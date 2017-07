Engem lelőnének, ha lelépnék, mint Hamilton!

Hamiltont a londoni F1-es parádé mellőzésével és egy kellemetlen kérdéssel is megpróbálták helyzetbe hozni a hazai versenye előtt.

Alaposan rászálltak az újságírók Lewis Hamiltonra az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján, miután a brit pilóta a mezőnyből egyedüliként nem vett részt a szerdai F1-es parádén, helyette Görögországban bulizott a barátaival. Hamilton több kérdés alkalmával is kénytelen volt magyarázni, hogy ő bizony nagyra értékeli a rajongóit, de a távolléttel tudott a legjobban felkészülni a versenyre.

Hamiltonnak nem nagyon akarták elhinni az érvelést, ezért különböző formákban, de lényegében ugyanazt kérdezgették tőle többször is, egy idő után azonban kínossá vált az két fél patthelyzete, amit Daniel Ricciardo vicces beszólásokkal próbált feloldani. A legnagyobbat azonban a sajtótájékoztatótól függetlenül Max Verstappen mondta az ügyről.

„Ha Lewisnak nyaralásra van szüksége, akkor tegye azt. Ha ettől gyorsabb lesz, ezt kell csinálnia, de természetesen az angol szurkolók szerették volna őt is látni. Ha én hiányoznék Hollandiából, engem lelőnének! – viccelődött. – Jó dolog részt venni ilyen alkalmakon. Remek rendezvény volt, sokan eljöttek, égettünk egy kis gumit, még akkor is, ha nem engedték meg.”

Bár az újságírók nagyon erőltették, Ricciardo is kiállt Hamilton mellett.

„Mindenki másképp csinálja. Mindannyian felnőttek vagyunk már, persze Lewis volt reflektorfényben, mert csak ő nem volt ott közülünk, úgyhogy megértem, de elég régóta csinálja már ezt ahhoz, hogy tudja, mit kell tennie. Személy szerint úgy gondolom, hogy jó rendezvény volt, jó volt több szurkolót elérni, és a Liberty-t is boldoggá tenni. Próbálnak valami újat elkezdeni, és most be kell állnunk mögéjük, hogy kiderüljön, hova juthatunk.”

A Hamilton jobbján ülő Kvjat ekkor azt mondta, „szerintem elég már ebből a témából”, de előtte még a Daily Mail újságírója rá tudott még tenni egy lapáttal, amikor megkérdezte, mit szólnak a versenyzők ahhoz, hogy Toto Wolff elment Sebastian Vettel szülinapi bulijára, nem sokkal azelőtt, hogy Vettelt meghallgatásra hívta az FIA, mert veszélyesen vezetve nekiment Hamiltonnak Bakuba.

Ingyen pia! Mindegy mennyit keresel, ezt nem utasítod vissza!”

– keltett általános derültséget Ricciardo, Hamilton pedig csak a fejét csóválta. „Ezen én csak röhögni tudok. Őszintén szólva, nem tudok mit mondani erre. Ez a legostobább kérdés, amit valaha kaptam” – vágott vissza. Pascal Wehrlein szerint Vettel „nagyon rendes srác” és ő is elmenne a születésnapjára, de mivel nem hívták meg, „ő talán azt gondolja, hogy én nem vagyok az.”

