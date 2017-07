Újabb zavaros versenyt remélnek a Red Bullnál

Daniel Ricciardo elégedett volt az idei legjobb rajthelyének beállításával és Max Verstappen sem bánkódott azért, mert a kavicságyban zárta az időmérő edzést.

Nem sikerült a bravúr a Red Bull versenyzőinek az Osztrák Nagydíj időmérőjén, mindössze Lewis Hamilton rajtbüntetéséből tudnak profitálni, miután Daniel Ricciardo és Max Verstappen az 5-6. helyet érték el, és vasárnap a 4-5. kockából indulnak majd. Ricciardo a vártnál azonban közelebb került a 4. helyezett Kimi Räikkönenhez, az utolsó körben azonban már nem tudott támadni.

„Ez a legjobb, amire számíthattunk – kommentálta Ricciardo az eredményt a Sky Sportsnak. – Nagyon közel kerültünk Kimihez is, talán egy tizedre voltam tőle. Jó érzés versenyben lenni, Bahreinben is a 4. helyről indultam, úgyhogy beállítottam az idei legjobb rajthelyemet Lewis büntetésének köszönhetően. Már várom a versenyt, de az időmérő alakulásával is elégedett vagyok.”

Az idén jobban tapad a pálya Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Felix Roittner

„Jó lett volna befejezni az utolsó kört, de akadt néhány sárga zászló. Mindenki a határokat kereste, nem ez az első eset, hogy valaki elszáll a Q3-ban – utalt Ricciardo arra, hogy a Q3-ban Max Verstappen kicsúszása miatt előkerültek a sárga zászlók, előtte viszont már Romain Grosjean váltóhiba miatt lelassuló Haas-Ferrarija kapcsán is megjelentek a veszélyt jelző lobogók.

A sárga zászlók miatt nem tudtak nyitni a DRS-t, ami nyilván szerencsétlen volt

– mondta Verstappen a Sky Sportsnak. Már hátrányban voltam a legjobb körömhöz képest, és újabb 2,5 tizedet vesztettem az egyenesben. Ilyenkor az ember megpróbál legalább még valamit kihozni a körből, és erre a későbbi kanyarokban lett is volna lehetőség. A 7-es kanyarban kicsit túl agresszívan léptem rá a gázra, és elvesztettem az autó hátulját.”

Verstappent holland szurkolók ezrei kísérték el Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Felix Roittner

A jelzés Ricciardónak sem jött jól, ő azonban úgy vélte, hogy nem ezen ment el az esetleges 3. rajthelye, mert Räikkönen sem tudott már a végén javítani a körén.

„Kimi pont előttem járt, egy hajóban eveztünk, ő is javíthatott volna. Szerintem mindketten gyorsabbak voltunk az első szektorban, de aztán jöttek a sárga zászlók. Lehet, hogy mindketten tudtunk volna gyorsabban menni, és maradt volna ugyanez az eredmény, de jobb lett volna 1:04 közepét futni” – tette hozzá Ricciardo, és

elismerte, jól érezte magát a gyors osztrák pályán a jó tapadás és a nagy kanyartempó miatt.Ricciardo viccelődve megjegyezte, hogy a 4. helyről jó esélye lehet a dobogó elérésére, azt viszont leszögezte, hogy kavarodásra lehet szükség ehhez, amit akár az eső is meghozhat vagy a mögülük felzárkózó, és másfajta taktikával készülő Hamilton is megkavarhatja a kártyákat. Verstappen már nem volt ilyen optimista.

A tempónk miatt nem vagyok ebben biztos. Valaminek történnie kellene előttünk

– mondta a dobogós esélyekről. – A változékony körülmények mindig jót tesznek nekünk. A versenytempó terén nem tudjuk tartani a lépést a Ferrarival és a Mercedesszel, de jó stratégiával ki tudja, mi lesz”, és ő is a délre jósolt esőt emelte ki.

Verstappen autója csúszkált

Ricciardo kiemelte, hogy az idén jobban tapadnak az autók a pályán, ezért magasabb kanyarsebességeket érnek el, könnyű viszont túllőni a célon, és kiszélesíteni az aszfaltcsíkot, mert túl nagy tempóval próbálnak elfordulni. Verstappen viszont jobb balanszt várt az autójától, de azt mondta, így is tűrhető napja volt, bár a 3-as kanyarban folyamatosan csúszkált.

„Kissé elmaradt a végkifejlet az időmérő végén – összegzett Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Holnap viszont izgalmas versenyünk lehet, talán az időjárás is változékony lesz. Elnézve a rajtrácsot, reméljük, mi is szerepet játszunk majd a jó eredmények kialakulásában a hazai közönségünk előtt, Ausztriában.”

