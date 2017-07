Hamiltonnak így bizony nehéz dolga lesz - esélylatolgatás

A váltócsere miatti büntetés nélkül sem olyan egyértelmű Lewis Hamilton fölénye, mint ahogy azt az eddigi eredmények sugallják Ausztriában, de a hátrányból indulva küzdelmes versenyre számíthat. Esélylatolgatás a szabadedzések alapján.

Gyorsan megfordult a világ Lewis Hamiltonnal, miután az FIA bejelentette, hogy öthelyes rajtbüntetést kap az Osztrák Nagydíjon, mert a tervezettnél korábban sebességváltót kell cserélni az autójában. Hamilton mindkét szabadedzésen a leggyorsabb volt, így azonban hirtelen csak a harmadik rajtsorért küzdhet, hiszen a legjobb időmérős kör is csak a 6. helyre lehet elég neki.

A Reuters szerint a Mercedes kizárta, hogy a hiba a bakui ütközések következménye lenne. Spielbergben az Ezüstnyíl - különösen Valtteri Bottas alatt - letaglózóan gyors volt az ultralágy gumikkal, elsősorban a hosszú etapok során, de délután Bottas megmutatta, hogy ha sikerül rendesen összeraknia a körét, akkor időmérős üzemmódban is támadásra kész. Ez pénteken nem jött össze neki.

Hamilton zavaros hétvége elé néz - kattintson a pénteki galériáért! Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Felix Roittner

Bottas 1:08.638-as körátlaga jó fél másodperccel gyorsabb volt Sebastian Vettelénél az ultralágy gumikon, azonban a német versenyző ennél egy hajszálnyival jobb tempót autózott a szuperlágyakon, ami arra enged következtetni, hogy a Ferrari egyelőre nem akarta vagy nem tudta kihozni a legtöbbet az ultralágy abroncsokból. Az is figyelemre méltó, hogy

Vettel szuperlágyas tempója javult a körök múlásával, a gumi szinte nem kopott az autóján,

de a Pirellinél azt mondták, az elhasználódás egy pont után már nem feltétlenül lesz lineáris.

Bottas délután csak egy sokkal rövidebb etapot teljesített ezzel az abronccsal, de akkor is lassabbnak bizonyult Vettelnél. Ha a Ferrari szombatra rájön, hogyan gyorsuljon az ultralágy gumikkal, Hamiltonnak szerencsére vagy esőre lesz szüksége ahhoz, hogy átverekedje magát rajtuk a vasárnapi futamon.

A versenyzők hosszú etapjai az ultralágy gumikon (X: kör, Y: köridő), Bottas és Hamilton volt a leggyorsabb Forrás: GPhírek

A tempó alapján a Red Bull autói és a többi üldözőjük sem rúg labdába a Mercedes mellett az ultralágy abroncsokkal. Ez beigazolni látszik Christian Horner jóslatát, hiszen ő a Sky Sports-nak azt mondta, álomszerű lenne, ha az autói elérnék a dobogót a hazai versenyükön. Daniel Ricciardo és Max Verstappen is csak kevés kört tett meg a leglágyabb Pirellikkel, és

a Red Bullok még a Ferrariknál is fél másodperccel lassabbak voltak,

az egyébként a szokásosnál jóval rövidebb pályán. A különböző technikai viszontagságok miatt délután nem is próbálgattak másmilyen gumit, így lépéshátrányba kerültek, és várhatóan a szombati harmadik szabadedzésen nem tudnak majd csak az időmérőre készülni. Valószínűleg előkerül majd az autójukon a szuperlágy gumi is, amivel összesen Ricciardo futott eddig az első tréningen.

Hosszú etapok szuperlágy gumikkal, Vettel és Bottas diktálta a tempót Forrás: GPhírek

Hamilton szempontjából ez annyiban problémás, hogy Spielbergben a ránézésre egyszerű vonalvezetés ellenére is nehéz előzni, még DRS-sel is csak az 1-es és az új számozás szerinti 3-as, 4-es kanyar kínálja magát erre a célra, de védekezni itt sem lehetetlen. A visszaesése azonban jó lehetőséget kínál Bottasnak, hogy újabb győzelmet szerezzen vasárnap, legalábbis a péntek délutáni etapok alapján.

A köridőátlagokat mindazonáltal óvatosan kell kezelni,

mert mindössze Vettel futott valóban versenyszimulációként is értelmezhető etapot a szuperlágy gumival. A német pilóta 17 kört tett meg, ebből 15-öt lehetett értékelni, Bottas viszont ugyanezzel az abronccsal mindössze harmadannyit ment, 6 körből 5 bizonyult alkalmasnak az átlagszámításra. Ezek a 71 körös versenytávhoz képest rövid etapok, ráadásul délután, reprezentatív körülmények között nem is tudott mindenki háborítatlanul körözni.

Ricciardo turbóhibával küszködött az edzés végén - galéria Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Felix Roittner

A sok apró vezetői hiba miatti lassítások, sárga zászlók és a rövid pályán jelentkező forgalom mellett az eső fenyegetése is befolyásolta a délutáni programokat, a Red Bullok pedig műszaki hibákkal küzdöttek, ezért Max Verstappen lekéste a tréning elejét, Daniel Ricciardo pedig idő előtt kénytelen volt kiszállni az autóból. Ennek következtében mindketten csak az ultralágy gumival mentek délután.

Räikkönen délután a szuperlágy gumit hanyagolta,

a Ferrarinál neki osztották a lágy abroncs tesztelésének lapját, míg Vettel autójára felkerült a szuperlágy, a sárga jelzésű gumik azonban nem. A Mercedesnél Hamilton és Bottas is szuperlággyal kezdett, de a finn pilóta menetrendje felborult, amikor megpördült, és a kavicságyból botorkált vissza a pályáról, majd bő negyedórát elvesztett az edzésből.

Az átlagok az ultralágyakon

(Az etap hossza / a jó körök száma)

Bottas 1:08.638 (6/6 kör)

Hamilton 1:08.960 (7/6 kör)

Vettel 1:09.211 (8/8 kör)

Raikkönen 1:09.283 (9/8 kör)

Ricciardo 1:09.716 (5/4 kör)

Grosjean 1:09.825 (8/4 kör)

Verstappen 1:09.950 (13/10 kör)

Massa 1:10.021 (17/14 kör)

Vandoorne 1:10.407 (10/9 kör)

Magnussen 1:10.624 (15/13 kör)

Az átlagok a szuperlágyakon

(Az etap hossza / a jó körök)

Vettel 1:09.180 (17/15 kör)

Bottas 1:09.287 (6/5 kör)

Magnussen 1:10.174 (5/4 kör)

Grosjean 1:10.526 (16/12 kör)

Alonso 1:10.582 (5/4 kör)

Az átlagok a lágyakon

(Az etap hossza / a jó körök)

Räikkönen 1:09.627 (17/13 kör)

Massa 1:10.489 (7/5 kör)

Vettel a rajtra összpontosít

A bakui Vettel-Hamilton cirkusz árnyékában kevesebb szó esett arról, hogy Kanada óta a Mercedesek gyorsabbnak tűnnek a Ferrariknál, de nem annyira, hogy ezt hátrányból is előnnyé tudják kovácsolni. Bakuban Hamilton nem tudta visszaelőzni Vettelt, és a német pilóta is tisztában van azzal, hogy ha az Ezüstnyilak elé kerül, jó esélye van ott is maradni.

A Ferrari ezért újabb változatot készített a kormánykerék mögötti kuplungkarból, ez már az idei harmadik iteráció, amely nem csupán a kialakítása, hanem az anyaghasználat terén is eltér az előzőtől. Az új példányt állítólag csak Vettel próbálgatja, Kimi Räikkönen marad a bevált változatnál, Vettel viszont mindent megtesz azért, hogy az idei nem kiemelkedő rajtjain javítani tudjon.

A Ferrari Ausztriában elvégezte az évente egyszer engedélyezett váltóáttétel cserét is. Az olasz istálló aerodinamikai fronton is újított, a módosított első- és T-szárny mellett megerősítették a padlólemez szélét, miután régóta pletykálják az ellenfeleik, hogy az a szabályokat kijátszva szándékosan elhajlik nagy sebességnél, bár a Ferrari eddig egyetlen technikai ellenőrzésen sem bukott meg. Mostantól erre még kisebb az esély.

A Mercedes ezúttal rögtön jó volt a pályán - galériával! Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Christian Walgram

A Mercedesnél sem álltak le, ők is új első szárnnyal, orrkúppal és padlólemezzel készültek. Nekik eddig az autó beállítása okozott fejfájást, de Hamilton az edzések után úgy vélte, az idén „először jó alappal kezdtünk, pedig általában eleinte nem vagyunk túl erősek, ezért később kell összeszednünk magunkat.”

Bottas szerint is „nagyjából” jó volt a Mercedes balansza, csak ő nem tudott rendes kört összerakni.

„Alapvetően mindennel végeztünk, amit el kellett intézni. A hosszú etapok olyanok, amilyenek, de szerintem a versenyen minden rendben lesz – tette hozzá Hamilton. – Az egykörös tempó viszont rögtön jó volt, ezen a hétvégén először az autó balansza rögtön a helyén volt, most már csak finomítani próbáljuk.”

Van magyarázat Hamilton délelőtti körére

Kissé szokatlan módon Hamilton délelőtt a lágy gumival futott pályacsúcsot – amit délután az ultralággyal megjavított –, de Mario Isola, a Pirelli motorsport menedzsere azt mondta, ez csak az aszfalt gyors javulása miatt volt így. Ő nem számít arra, hogy a lágy gumi a Q2-ben elég gyors lesz a továbbjutáshoz és ezzel az alternatív taktikák felvállalásához az élcsapatok számára.

A P2-ben bebizonyosodott, hogy a keverékek közötti különbség kisebb a vártnál. Kb. fél másodpercre számítottunk

– árulta el Isola. – Ehelyett az ultralágy és a szuperlágy között nagyjából 3 tized van, a szuperlágy és a lágy közötti eltérést viszont egyelőre nehezebb megítélni. Mindenesetre ez a kis delta azt jelenti, hogy a lágy is jó lehet a versenyre, mert akkor általában még kevesebb választja el egymástól a keverékeket. Csakhogy a csapatok nagyon kevés lágy szettet rendeltek...”

A Williams az idén aligha ismétli meg 2014-es pole-jukat - galériával! Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Daniel Goetzhaber

Isola szerint mindhárom gumi kiegyensúlyozottan viselkedik, és még az ultralágy elhasználódása is csekély, de néhány csapatnál hólyagosodtak az első abroncsok. A gumik felmelegítése ezúttal nem okoz majd gondot, és ha nem merülnek fel különleges körülmények, várhatóan egykiállásos versenyt látunk majd. „Egyesek talán fontolóra veszik, hogy a lágy gumival teljesítsenek egy nagyon hosszú etapot.

Az etapok hosszától függően az ultralágy/szuperlágy vagy az ultralágy/lágy leosztás lesz a nyerő”

– vélte Isola, aki elismerte: a vártnál magasabb hőmérséklet révén a lágy gumi megfontolását sugallja, mert „a tapadása nagy, és közben a kopása majdnem nulla”, holott erre a pályára alapvetően a szuperlágy és az ultralágy abroncs való. A Pirelli meglepetésére a tavaly lerakott új aszfalt nem sokat öregedett az egy évvel ezelőtti verseny óta, a méréseik szerint gyakorlatilag egyáltalán nem lett érdesebb, így a gumik továbbra is jól bírják a terhelést.

De hol van a Williams?

Az Osztrák Nagydíj papíron a Williams egyik legfőbb vadászterülete. 2014-ben itt szerezték meg Felipe Massa révén az eddigi utolsó pole pozíciójukat, az idén pedig számos újítást hoztak az autóikra, elsősorban olyan aerodinamikai fejlesztésekkel, amelyek más csapatok autóin már feltűntek. Újak az első szárny tartópillérei, az oldalsó légterelők, az oldaldobozok.

Massa ennek ellenére csak a 11. lett a délelőtti edzésen, délután pedig leszerelték az autójáról az újdonságokat, hogy ne sérüljenek meg a szombati bevetés előtt.

„Nem az igazi – véleményezte Massa a módosított Williamst. – Nem alakult jól a péntekünk. Nagy tempónál küszködünk a balansszal, úgyhogy sok dologra rá kell jönnünk az autóval, hogy azt versenyképessé tegyük. Nagyon remélem, hogy képesek vagyunk erre” – tette hozzá a brazil pilóta, aki azt mondta, „a számok legalább jól festenek”.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!