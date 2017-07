Hamilton egyszer kezet fogott Vettellel, kétszer már nem

Próbálkozik az angolszász sajtó, hogy egymásnak ugrasszák a két bajnoki éllovast a Bakuban történtek lezárása ellenére, de Hamilton és Vettel privátban egyelőre korrekten viselkednek egymással.

Vasárnap délután elrajtol az Osztrák Nagydíj, de a britek minden alkalmat megragadnak, hogy napirenden tartsák Lewis Hamilton és Sebastian Vettel összetűzését még azután is, hogy Vettelt megbüntették a bakui baleset okozásáért, bocsánatot kért az FIA-tól és Hamiltontól is, ő ezt elfogadta, és már a Mercedesnél is túllépnének a történteken.

Ezúttal a Sky Sports borult ki azon, hogy Hamilton nem akart kezet fogni Vettellel az időmérő után, amikor az interjúkat készítő Davide Valsecchi – valószínűleg a Liberty Media kérésére – jelképes kézfogást próbált kicsikarni belőlük a lelátó előtt.

. #AustrianGP #Austria #F1 #Formula1 #LewisHamilton #SebastianVettel A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jul 8, 2017 at 6:30am PDT

A gond csupán az, hogy a televíziós közvetítés képe alapján Hamilton első dolga az volt, hogy kezet nyújtson Vettelnek, amikor kisétált a rajtrácsra, és úgy tűnt, hogy ezt ő maga is lelkesen fogadta. A Sky Sports ettől még „nincs második kézfogás a bajnoki riválisok között” címmel tálalta a történteket, de szakértőjük, Damon Hill azért próbált némi életszerűséget becsempészni a narratívába.

„Elvárható Lewistól, hogy azt mondja, lezárták az ügyet, és elfogadja Sebastian bocsánatkérését. Megértem őt, ha nem akarja, hogy így belekényszerítsék egy nyilvános kézfogásba. Szerintem a maga módján, a saját idejében akarja ezt megtenni.”

Az események a Red Bull Ring sajtótermében is felhördülést keltettek, de az NBC Sports riportere, Will Buxton és a közvetítések elemzésére szakosodott F1 Broadcasting blog szerkesztője is lesöpörte a műbotrányt a Twitteren. „Kedves média, kérlek, ne kreálj sztorikat, ez teljesen felesleges, mert ők ketten már korábban kezet fogtak” – írták, és videót is mellékeltek az ominózus pillanatokról.

Buxton némi iróniával hozzátette: „Már látom a szalagcímeket: Hamilton visszautasította a kézfogást az emberrel, akivel az előbb fogott kezet”, de az amerikai NBC Sports ettől még „Hamilton nem fogott kezet az Osztrák Nagydíj előtt” címmel tálalta az eseményt, és arról számoltak be, hogy „Hamilton elutasította a kézfogást Sebastian Vettellel.”

