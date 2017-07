Todt: Ezért úszta meg Vettel a komolyabb büntetést

Az FIA elnöke elfogadhatatlannak tartja a bakui incidenst, mégis úgy gondolja, hogy a stop&go elég büntetés volt a feszült idegállapotban lévő németnek. Egy újabb kihágás azonban nagyon súlyos következményekkel járna.

Sebastian Vettel egy 10 másodperces stop&go büntetéssel megúszta, hogy az Azeri Nagydíjon szándékosan nekihajtott Lewis Hamilton autójának, miután a brit szerinte féktesztelte őt a Safety Car-fázis utáni újraindítás előtt. Az F1-es pályán ritkán látni hasonló incidenst, s bár a helyzet a lassú tempó miatt nem volt különösebben veszélyes, sokan követelték, hogy Vettelt a szándékos ütközés miatt nagyobb büntetéssel, például kizárással sújtsák. Az FIA a futam után újra kivizsgálta az esetet, Vettel bocsánatkérése után azonban úgy döntöttek, nincs szükség további szankciókra.

A döntéssel az FIA elnöke, Jean Todt is egyetért, annak ellenére, hogy állítása szerint "elfogadhatatlan" a két pilóta között történt incidens. "A sportfelügyelők úgy döntöttek, 10 másodperces stop&go büntetést adnak Vettelnek, ami elég kemény szankció. Az eredményt is erősen befolyásolta, hiszen győzelem helyett be kellett érnie a 4. hellyel" - magyarázta Todt, aki fontosnak tartotta, hogy megpróbálják megérteni, mi állt Vettel viselkedésének hátterében. A francia szerint egyébként a döntést nem befolyásolta, hogy a német a tavalyi Mexikói Nagydíj után is komoly figyelmeztetést kapott a dühös kirohanásáért, mert "az egy teljesen más helyzet volt."

Vettel másodszorra már nem úszna meg egy hasonló incidenst Forrás: DPPI/Florent Gooden

"Akkor is láttuk, hogy Sebastian nem mindig tudja annyira kordában tartani az érzelmeit, mint kellene. De én is dolgoztam versenyzőkkel, és tudom, hogy nagyon nagy bennük a feszültség, szerintem ezt is figyelembe kell venni az incidensek értelmezésekor - magyarázta. - Ez persze nem jogosítja fel őket arra, hogy bármit megtegyenek, de meg kell próbálnunk megérteni őket."

Todt szerint "egy asztal mögött ülve nagyon könnyű döntéseket hozni és ítélkezni, de meg kell értenünk, hogy az emberek érzelmekkel teli lények", és szerinte Vettel is hirtelen felindulásból rántotta rá a kormányt a Mercedesre. "Nem tudta megemészteni, ami történt, és annyira eluralkodtak rajza az érzelmek, hogy elkövetett egy óriási hibát."

Vettellel Todt személyesen is elbeszélgetett, és az FIA-elnök

úgy látja, a négyszeres világbajnok valóban megbánta, amit tett.

"Később megértette, hogy hibázott, és biztosított arról, hogy soha többet nem fog előfordulni ilyesmi. Idővel majd kiderül, hogy így lesz-e, de ha megismétlődik az eset, annak nagyon komoly következményei lesznek."