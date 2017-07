A háromszoros világbajnok F1-es pilótával a teniszcsillag, Serena Williams készített interjút. Kiderült, Lewis Hamilton már sejti, hogy mihez kezd az F1 után, és tudja, hogy mihez nem.

Formabontó módon a teniszcsillag Serena Williams beszélgetett Lewis Hamiltonnal, és a végeredmény az Interview Magazine hasábjain jelent meg. A két sportoló kibeszélte Hamilton eddigi pályafutását, és a versenyzés részleteit is, valamint természetesen szóba kerültek a brit pilóta egyéb érdeklődési körei, a zene, a divat és az F1 utáni élet is.

Hamilton az elmúlt időszak során szándékosan félreérthető nyilatkozatokat tett a jövőjével kapcsolatban, többször is azt hangoztatta, hogy akár már a szezon végén szögre akaszthatja a sisakját, de általában kiderült, hogy egyelőre élvezi az F1-es versenyzést, és a visszavonulást csak elméleti lehetőségként tartja fenn. A divat világával viszont már most flörtöl.

Hamilton az idén is nyerő formában van Forrás: Getty Images/Clive Mason

„Amikor megnézem a fiatalkori képeimet, arra gondolok, hogy a pokolba hordhattam olyan ruhákat. Gondolom, ez nálad is így van – mondta Williamsnek. – Igazi küldetésemmé vált, hogy megértsem, miről szól a divat. Imádok bemutatókra járni, mert rajongok a kreativitásért. Amikor divattervezőkkel találkozok, mindig az érdekel, hogy honnan jönnek az ötleteik, és mire gondolnak.

Néha őrültségek és harsány dolgok jutnak az eszükbe. Nekem öt-hat évem van hátra a versenykarrieremből, és utána el akarom kerülni, hogy kommentátor vagy menedzser legyek.”

A brit pilóta zenél és hangfelvételeket is készít, de Williamsnek azt mondta, nem biztos abban, hogy valaha kiadja a szerzeményeit, mert folyamatosan átdolgozza azokat a tökéletességre törekedve. Hamilton a márkaépítést azonban már évek óta megkezdte, a celebpartik mellett több vállalat nagykövete is, nemrég saját energiaitalt dobott piacra, és formatervezőként is dolgozik.

Pályafutása után új életet kezd Forrás: AFP/Alberto Pizzoli

„Szeretek emberekkel alkotni, úgyhogy nehéz elképzelni saját kollekciót – utalt a divat világára. – Az viszont lehetséges, hogy különböző művészekkel együtt készítsünk valamit. Most éppen egy motorkerékpárt tervezek. Tavaly készült már egy limitált kiadás, most ezt folytatom, és kísérletezek. Szerintem ezzel foglalkozom majd a sport után.”

Hamilton azt is elárulta, hogy az első sikereihez képest már másként éli meg a győzelmeket.

„Most már másként állok ehhez, mert másként értékelem az utat, amit bejárok a nehézségekkel, hogy az autót (nyerő) pozícióba hozzam. Ma már saját magamat menedzselem, és én választottam ki a csapatomat is. A (győzelem) hatalmas elégtétel nekem – mondta. – Úgy érzem, hogy az emberek arra számítanak, hogy elbukom, én viszont győzelmet várok. Ez nálad is így lehet: mindenki tudja, milyen jó vagy, ezért a bukásodra várnak” – vont párhuzamot Williams pályafutásával.

