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit/Rainer Jensen

Az alaphangot a második vb-címére hajtó, de a Renault-val hullámvölgybe kerülő Fernando Alonso adta meg, aki a pénteki szabadedzésen veszélyesen befékezett egy másik pilóta előtt, amiért akadályozta, plusz sárga zászló alatt előzött, ezért büntetést kapott, méghozzá meglehetősen különlegest: az időmérőn minden köréhez hozzáírtak két másodpercet. Így a Q2 jelentette neki a végállomást, és csak a 15. helyről rajtolhatott el. Világbajnoki vetélytársa, Michael Schumachert egyébként – véletlenül, vagy sem – pont ugyanilyen büntetéssel sújtották, mert megelőzte Alonsót a bokszbejáratnál, amikor már épp piros zászló volt érvényben az egyik edzés során.

A spanyol szerencséjére azonban vasárnap leszakadt az ég, és ő a vizes pályán elképesztő módon csillogtathatta meg páratlan képességeit, illetve a Michelin esőgumijainak különleges tapadását.



Alonso az első kör végén már 6. volt, a rajt utáni tülekedést nem számítva Nick Heidfeldet, David Coulthardot, Robert Kubicát és Felipe Massát ültette be a hintába olyan helyeken – a 4-es számútól, azaz a Manselltől az utolsó kanyarig –, ahol száraz időben ez gyakorlatilag lehetetlen lenne. További három kör kellett hozzá, hogy Giancarlo Fisichella és a Bridgestone gumikon lassabb Schumacher mellett utat találjon, a gyengének épp nem nevezhető németet is játszi könnyedséggel autózta körbe az 5-ös fordulóban, ahol talán se előtte, se azóta nem történt előzés.

Alonso zseniálisan ráérzett, hol tapad a legjobban az aszfalt, s miután a sokáig vezető Kimi Räikkönent kiütötte egy lekörözött pilóta, az élen találta magát. "14 autót előztem meg, többségüket az 3-4 körben. Tökéletes volt az autóm, sokkal jobban tapadt, mint a többieké, szóval könnyen előztem" - mondta a spanyol, akinek emlékezetes teljesítménye pechére semmit sem hozott a konyhára, mert az utolsó bokszkiállásánál rosszul rögzítették az egyik kereken a csavart, és emiatt kipördült. Így arathatta első győzelmét egy bizonyos Jenson Button...

Egy gyönyörű, de szabálytalan előzés

A Hungaroring legnehezebb kanyarjának a domb tetején lévő, Mansellről elnevezett 4-es számú gyors balost tartják, amelybe szinte vakon esnek be a versenyzők, mert csak az utolsó pillanatban tűnik fel előttük a csúcspontja. A szemközti domboldalról a kanyarra rálátó nézők elsősorban parádés autókontrollra és kicsúszásokra számíthatnak itt, előzésekre aligha.

A 2013-as futam 29. körében mégis tanúi lehettek egy káprázatos manővernek, ahogy Romain Grosjean az emelkedőn Felipe Massa mellé kúszott, majd szinte a lehetetlent vállalva betapasztotta Lotusát a kanyar külső ívén, és elvette a Ferraritól a 6. helyet.

A bökkenő az volt, hogy a manőver zárásaként mind a négy kerekével a pálya szélét jelző fehér csíkon túlra, autójának teljes terjedelmével a rázókőre és a műfűre csúszott.



Csak néhány centin múlott az egész, de mivel Massa előtt maradt, Grosjean bokszutcán áthajtásos büntetést kapott a pálya elhagyásának címén.

Grosjean a 4-es kanyarban esett be Massa mellé (ez a kép sajnos nem ott, hanem Monzában készült) Forrás: AFP/Olivier Morin

"Ha ragaszkodunk a szabályok betűihez, valóban elhagyta a pályát és előnyt szerzett. Mi azonban vitatkozunk ezzel az állítással, mert már Massa előtt járt, amikor lement a pályáról - érvelt a Lotus Renault máig a csapatnál dolgozó mérnöke, Alan Permane. - Könnyedén a pályán maradhatott volna, de azért fordult szélesen, hogy elkerülje az ütközést Massával."

Utólag még a Ferrari pilótája is igazságtalannak tartotta Grosjean büntetését, bár ő úgy látta, ellenfele csak két kerékkel keresztezte a fehér csíkot. Egy évvel később Lewis Hamilton bemutatta a Toro Rossót vezető Jean-Eric Vergne ellen, hogyan kell szabályosan kivitelezni egy ilyen manővert a 4-es kanyarnál, de ott nagyobb különbség volt az érintett autók között. Arról a versenyről inkább elevenítsünk fel egy, pontosabban két másik előzést...

Ricciardo szenzációs hajrája

2014-ben a nyolc évvel korábbihoz hasonló káosz jellemezte a Magyar Nagydíjat, és ekkor is meglepő volt a győztes kiléte. Daniel Ricciardo szelte át elsőként a célvonalat – ő egyébként pályafutása eddigi öt győzelmének mindegyikét a 4. rajthelyről, vagy még hátrébbról indulva szerezte –, akit a verseny eleji Safety Car hozott először helyzetbe, de aztán saját erőből kellett visszaszereznie az 1. helyet, miután az 54. körben, 16-tal a cél előtt még be kellett mennie új gumikért a bokszba, ezért visszaesett a 3. helyre.

Hamilton gratulál Ricciardónak a 2014-es Magyar Nagydíj dobogóján Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

A friss abroncsok pótolták a Red Bull deficitjét a Mercedesszel szemben, Ricciardo gyorsan utolérte Lewis Hamiltont, ám kérdés volt, felül tud-e kerekedni a gyengébb motor okozta hátrányán. A célegyenesben a DRS sem adott neki kézzelfogható segítséget, így más megoldást kellett találnia – és talált is; a 67. körben a cseles, enyhén kifelé lejtő 2-es kanyarnál beesett a belső ívet levédő Hamilton mellé, hogy a hosszabb megtett út ellenére, jobban kigyorsítva ő érkezzen meg hamarabb a következő kanyarhoz.

"Természetesen nálam volt az előny a frissebb gumikkal, de tudtam, hogy így sem lesz könnyű dolgom - mondta. - Mielőtt megelőztem Lewist, már korábban is megtámadtam a 2-es kanyarnál, de kisodródtam.

A második kísérletemnél is állóra fékeztem a kerekeket, viszont meg tudtam fogni az autót, és a külső íven nagyobb tapadásom volt (mint Hamiltonnak).



Ezzel nem ért véget a hadjárata, mert közvetlenül Hamilton előtt száguldott Fernando Alonso a Ferrarival. Ricciardo őt már egy fokkal könnyebben, a célegyenes végén fékezte ki a következő kör elején, és ezzel másodjára diadalmaskodott az F1-ben. "Tudtam, hogy muszáj megtámadnom. Szendvicstöltelék lettem, Lewis szerintem még használhatta a DRS-t, úgyhogy nem sokat tökölhettem" - nyilatkozta Ricciardo.

