Verstappen megint kiakadt a spielbergi kerékvetőkre

Tavaly is ő szidta a leghangosabban a Red Bull Ring kerékvetőit, és továbbra is úgy gondolja, hogy nem valók F1-es pályára. A Red Bull a kisebb technikai problémák ellenére összességében elégedett a pénteki nappal, de tudják, hogy a Mercedes szombaton magasabb fokozatba kapcsol.

A Red Bull az elmúlt években nem a hazai pályáján, Spielbergben mutatta a legjobb formáját, és egy újabb káoszfutam nélkül kevés esélyük van rá, hogy megismételjék a két héttel ezelőtti győzelmüket. Ettől függetlenül optimistán nyilatkoztak az Osztrák Nagydíj első edzésnapja után, mert többé-kevésbé tartani tudták a lépést a két élcsapattal: Max Verstappen a második helyen zárta a délelőtti edzést, majd délután 3 tizedes lemaradással a 4. helyen végzett, Ricciardo pedig csupán 4 századdal maradt el tőle.

A Red Bull napja azonban nem volt felhőtlen, a technikai problémák sem kerülték el őket Ausztriában: Ricciardo délután a turbófelöltő hibája miatt tudott a vártnál kevesebbet körözni, Verstappennek pedig a fékekkel gyűlt meg a baja, de egyik probléma miatt sem aggódnak túlzottan. "Szerintem pozitív napot zártunk - nyilatkozta Verstappen. - Volt egy kis problémánk a fékrendszerrel, és az autónk padlólemezét is le kellett szerelnünk, ezzel nyilvánvalóan időt veszítettünk. Többé-kevésbé azonban sikerült végeznünk a tervezett programunkkal, ezért elégedettek lehetünk."

Verstappen a Red Bull balanszával nem volt teljesen kibékülve, de úgy érezte, nincsenek messze az ideális beállításoktól. Azzal azonban tisztában van, hogy ha nem történik semmi rendkívüli, nem tudnak beleszólni a pole pozícióért zajló küzdelembe. "Tudjuk, hogy a Mercedes mindig feltekeri a motorját az időmérőn - mondta. - Az viszont segíthet rajtunk, hogy az időjárás nagyon változékony errefelé, bármikor eleredhet az eső."

Sokaknak hasonlóan időnként Verstappen is elhagyta a pályát Forrás: AFP/Erwin Scheriau

Idén is problémásak a kerékvetők

A holland bosszankodott is egy sort a pénteki edzések után, mégpedig a Red Bull Ringen tavaly elhelyezett újfajta kerékvetők miatt, amelyek meg is rongálhatják az autókat, ha túl keményen rájuk hajt valaki. Idén a pálya kevesebb pontján hagyták meg őket, és a bordáit is távolabb helyezték egymástól, de Verstappen szerint így is felesleges veszélyt jelentenek.

"Ezen a pályán nem túl jó a tapadás, és az idei, sokkal gyorsabb autókkal könnyebben hibázunk. Ilyenkor nehéz úgy korrigálni, hogy ne hajtsunk rá egy kerékvetőre, vagy ne szaladjunk ki a kavicságyba - ezt ma is sokan megtapasztalhatták - magyarázta. - A sárga rázókövek különösen nagy kihívást jelentenek, és szerintem nem is valók Forma-1-es pályára, le kellene mondanunk róluk. Az autóinkat nem ilyen kerékvetőkhöz tervezték."

Ricciardo is bizakodik

A Red Bull edzésnapjával Ricciardo is elégedett volt. "Viszonylag versenyképesnek tűntünk ma - vélekedett a nap végén. - Nem sikerült egy igazi hosszú etapot futnom, mert akadt néhány problémánk, de ezt leszámítva sima napunk volt."

"Az első öt autó 4 tizeden belül végzett - ez holnap is így maradhatna, akkor elég izgalmas show-t tudnánk nyújtani a hétvégén. Biztos vagyok benne, hogy a Mercedes rákapcsol majd az időmérőn, de remélem, azért mi is beleszólhatunk a küzdelembe."