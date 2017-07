Vettel kapta a legnagyobb tapsot Hamilton hazai közönségétől

Minden idők leglátványosabb utcai F1-es showját szerdán rendezték meg Londonban. Csak egyetlen aktív versenyző nem vett részt rajta: a Mercedes háromszoros világbajnoka, akit a helyi szurkolók a legjobban szerettek volna látni.

Előzetesen volt némi aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a bakui botrány után, amikor Sebastian Vettel dühében ráhúzta a kormányt Lewis Hamiltonra, és ezt megúszta egy 10 másodperces stop&go büntetéssel, a londoni közönség nem fogja szívélyesen fogadni a Ferrari német versenyzőjét. Ez azonban alaptalannak bizonyult: a Forma-1 történetének legnagyobb városi parádéján helyszíni beszámolók szerint pont ő és Daniel Ricciardo kapta a legviharosabb tapsot, miközben Hamilton az egész mezőnyből egyedüliként távol maradt az eseménytől.

A brit főváros szívében, a Whitehall és a Trafalgar Square mentén szerdán sok ezren gyűltek össze, hogy testközelből láthassák az F1-es autókat és versenyzőket. A rendezvény óriási sikert aratott, és előszele lehetett annak, hogy a Brit Nagydíj London utcáira költözzön, Silverstone ugyanis 2019 után ki akar hátrálni a szerződéséből, mert drágállja az évente emelkedő jogdíjat. Igaz, a város polgármestere szerint még több akadálynak el kell hárulnia ahhoz, hogy beengedjék a versenyautókat a városba.

A pilóták a szerdai rendezvényen színpadra is léptek, így különösen feltűnő volt, hogy Valtteri Bottas egyedül jelent meg a nézők előtt a Mercedes képviseletében. Brit sajtóértesülések szerint sem a csapata, sem az F1 menedzsmentje nem fogadta jól, hogy Hamilton két napra nyaralni ment, miközben a társai a hazájában a sportot népszerűsítették.

A sztár a Twitteren azt üzente: alig várja, hogy Silverstone-ban találkozzon a rajongóival, de közben egy buliról posztolt rövid videót. Ez azért is különösen pikáns, mert az Independent című lapnak adott, éppen egy nappal korábban megjelent interjújában arról ábrándozott, hogy bárcsak többet találkozhatna a szurkolóival.

„Csak messziről láthatjuk egymást, ez szívás – panaszkodott. – Amikor (a tavalyi Brit Nagydíj után) beugrottam a tömegbe, az számomra a legnagyobb élmény volt, mert először sikerült másképp is kapcsolatot teremtenem velük."

Arról, hogy Hamilton miért választotta a rövid vakációt inkább, csalódást okozva a rajongóinak is, több feltételezés kering.



Bár a meglazult fejtámlával elbukott bakui győzelem és az Osztrák Nagydíj előtti váltócsere fényében érthető, hogy nincs jó kedve, egyesek szerint ennél többről van szó: állítólag megorrolt a főnökére, Toto Wolffra, aki szeretné megszerezni Vettelt 2018, azaz Hamilton szerződésének lejárta után.

Mások szerint Hamiltonnak egyszerűen abból lett elege, hogy egyre több napot kell promóciós tevékenységekre fordítania: a szponzorok felé a versenyzőknek már eddig is voltak ilyen kötelezettségei, de most már a Liberty Media is elvárja tőlük a megjelenést bizonyos számú rendezvényen.

