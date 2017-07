Vettel: Nem vált be a pajzs, rögtön levettük

A mezőnyben elsőként Sebastian Vettel próbálta ki az F1-es szélvédőt, amit pajzsként emlegetnek. Nem rajongott a lelkesedéstől.

A Ferrari a világbajnoki küzdelem kellős közepén is megengedte magának a luxust, hogy Sebastian Vettellel kipróbálják a jövőre szánt F1-es fejvédő egyik változatát, a pajzsot, ami lényegében egy vadászgép pilótafülkéjéhez hasonlító szélvédő, de a sisak fölött nyitott. Vettel egy installációs kört tett meg, majd vissza is tért a bokszba.

„Délelőtt kipróbáltam, de kissé elszédültem – mondta Vettel a Sky Sportsnak, és hozzátette, az előnyökről nem akar beszélni, mert nyilvánvalónak tartja, hogy miért próbálkoznak az új fejlesztéssel. „Előre nem lehet jól kilátni. Ez talán a görbület miatt is van, elég sokat torzít, plusz elég sok levegő csapódik le az egyenesben, ami előre nyomja a sisakot.”

Nem nehéz elhinni, hogy torzít a szélvédő - galériával! Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Az F1-es mezőny tavaly rendszeresen próbálgatta a glória nevű bukókeretet, ami alapvetően nem zavarta a versenyzőket, de a többség nagyon csúnyának tartotta, és megnehezítette a mentést a pilótafülkéből. Ez itt is gondot okoz, mert a sportbírók nem érik el a pilótafülke gombjait, és Vettel visszajelzése alapján az autó aerodinamikáját is nagyon befolyásolja.

Úgy terveztük, hogy megyünk vele egy etapot, de nem tetszett, úgyhogy levettük.”

Vettel mindkét edzésen kikapott Kimi Räikkönentől, és a Ferrarik a továbbfejlesztett motor ellenére sem tudtak labdába rúgni a Mercedesek mögött, ráadásul úgy tűnt, hogy a Red Bullok az igazi ellenfeleik, és nem az Ezüstnyilak. A német pilóta délután egy jó tizedet kapott Räikkönentől, a listavezető Valtteri Bottasnál viszont majdnem fél másodperccel volt lassabb.

Egy kört élt meg az autón, egyelőre - galériával! Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A Ferrari a hétvégén új erőforrást vet be, ami a Sky Sports értesülései szerint 10 lóerővel jobb lehet a korábbinál, ennek azonban ma még nem lehetett látni a hasznát. Vettel is csak annyit mondott, hogy az új motornak segítenie „kellene”, és mindig is azt tervezték, hogy Silverstone-ban vetik be. A mai nap kissé zavaros volt számunkra, hol fent, hol lent voltunk, de élvezetes itt vezetni.”

„Ez csak egy új motor, egy új, friss motor egyébként is jobban működne egy régi, használtnál. Semmi különös újdonság nincs, de természetesen már terveztük ezt. A mai nap alapján nehéz megmondani, hogy hol tartunk, de nem rossz a helyzet” – mondta Räikkönen a Sky Sportsnak, majd a széllel kapcsolatban hozzátette: „Néha kicsit trükkös bizonyos helyeken, de ez itt a normális.”

