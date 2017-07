Räikkönent már meg sem lepi, hogy nincs szerződése

A finn pilóta szerint nem rajta múlik, hogy maradhat-e a Ferrarinál jövőre. Alonso kezdi unni a jövőjével kapcsolatos pletykákat, Rosberg pedig elárulta, foglalkoztatja-e a visszatérés a Scuderiával.

Még mindig nyitott kérdés, hogy kik lesznek a Ferrari versenyzői 2018-tól: Sergio Marchionne, a vállalat elnök-vezérigazgatója Sebastian Vettelt már többször is felkérte, hogy maradjon, Kimi Räikkönen sorsáról azonban egyelőre nincs döntés, de a finn pilótát ez nem zavarja, mert hozzá van szokva a bizonytalansághoz.

„A helyzet ugyanaz, mint egy éve. A Ferrarit kell megkérdezniük, ha többet akarnak tudni – szögezte le, majd a finn C More-nak hozzátette: „Az elmúlt 10 évben nagyjából ugyanaz volt a sztori. Ebből persze az emberek nagy ügyet csinálnak, de én nem stresszelek ezen. Az élet több annál, hogy itt legyek, és kérdésekre válaszoljak.”

Räikkönen jövője megint ködbe burkolózik Forrás: Sputnik/Alexey Kudenko

Marchionne nemrég „kissé lustának” nevezte Räikkönent, és az idén másodszor is felszólította őt, hogy javítson az eredményein, de a 2007-es világbajnok erre csak annyit tudott mondani, hogy igyekszik, de néhány versenye nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Ezt most is megerősítette.

„Nem vagyok boldog néhány verseny alakulásával, de ezen már nem változtathatok. Azt sem tudom, hány pontom van, de mindenképpen kevesebb, mint kellene. Tudom, hogy gyors vagyok, de néha ez nem elég” – kesergett.

Räikkönen ülése az idén is vonzó Forrás: DPPI/Gregory Lenormand

A Ferrari első embere azt is kijelentette, hogy nem érdeklődnek Fernando Alonso újbóli leigazolása iránt. Alonso először sejtelmesen annyit mondott, hogy majd szeptember után visszatérnek erre, ezúttal viszont úgy tűnik, kezdi már unni, hogy Marchionne és Flavio Briatore nyilatkozatait kell kommentálnia. „Marchionne? Nincs mit mondanom. Flavio? Arra se. Ma majd valami mást fogok olvasni, ahhoz sem lesz hozzáfűzni valóm” – szögezte le a spanyol sajtónak.

Korábban Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója is feltüzelte a pletykákat, mert azt mondta, a tavalyi világbajnok Nico Rosberget is el tudja képzelni a Ferrari színeiben, a német pilóta azonban a Corriere della Serának kijelentette, hogy ez nem fog megtörténni. „Megtisztelő, hogy ilyeneket pletykálnak rólam, de teljesen elégedett vagyok a pályafutásommal” – összegzett.

