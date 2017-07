Ricciardónak nincs mentsége az időmérős hátrányára

Zsinórban négyszer kapott ki az időmérőn Verstappentől, és elismeri, a holland egyszerűen gyorsabban vezetett szombatonként. Szerinte a csapattársát sújtó műszaki hibáknak nincs közük a vezetési stílusához.

Nyolc futam után jelentős pontkülönbség alakult ki a Red Bull versenyzői, Daniel Ricciardo és Max Verstappen között, az ausztrál 47 ponttal veri a csapattársát. A tabella azonban igencsak csalóka képet mutat, és nem tükrözi a két versenyző közti valós különbséget, hiszen Verstappennek az eddigi futamok felét fel kellett adnia, háromszor műszaki hiba, egyszer pedig rajtbaleset miatt. Pedig a holland az utóbbi időben kifejezetten jó formában vezet, a legutóbbi négy nagydíj időmérőjén például rendre gyorsabb volt Ricciardónál.

Az ausztrál hiába nyerte meg a kaotikus Azeri Nagydíjat, nem kerülheti el a kínos kérdéseket az időmérőn nyújtott teljesítményével kapcsolatban. Ricciardo nem próbál kifogásokat keresni, elismeri, hogy a csapattársa egyszerűen jobban szerepel szombatonként. "Időnként hibáztam is, de az az igazság, hogy Max remekül vezet - nyilatkozta. - Nem szeretnék semmit levonni az érdemeiből, mert tényleg nagyon gyors."

Bakuban Ricciardo szerezte meg a Red Bull idei első győzelmét Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

Ricciardo szerint természetes, hogy a kettejük közti erőviszonyok folyamatosan változnak. "Tavaly is nagyon keményen hajtottuk egymást, és szerintem minél tovább maradunk csapattársak, annál keményebben harcolunk majd egymás ellen - vélekedett. - Most ő van nagyszerű formában, és látható, mennyire jól érzi magát az autóban. Szerintem az önbizalma is egyre nagyobb lesz, ez is megkönnyíti a dolgát. Ami engem illet, tökéletesebben kell vezetnem, és kevesebbet kell hibáznom. Nem keresek kifogásokat, (Verstappen) egyszerűen jól vezet mostanában."

Nem Verstappen tehet a kiesésekről

Verstappent annyiszor sújtotta műszaki probléma az idei szezonban, hogy egyesekben felmerült, talán a holland vezetési stílusának is köze lehet a gyakori meghibásodásokhoz. Ricciardo szerint azonban nincs alapja ennek a felvetésnek. "Mivel a legutóbbi négy időmérőn legyőzött, talán arról van szó, hogy túl gyorsan vezet, és a motor nem tudja tartani vele a lépést - viccelődött. - Komolyra fordítva a szót, semmi erre utaló jelet nem láttunk. Soha nem használja túl nagy fordulatszámon a motort, semmi olyat nem csinál, ami megmagyarázná a kieséseket."

"Nem szeretek szerencséről és balszerencséről beszélni, de szerintem itt ilyesmiről lehet szó. Nem hiszen, hogy ő tehet róla - tette hozzá Ricciardo. - Nekem több szerencsém volt a megbízhatósággal, szerintem nincs rá logikusabb magyarázat."