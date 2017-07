Futni hagyták a veszélyes autóval nevező Toro Rossót

A csapat meggyőzte az FIA-t, hogy nem akarták átverni a gépátvételt végző szakembereket, és rajtengedélyt kaptak, miután kicserélték a megsérült alkatrészt.

Szokatlanul kínos helyzetbe került csütörtökön a Toro Rosso, miután Carlos Sainz autója megbukott a gépátvételen, mert sérült volt a kerékrögzítő kábel. Az FIA azt közölte, hogy gyanújuk szerint a Toro Rosso tisztában volt azzal, hogy az alkatrész sérült, és a felszólítás ellenére sem orvosolták a hibát a gépátvételig, ezért beidézték a csapatmenedzsert is.

Sainz autója azonban ott volt a szabadedzésen, és az FIA újabb közleményben adta hírül, hogy a Toro Rossón valóban sérült volt a kábel, ráadásul valamilyen port, valószínűleg fékport találtak a környékén, ami szintén nem tesz jót az anyagnak, ezért nem engedték át azt a csütörtöki gépátvételen.

Sainz autója bukott meg, Ausztriában még rendben volt Forrás: AFP/Erwin Scheriau

Az akadály azonban elhárult, amikor a Toro Rosso kicserélte az ominózus alkatrészt, és „a sportfelügyelők meggyőződtek arról, hogy a csapatnak nem állt szándékában a gépátvételt végzők félrevezetése”, valamint megjegyezték, hogy az alkatrészt a csapat önként cserélte ki.

Az FIA megjegyzésként kezelte, de az ügy igazi érdekessége, hogy a Toro Rossón összekötözött sodronyokat is találtak, ezért hitték azt, hogy szándékosan át akarták verni őket. A csapat, valamint az alkatrész beszállítója viszont előadta, hogy ez rendszeresen használt eljárás, le is tesztelték az állóképességét, és a homologizációt is úgy kapta meg az alkatrész, hogy kötéseket használtak.

A szövetség közölte, hogy megvizsgálja az alkatrész gyártási eljárását, ezért elképzelhető, hogy a jövőben változtatni kell a kerekek rögzítésén. Ezeknek elvileg semmilyen körülmények között sem lenne szabad leszakadni, de kirívóan súlyos baleseteknél előfordul, hogy az egész felfüggesztéssel együtt kiszakadnak a helyükről.

