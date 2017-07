F1-es fejlesztés mentheti meg a babák életét

A Williams technológiai üzletága és az Advanced Healthcare Technology speciális babahordozót fejleszt, ami kritikus állapotban lévő újszülöttek szállítását segíti majd.

Több F1-es csapat is kísérletezik azzal, hogy a versenyzés során felhalmozott technológiákat és tudást más területeken is hasznosíthassák. E téren a McLaren jár az élen, hiszen a sportautógyártás mellett elektronikai és egyéb technológiai leányvállalataik is vannak, de a Williams is követni kezdte őket a Williams Advanced Engineering (WAE) nevű cég létrehozásával.

A grove-i vállalat legújabb projektje egy speciális babahordozó, amit az Advanced Healthcare Technology-val (AHT) közösen fejlesztenek azért, hogy kritikus állapotban lévő újszülöttek gyors és biztonságos szállítását tegyék lehetővé. A Babypod 20 néven futó fejlesztésben a Williams F1-es autóiban is használt különleges anyagok és technológiák is megjelennek.

Már tavaly szeptemberben is jól álltak a munkával Forrás: LAT Photographic/Malcolm Griffiths

A hordozó a szénszálas erősítésnek köszönhetően 20 G-s ütközést is kibír, olcsóbb és könnyebb a manapság használt, nehézkes inkubátoroknál, hiszen mindössze 9,1 kg-ot nyom. Craig Wilson, a WAE ügyvezetője szerint bár a párhuzam nem lenne nyilvánvaló egy F1-es autó, és a babahordozó között, mindkettőnek könnyűnek és robosztusnak kell lennie, így vannak közös jellemzőik.

Az 5000 fontba (kb. 1,72 millió forint) kerülő fejlesztés a Williamsnél készül majd, először a londoni Great Ormond Street kórházban használják majd, de a későbbiekben piacra is kívánják majd dobni.

„A terv a csökkentett tömeg és a megerősített állóképesség mellett a vibráció, a zaj, és természetesen a becsapódások ellen is jobb védelmet biztosít. Ezek olykor elkerülhetetlenül bekövetkeznek, amikor a mentőautók nagy sebességgel közlekednek” – magyarázta Mark Lait, az AHT tervezési igazgatója.

