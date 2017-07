Verstappen: Semmi baj nem volt a Vettel-csatában

A küzdelem hevében mindketten panaszkodtak a másikra, de Vettelhez hasonlóan Verstappen sem emelt kifogást a másikkal szemben a futam után.

Max Verstappen és Sebastian Vettel csatája volt a leghosszabb küzdelem a Brit Nagydíj első etapja során, bár a katarzis végül elmaradt. A holland pilóta a rajtnál maga mögé utasította a Ferrarit, és Vettel sokáig még támadást sem tudott indítani Verstappen ellen. Később ez változott, a négyszeres világbajnok a Hangar egyenesben többször is próbálkozott.

Verstappen ekkor beszólt a rádión, hogy Vettel mintha dodzsemezni akarna, mert kölcsönösen leszorították egymást a pályáról, a német versenyző pedig arra panaszkodott, hogy Verstappen megint fékezés során változtatott irányt az autójával, ami papíron nem szabályos védekező manőver. Verstappen azonban utólag azt mondta a Sky Sportsnak, hogy minden rendben volt.

Verstappent ritkán lehetett támadni, de Vettel akkor mindent megpróbált - galéria! Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Tudtam, hogy sokkal lassabb vagyok nála, de próbáltam minden lehetséges eszközzel előtte maradni. Szerencsére nem előzött meg a pályán, és ennek nagyon örülök.”

Miután Vettel faképnél hagyta Verstappent a Red Bull megszoruló kerékanyája miatt a vártnál lassabb kerékcsere alkalmával, a tinédzser pilóta nem volt versenyben a dobogóért, mert a hátulról érkező Valtteri Bottas és a két Ferrari is jobb volt az ő autójánál, és csak Vettelt tudta visszaelőzni, amikor a Ferrari defektet kapott.

„Ez jó nap volt. A versenyen kissé jobban szerepeltünk, mint az időmérőn. Örülök, hogy célba értem, hogy a 4. hely nem is rossz” – mondta Verstappen, aki elfogadta a csapat döntését, hogy elővigyázatosságból kihívták kereket cserélni Kimi Räikkönen defektje után. „A valós képet kell lássuk. Ma nem voltunk elég gyorsak a dobogóhoz. Szerintem ez volt a legjobb eredmény, amit elérhettünk. Szerencsém volt Seb defektjével, és még a versenyt is befejeztem.”

Ricciardónak mozgalmas versenye volt - galériával! Forrás: Red Bull

A Brit Nagydíj megszakította Verstappen kiesési sorozatát, a szezon első 7 futamából 5-öt kénytelen volt feladni, Ricciardo pedig a dobogós helyeinek sorát volt kénytelen lezárni, mert a mezőny végéről ezúttal be kellett érnie az 5. hellyel. Ezzel sem volt azonban bánatos, főleg, hogy egyszer vissza is esett a mezőnyben, mert kiszorította a pályáról Romain Grosjean. Ricciardo elismerte, hogy „talán nem kellett volna” ott próbálkoznia, de szerinte így kétszer kellett feljönnie a pályán.

„Végül is, szerintem az 5. hely volt a maximum – idézte a Sky Sports. – Nem tudtam volna közelebb kerülni a többi sráchoz. Őrült verseny volt, rengeteget kellett csatáznom, de nagyon élveztem. Egy kis tévés műsoridőt el kell venni Lewis Hamiltontól, én csak annyit tettem, hogy reflektorfénybe helyeztem magam.”

Verstappen még kicsit „ugrálós”

Vettel a futam után a Motorsport.com-nak azt mondta, Verstappen még mindig „ugrálós” egy kicsit a féktávokon, de szerinte a versenyzők már számítanak erre. „Próbál a lehető legkeményebben védekezni, de egy adott ponton már ragaszkodni kell egy irányhoz. Biztos vagyok abban, hogy le fog nyugodni, még mindig nem sok verseny van mögötte.”

A német pilóta szerint Verstappen nem lépte át a határt, de feltette a kérdést, hogy mit ért Verstappennek az, hogy feltartotta őt a verseny harmada során. „Azt, hogy elfogynak az abroncsaink, senki sem tudhatta előre. Az nyilvánvaló volt, hogy mi vagyunk a gyorsabbak, és el is kaptuk őt a bokszban. Nem harcoltunk senki mással akkor, úgyhogy semmi baj. Már most is sokkal nyugodtabban megy, úgyhogy ez normális.”

