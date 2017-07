Massa nem érti, mitől támadt fel a Williams

A brazil számára érthetetlen az óriási különbség a szombati és a vasárnapi formájuk között. A futamon simán beértek a pontszerzők közé, a tempójuk alapján előrébb is végezhettek volna az Osztrák Nagydíjon.

A Williams rendkívül gyengén szerepelt az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén, pedig papíron a spielbergi pálya fekszik az autójuknak, és az előző években is rendre jól szerepeltek itt. Szombaton azonban Felipe Massa és Lance Stroll is kiesett az időmérő edzés első etapjában, miután nem tudták működésre bírni az abroncsaikat, és az új fejlesztéseik sem működtek úgy, ahogy arra számítottak.

A vasárnapi versenyen azonban teljesen más formát mutattak: már a rajtnál több pozíciót léptek előre, végig a pontszerző helyek környékén autóztak, és végül Massa a 9., Stroll a 10. helyen ért célba. Massa a futam után a szombati gyengélkedésük miatt bosszankodott, mert szerinte jobb helyről rajtolva még előrébb végezhettek volna.



"Egy 9. pozíciót nem kellene megünnepelnünk, de a 17. helyről indulva azt kell mondanom, fantasztikus versenyen vagyok túl - nyilatkozta a brazil. - Nagyon elégedett vagyok a versenyemmel, és annak is örülök, hogy mindkét autónkkal pontot tudtunk szerezni."

A Williams már a rajtnál pozíciókat nyert - katt a galériához! Forrás: DPPI/Francois Flamand

Továbbra is rejtély a formaingadozás

Massa elmondta, az egész versenyen jónak érezte az autóját, de egyszerűen nem érti, miért tudtak ennyivel jobb tempót diktálni vasárnap, mint szombaton. "A rajtom is nagyon jól sikerült, majd szerencsésen elkerültem az első kanyar incidenseit. Fantasztikus első köröm volt - lelkendezett. - Az időmérőhöz képes most remek volt a tempónk. Muszáj megértenünk, mi okozta ezt a különbséget, hogy máskor ne kelljen ennyire hátulról indulnunk."

Massa a verseny záró szakaszában Esteban Ocon Force Indiáját is utolérte, de megelőzni már nem tudta a 8. helyért. "Emiatt egy kicsit csalódott voltam. Amikor közel kerültem hozzá, a gyors kanyarokban rosszabb lett az autóm tapadása, és az egyenesekben gyors volt az autója, ezért nehéz dolgom volt. Pedig alapvetően gyorsabbnak éreztem az autónkat ezen a versenyen."

Az Azeri Nagydíj harmadik helyezettje, Stroll is örült, hogy a szombati küszködés után sikerült elcsípnie az utolsó pontot. "Ez is azt mutatja, hogy a futamon bármi megtörténhet, egy rossz szombat után nem szabad leírni a hétvégénket - mondta. - Nem volt könnyű verseny, de jól rajtoltam, és ezzel rögtön nyertem néhány pozíciót. A rajt után már tudtam, hogy rendben leszünk, mert végre jól működött az autónk. Azt továbbra sem értjük, mitől voltunk olyan lassúak szombaton, és mitől javultunk meg hirtelen vasárnapra, de dolgozni fogunk az ügyön."

