Újabb teszt dönthet Kubica F1-es visszatéréséről

A Renault hivatalosan is megerősítette, hogy a lengyel pilóta másodszor is tesztelheti a 2012-es Lotust, ezúttal a franciaországi Paul Ricard pályán. A teszt egyértelmű célja annak felmérése lesz, hogy Kubica képes lenne-e állandó versenyzőként visszatérni az F1 mezőnyébe.

Mióta Robert Kubica júniusban tesztelte a Lotus 2012-es versenyautóját, a Renault-motoros E20-at, egyre több jel utal arra, hogy jövőre visszatérhet a Forma-1 mezőnyébe. A 2011-ben súlyos sérüléseket szenvedő lengyel pilóta rendkívül elszánt, és egy néhány napja készült interjúban 80-90 százalékos esélyt adott magának az F1-es szerződésre, ehhez azonban egy csapatra is szükség lenne, amely 7 évnyi kihagyás után megbízna a képességeiben. A kézenfekvő megoldás a Renault lenne - Kubica a franciáknál versenyzett a balesete előtt, és a mostani tesztet is ők ajánlották fel számára. Csütörtökön pedig megerősítették, hogy a lengyel egy második teszten is beülhet az E20-asba, ezúttal a jövő évi Francia Nagydíj helyszínén, a Paul Ricard versenypályán.

A teszt időpontjáról nincsenek pontos információk, de a Motorsport.com szerint a jövő héten kerítenek rá sort. Míg az első teszten nem állítottak fel komolyabb célokat, a második próbának már komoly tétje lehet: a Renault ugyanis azt szeretné kideríteni, hogy Kubica képes lenne-e állandó pilótaként is megállni a helyét az F1-ben.

"A valenciai tesztnap csak arról szólt, hogy Robert újra hozzászokjon az F1-es autó vezetéséhez, a második teszten viszont szeretnénk felmérni, hogy képes-e visszatérni az autósport csúcsán zajló küzdelembe" - jelentette ki a csapatfőnök Cyril Abiteboul, aki az első teszt után azt mondta, Kubica egyelőre nem szerepel az istálló 2018-as jelöltjei között, mert ehhez még "sok lépést kellene megtennie". Minden jel arra utal azonban, hogy ha a Paul Ricard-on zajló teszten is bizonyítja a képességeit, fontolóra veszik a szerződtetését.

"Személyes és szakmai szempontból is új szakasz kezdődött az életében, és mi büszkék vagyunk rá, hogy támogathatjuk őt ebben. Kibéreltük számára a Paul Ricard versenypályát - erősítette meg Abiteboul. - Még mindig sok akadályt kell leküzdenie, és mindenki másnál jobban tudja, csak a teljesítményén múlik, hogy újra profi versenyző váljon belőle."

Kubica újabb tesztet kapott a Renault-tól Forrás: Origo

Vita Sainz jövőjéről

Ha Kubica sikerrel veszi az újabb akadályt, komoly tényezővé válhat az átigazolási piacon, akár más csapatok is lecsaphatnak rá. A pilótakeringő valószínűleg a nyári szünet környékén fog igazán beindulni, de a versenyzőket már most is kérdezgetik a jövő évi terveikről. Carlos Sainz például csütörtökön kijelentette, ha jövőre nem kap versenyzői ülést a Red Bullnál, "nem valószínű", hogy egy negyedik évre is marad a fiókcsapat Toro Rossónál.

"A legfőbb célom az, hogy a Red Bullnál versenyezzek, dobogókért és győzelmekért harcoljak - szögezte le a spanyol. - Továbbra is ezért hajtok, de ha nem sikerül, valószínűleg távozom a Toro Rossótól. Nyitott vagyok minden lehetőségre, egyértelműen készen állok arra, hogy megtegyem a következő lépést a karrieremben."

Sainz szavai meglepetésként érték a Red Bullt, és

Christian Horner pénteken közölte az újságírókkal, a spanyol pilóta jövőre is a Toro Rosso egyik autóját fogja vezetni.

A csapatfőnök elárulta, Sainznak valójában a Red Bull-lal van szerződése, a Toro Rossónak csak kölcsönadták. "Opciónk van rá a következő szezonra, sőt az utána következőre is. Jövőre is a Toro Rossónál fog versenyezni. Nem tudom, ő mire gondol, de elég egyértelmű a szerződése" - mondta Horner, aki szerint Sainz hálával tartozik a Red Bullnak, hiszen az utánpótlás-programjuk nélkül valószínűleg el sem jutott volna az F1-ig.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!