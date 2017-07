A Ferrari elnöke állást foglalt Alonsóról

Sergio Marchionne elmondta, mennyi esélye van Fernando Alonsónak, hogy visszatérjen a Scuderiához, és Max Verstappen helyzetével kapcsolatban is megszólalt.

Egyelőre nyitott kérdés, hogy kik vezethetik jövőre a Ferrarikat, hiszen Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen szerződése is lejár az istállóval. Vettel megtartása ellen kevés érv szól, Räikkönen helye azonban az idén is inog, bár Vettel Ausztriában elmondta, ha rajta múlna, jövőre is a finn pilóta versenyezne az oldalán.

Mivel Fernando Alonso továbbra is szabadon leigazolható a jövő évre, a Mercedes és a Red Bull viszont nem érdeklődik iránta, felmerült, hogy a kétszeres világbajnok esetleg visszatérhetne a Ferrarihoz. Ezt a csapat eddig nem kommentálta, most viszont maga a Ferrari elnök-vezérigazgatója, Sergio Marchionne foglalt állást az ügyben.

Alonso a Ferrarinak sem kell Forrás: AFP

„Lehet, hogy Alonso kifejezte az igényét a visszatérésre, de a mi oldalunkról nem a megfelelő választ kapta – szögezte le Marchionne. – Mi nem érdeklődünk iránta” – közölte.

Marchionne kitért arra is, hogy a sajtó egyes szegletei már jövőre a Ferrariban látnák Max Verstappent, majd, amikor édesapja, Jos kijelentette, hogy 2018-ban mindenképpen maradnak a Red Bullnál, a pletykák már a 2019-es szerződtetésről szóltak. „Verstappennel eddig nem írtunk alá semmit – állította. – Az év vége előtt tudni fogják, mi a helyzet.”

A Ferrari első emberétől nem áll távol, hogy személyesen beavatkozzon a csapat működésébe, tavaly Vettelt is megdorgálta, és utalt arra, hogy a német pilóta bakui ámokfutása után ő is rajta tartja a szemét a versenyzőjén.

Nem lesznek csapattársak, legalábbis a Ferrarinál Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Baku utáni hétfőn vagy kedden találkoztam vele – mondta Ausztriában. – Kinyilvánítottuk neki, hogy az ilyen eseteket el kell kerülni. Ezt a fejezetet lezártuk, most a versenyekre, és nem a személyes tüskékre kell koncentrálni – foglalta össze. „Sebastian tisztában van a történtekkel, megértem, hogy nyomás alatt van, és nem volt könnyű a verseny.”

„A másik autót már a második kanyarban elvesztettük, és az nem volt igazán korrekt helyzet. Abba viszont nem akarok belemenni, hogy ki viselkedett jól, és ki nem” – utalt arra, hogy Valtteri Bottas nekiment Räikkönen autójának.

