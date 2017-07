Csak Renault-ra cserélheti a Hondát a McLaren

A Mercedes és a Ferrari nem hajlandó motort szállítani nekik, úgyhogy nem maradt több választásuk. Zak Brown szerint a riválisok örülnek a McLaren vergődésének.

A McLarent irányító Zak Brown a Sky Sportsnak nyilatkozva az eddigi legerősebb utalást tette arra, hogy a csapata az elhúzódó problémák ellenére jövőre is a Honda motorjaival fogja folytatni a versenyzést a Forma-1-ben.

A McLaren nem csinált belőle különösebb titkot, hogy szeretne megszabadulni japán partnerétől, ha tehetné, aminek azonban több gyakorlati akadálya is van (ezekről bővebben itt írtunk). Sajtóértesülések szerint még akkor sem tudnának hová menekülni, ha sikerülne szakítaniuk a Hondával, ugyanis mind a Mercedes, mind a Ferrari elzárkózott attól, hogy motort adjon a McLarennek. Így a Renault lehetne az egyetlen alternatívájuk.

Nagy csapat vagyunk, tudjuk, hogyan kell versenyeket és bajnokságokat nyerni, ezért a legtöbb riválisunk valójában örül a helyzetünknek, még ha az szégyenletes is



– mondta Brown. – Nem szeretnék, ha túlságosan megközelítenénk őket, ami érthető."

A McLarennek valószínűleg ki kell tartania a Honda mellett Forrás: McLaren

A rendszeres motorhibák ellenére Brown most célzott rá, hogy valószínűleg a Hondával maradnak. „Többféle forgatókönyvről is beszéltünk velük – mondta. – Végső soron azt gondoljuk, a Honda előbb-utóbb meg fogja oldani a feladatot, ahogy a múltban is tette. Csak gondoskodnunk kell róla, hogy a fejlesztések gyorsabban pörögjenek."

Ez már csak azért is fontos, mert Fernando Alonso a távozás mellett dönthet, ha a McLaren kilátásai nem javulnak látványosan, bár ő korábban azt mondta, ez nem feltétlenül a motorszállítón múlik.

A csapatnak mindenesetre zárós határidőn belül muszáj lesz döntenie, mert hamarosan véglegesíteniük kell a motor beépítésére vonatkozó paramétereket a 2018-as autójukon.



„Már kezdünk dolgozni a 2018-as modellünkön, és amíg nem ismerjük a motor architektúráját, nem juthatunk túl messzire, úgyhogy legkésőbb a nyáron, aminek nemsokára vége van, dűlőre kell jutnunk a Hondával a jövőnket illetően" – hangsúlyozta Brown.

A Red Bull főnöke, Christian Horner szerint a McLaren kísértetiesen hasonló helyzetben van, mint ők voltak, amikor két évvel ezelőtt a Renault-val huzakodtak a franciák motorjának nem kielégítő teljesítménye miatt. A Mercedes és a Ferrari akkor is elzárkózott attól, hogy a partnerei közé fogadja a Red Bullt, amelynek így nem maradt más választása, mint kitartani a Renault mellett.

Ezért is tartják kiemelten fontosnak, hogy a Forma-1-ben újra legyen egy független motorszállító, amire a Cosworth várható visszatérésének köszönhetően már van is esély.

