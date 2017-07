Alonso: A McLaren már minden pályán Q3-esélyes

Mindkét McLaren-pilóta pozitívan nyilatkozott az Osztrák Nagydíj időmérője után, szerintük egyértelműen jó irányba haladnak a fejlesztésekkel. Alonso szerint a vasárnapi pontszerzés is reális cél.

A pénteken mutatott biztató formájuk után a McLaren versenyzői reménykedtek benne, hogy akár az időmérő harmadik etapjában is részt vehetnek az Osztrák Nagydíjon, de a rendkívül szoros Q2-ben lemaradtak a továbbjutásról. Fernando Alonso úgy végzett a 12. helyen, hogy mindössze 52 ezreddel maradt el az utolsó továbbjutót, Esteban Ocon idejétől, Stoffel Vandoorne pedig további másfél tizeddel volt lassabb a spanyolnál. A pilóták nem bánkódtak túlzottan az elszalasztott lehetőség miatt, inkább annak örültek, hogy a McLaren-Honda végre valóban a fejlődés jeleit mutatja.

"Jó napunk volt, elégedett vagyok a köreimmel és a teljesítményünkkel - nyilatkozta Alonso, aki annak ellenére előzte meg a csapattársát, hogy egy meghibásodás miatt mégsem használhatta az új fejlesztésű Honda-motort. - Egész hétvégén jónak éreztem az autómat, és szerintem sikerült kihoznunk belőle a maximumot."

Alonso most nem szapulta, hanem dicsérte a csapatát - katt a galériához! Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Alonso az utóbbi években számtalanszor szúrt oda a gyengélkedő McLaren-Hondának, most azonban dicsérte az istálló és a motorgyártó erőfeszítéseit. "A csapat nagyon keményen dolgozik az autónk javításán, minden versenyre számos újítást hozunk, és ahányszor csak tudjuk, a motort is fejlesztjük - magyarázta, majd hozzátette, a sok munkának már a pályán is látják az eredményét. - Normális körülmények között most már minden pályán elérhető a Q3, ez mindenképpen pozitívum. A megbízhatóságunkon azonban javítanunk kell, reméljük, a következő hetekben ezen a téren is látunk pozitív jeleket."

Elérhető a pontszerzés

A vasárnapi versenyen Alonso egyértelmű célja, hogy néhány pozíciót javítva tovább növelje a pontjai számát. "A 12. helyről indulok, ez már eleve közel van a pontszerzéshez. Egy jó rajttal vagy stratégiával már pontszerző helyen is találhatjuk magunkat. Egyértelműen ez a cél" - jelentette ki a spanyol, aki nem bánná, ha a futam közben eleredne az eső.

A spielbergi időmérő edzést Vandoorne is elégedetten értékelte. "A szabadedzések mind jól sikerültek, az időmérőn pedig többé-kevésbé azt az eredményt értük el, amire számítottunk - mondta. - Délután rendkívül szorosak voltak az eredmények, apró részleteken múlt minden. Egy 2 tizeddel gyorsabb körrel bejutottam volna a Q3-ba, ez világosan mutatja, hogy előreléptünk a fejlesztéseinkkel."