Vettel: A Mercedes a favorit, de közel vagyunk

A német csak egyszeri kisiklásnak tartja a bakui hétvégét, szerinte Ausztriában ismét szoros csatát vívhat a Mercedesszel a pole pozícióért és a győzelemért. Favoritnak azonban a német istállót tartja.

Az elmúlt néhány futamon egyre jobb formát mutató Mercedes az Osztrák Nagydíj szabadedzésein is a legjobbnak bizonyult, mindkét pénteki szabadedzést Lewis Hamilton zárta az élen. A brit délelőtt a lágy gumikon futott új körrekordot, délután pedig további fél másodpercet faragott az idejéből az ultralágy abroncsokon. Ettől függetlenül nem lehet teljesen nyugodt, mert Sebastian Vettelnek sikerült megközelítenie a tempóját, és csupán másfél tizedes lemaradással végzett a második helyen.

Noha a Ferrari két héttel ezelőtt jelentős lemaradással zárta a bakui időmérőt, Vettel nem lepődött meg azon, hogy a pénteki köridők alapján megint szorosabbá vált a küzdelem. "Úgy gondolom, Baku sok szempontból csak egyszeri kisiklás volt. Szombaton túl nagy volt a lemaradásunk, nem találtuk a ritmust, de vasárnap már nem volt olyan rossz a helyzet - magyarázta a német. - Számítottunk rá, hogy itt megint közelebb kerülünk hozzájuk."

Vettel óvatosan, de bizakodva nyilatkozott Forrás: AFP/Georh Hochmuth

Amikor Vettelt megkérdezték, hogy a szombati időmérőn is hasonlóan közel kerülhet-e a Mercedeshez, határozottan válaszolt. "Remélhetőleg még ennél is közelebb - jelentette ki. - Még nem láttunk túl sokat ebből a hétvégéből, de úgy tűnik, szoros csatát vívhatunk. Amúgy is számítani lehetett erre, egy rövid pályán mindig szorosabbak a köridők."

Vettel ettől függetlenül óvatosan nyilatkozott a Ferrari hétvégi esélyeiről, szerinte normális körülmények között a Mercedes kezdheti jobb helyzetből a szombati napot. Szerintem a Mercedes a legesélyesebb, nagyon gyorsnak tűntek, akárhányszor kimentek a pályára" - nyilatkozta a négyszeres világbajnok, aki csapattársához hasonlóan megpördült a délelőtti edzésen, és délután is több hibát követett el.

Kimi Räikkönen számára kevésbé alakult jól a pénteki edzésnap, a délutáni gyakorláson több mint fél másodperccel maradt el Vetteltől, és csak a 6. helyen zárt a Red Bullok mögött. "Nem sikerült egy igazán jó kört összehoznom, ez a magyarázat arra, hogy miért maradtam el ennyire Sebastiantól is - mondta az edzés után. - Sok dolgunk van a holnapi időmérő előtt, de még csak péntek van, ezért nem aggódom túlságosan.

