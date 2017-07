Hamilton és Vettel most igazából gyűlölik egymást

Christian Horner szerint a csatabárd elásása csak színjáték volt és Niki Lauda is további ütközetekre számít a pályán.

Visszafogottan alakult Lewis Hamilton és Sebastian Vettel közös sajtótájékoztatója az Osztrák Nagydíj előtt, másfél héttel az után, hogy Vettel dühből nekiment Hamiltonnak az előző, Azeri Nagydíjon. Később azonban Vettel megint integetett Hamiltonnak, amikor feltartotta őt a harmadik szabadedzésen, és a brit nem akart másodszor is kezet fogni Vettellel az időmérő után.

A futamon Hamilton rajtbüntetése miatt nem akadtak össze, de Vettel korábbi csapatfőnöke, a Daily Mailnek azt mondta, ez csak átmeneti állapot. Horner kijelentette, szerinte a csütörtöki sajtótájékoztatón látottaknak nem lehet hinni, mert „az csak egy PR show volt, hogy az FIA örüljön. Biztos vagyok abban, hogy a versenyzők szigorú előírások szerint viselkedtek.”

„Ebben a pillanatban gyűlölik egymást, mert az egyikük szerint a másik útban van a célja elérése felé. Az viszont sokkal jobb lenne, ha előhozakodnánk ezzel ahelyett, hogy elbújunk a PR szövegek mögött. A rajongóknak szórakoztatóbb lenne. A rivalizálásra szükség van.”

Horner szerint a két küzdő fél megtestesíti a sztereotípiákat is.

„Vettel képviseli a német precizitást. Keményen dolgozik, és nagyon zárkózott. A másik oldalon meg a felvágós, természetesen tehetséges, szinte popsztáros figura áll, Lewis. Reméljük, a szezon második fele pikánsabb lesz. A legjobb versenyeket akkor láttam, amikor Ayrton Senna és Alain Prost csatázott. A sportnak hősökre és gonosztevőkre van szüksége, hogy a szurkolók választhassanak.”

Vettel már a Red Bullnál is nehezen kezelhetőnek bizonyult. Horner utasításait megszegve csapattársát is támadta, elmérgesedett a viszonya Mark Webberrel, a csapatát pedig ügyvéddel is fenyegette, amikor házon belül rosszul állt a szénája. Ennek ellenére Horner úgy véli, Vettelből csak a versenyzés hozza ki a sötétebb oldalát.

Sebastiannak, ami a szívén, az a száján.

„Az egyik oldalon nagyon megnyerő személyisége van, a másik oldalon kíméletlen küzdő. Olyan nagyon akarja a győzelmet, hogy néha ilyen reakciókat lehet látni tőle. Ez a lobbanékony ambíció a karakterének része, ezért is nyert nekünk négy világbajnoki címet. Amit viszont a Ferrarinál látunk, az extrémebb, mint ami a Red Bullnál valaha volt. Ilyet mi soha sem tapasztaltunk.”

A Mercedes tábora érdemben nem kommentálta, hogy az FIA egyelőre nem szabott ki súlyosabb büntetést Vettelnek a múlt hétfői meghallgatáson, de Niki Lauda utalt arra, hogy a német pilóta olcsón megúszta a sportszerűtlen bakui manővert. Azt viszont ő sem vitatta, hogy a feszültség jót tesz a sportnak.

Az FIA enyhe ítélete a Vettel-ügyben felkérés arra, hogy a pályán fejezzék ki az agressziójukat

és az érzelmeiket – mondta Lauda. – Ez tökéletes arra, hogy az egocentrikus versenyzők kijelöljék a saját vadászterületüket. Pilótaként én ezt tenném, mert tudnám, hogy az FIA nem fog beavatkozni. Ez természetesen több pályán zajló akcióhoz vezet majd, és a nézők ezt akarják látni.”

