A világbajnoki címért szoros csatát vívó pilóták között Bakuban történt az első komolyabb incidens, kérdés, ez milyen hatással lesz a küzdelmükre a következő versenyeken. A szezon a hétvégén Ausztriában, a festői környezetben fekvő spielbergi pályán folytatódik, ahol a Mercedes ezúttal az eredményeivel is bizonyítaná, hogy sikerült a Ferrari fölé kerekednie.

Baku modern utcai pályája után egy teljesen más jellegű helyszín ad otthont a Forma-1-es világbajnokság következő fordulójának: a stájerországi hegyek között elterülő Red Bull Ring látja vendégül a mezőnyt az Osztrák Nagydíj hétvégéjén.

Ausztria komoly múlttal büszkélkedhet a Forma-1-ben, kisebb-nagyobb megszakításokkal már 1964 óta rendeznek nagydíjakat, először a hírhedt Österreichringen, majd a kilencvenes évektől a modernebb A1-Ringen. A Spielberg mellett fekvő versenypálya 11 évnyi szünet után, 2014-ben tért vissza a bajnokságban, ezúttal már az új tulajdonos, a Red Bull nevére keresztelve.

A Red Bull Ring a versenynaptár egyik legrövidebb pályája, mindössze 4318 méter hosszú, és a gyors tempó miatt rendkívül rövid idő alatt körbe lehet rajta érni. A körrekordot jelenleg Lewis Hamilton tartja, aki a tavalyi időmérő második etapjában futott 1:06.228-as időt. A rövid pálya idén hivatalosan már 10 kanyarból áll, miután az eddigi 2-es forduló előtti balos ív is kapott egy számot. A vonalvezetést azonban az egyenesek uralják, ezért - Bakuhoz hasonlóan -

ezen a pályán is komoly szerep jut a motorerőnek.

A festői környezetben elterülő pálya nagy népszerűségnek örvend Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A kanyarok között gyors és lassú tempójúakat is találunk, az éles 3-as kanyarban például egészen 90 km/ó-ig kell rövid idő alatt lelassítani - több másik kanyarhoz hasonlóan itt a fékeket is nagy terhelés éri.

A pálya leggyorsabb pontja az első kanyart követő egyenes vége, ahol a 335 km/ó-t is meghaladhatja a tempó. Az elmúlt években ennek az egyenesnek a vége, a jelenlegi 3-as kanyar kínált viszonylag jó lehetőséget az előzésre, de a két DRS-zónában, a célegyenesben, valamint a 4-es kanyar előtt is lehet próbálkozni. Ami a bevethető abroncsokat illeti, a Pirelli az idén is a három legpuhább keveréket, a lágy, a szuperlágy és az ultralágy gumikat viszi el Ausztriába. A legnépszerűbb keveréknek természetesen az ultralágy abroncs bizonyult: a Mercedesnél fejenként 8, a Ferrarinál 7 szettet kértek belőlük, a McLaren és a Force India pedig alig kért a többi típusból, a 13 szettjükből 10 ultralágy lesz.

Az Osztrák Nagydíjon a 2014-es visszatérés óta csak a Mercedes pilótái arattak győzelmet, az első két évben Nico Rosberg, tavaly pedig Lewis Hamilton állt a dobogó tetején. Érdekesség, hogy a nagydíj története során csupán egy versenyző gyűjtött be kettőnél több győzelmet, Alain Prost a csúcstartó három sikerrel.

A spielbergi pályarajz Forrás: FIA

A hétvége fő témái

Elmérgesedik-e Vettel és Hamilton bajnoki csatája?

Az idei világbajnokság két legnagyobb esélyese, a 3-3 győzelemmel álló Sebastian Vettel és Lewis Hamilton eddig viszonylag jó kapcsolatot ápolt: kölcsönös tisztelettel nyilatkoztak egymásról, és a pályán sem kerültek komolyabb összetűzésbe.

Az Azeri Nagydíjon ez egy pillanat alatt megváltozott,

amikor a második Safety Car-fázis után, az újraindítás előtt Hamilton - Vettel számításaival ellentétben - nem gyorsított ki a 15-ös kanyarból, ezért a Ferrari hátulról beleszaladt a Mercedesbe. Az ütközést mindkét autó megúszta kisebb sérülésekkel, a német azonban rendkívül dühös lett Hamiltonra, aki szerinte "féktesztelte" őt. Az érzelmeit nem tudta kordában tartani, a Mercedes mellé húzódott, és látszólag szándékosan nekiment a riválisa autójának, amiért később 10 másodperces stop&go büntetést kapott.

Noha az autók a második koccanást is megúszták komolyabb károk nélkül, végül sem Vettel, sem Hamilton nem állhatott dobogóra, a futam utáni nyilatkozataikból pedig nyilvánvalóvá vált, hogy vége a világbajnoki küzdelem békés szakaszának. Hamilton komolyabb büntetést követelt a németnek, aki szerinte rendkívül rossz példát mutatott a fiataloknak a viselkedésével. Vettel az általa előidézett koccanásról a futam után nem volt hajlandó nyilatkozni, azt viszont nehezményezte, hogy a sportfelügyelők csak őt büntették meg, a szerinte kiszámíthatatlanul vezető Hamilton Safety Car mögötti trükközését viszont nem találták szabálytalannak.

Hamilton és Vettel rivalizálása kezd elmérgesedni Forrás: DPPI/Florent Gooden

Vettelnek hétfőn Párizsban kellett megjelennie az FIA vizsgálóbizottsága előtt, de megúszta a szigorúbb büntetést, miután nyilvánosan bocsánatot kért a bakui incidensért. "Az akció hevében túlreagáltam a dolgot, ezért szeretnék elnézést kérni közvetlenül Lewistól, ahogy mindenki mástól is, aki nézte a versenyt. Tisztában vagyok vele, hogy nem mutattam jó példát" - nyilatkozta a német, akinek az FIA-t sikerült kiengesztelnie, Hamilton viszont valószínűleg sokáig nem felejti el a sportszerűtlen manővert. Mivel a brit sem a nyugodt vérmérsékletéről híres, és kettejük párharca Bakuban nyílt háborúvá változott, egyáltalán nem kizárt, hogy a hátralévő futamokon látunk még hasonló incidenseket.

Baku máshogy is fordulópont volt?

Miközben mindenki a Vettel-Hamilton incidenssel foglalkozott, könnyű volt elsiklani a tény felett, hogy

a Mercedes Bakuban az idei legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtotta.

Az időmérőn úgy biztosították be az első rajtsort, hogy Hamilton több mint egy másodperccel gyorsabb volt a Ferrariknál, és a csalóka végeredmény ellenére a futamon is ők diktálták a legjobb tempót. Hamilton a Safety Car-fázisok előtt magabiztosan tartotta maga mögött Vettelt, és a német büntetése után sima győzelmet arathatott volna, ha nem kell beiktatnia egy extra bokszkiállást a meglazult fejtámlája miatt.

Valtteri Bottas rosszul jött ki a rajt utáni kavarodásból, és egy koccanás miatt az utolsó helyre esett vissza, de végig remek tempót diktálva, a többiek problémáiból profitálva végül a 2. helyre hozta be a Mercedest.

Bottas az utolsó helyről ért fel a dobogóra Bakuban Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Úgy tűnik, a Mercedes valóban túljutott az idény első futamain tapasztalt gumiproblémáin, és egy másik tényező is közrejátszhatott abban, hogy ők kerültek fölénybe az erősorrendben:

a bakui hétvége előtt állítólag az FIA nem hivatalosan figyelmeztette a csapatokat, hogy többé ne juttassanak szándékosan motorolajat az égéstérbe, ezzel ugyanis szabálytalanul növelik a teljesítményüket. Ez a Ferrarit érinthette a legkellemetlenebbül, és hosszú távon sokkal nagyobb hatással lehet a világbajnoki küzdelemre, mint Vettel és Hamilton afférja. A Red Bull Ringen kiderül, hogy a Ferrari egy mért körös tempója emiatt tényleg leromlott, vagy a bakui időmérőn elszenvedett súlyos vereség csak kivételes eset volt.

A szezon előtt egyébként a Red Bull vádolta meg a Mercedest a trükk alkalmazásával, most viszont éppen a németek márthatták be a Ferrarit, akik hallgattak is a figyelmeztetésre. A motorerőnek az Osztrák Nagydíjon is fontos szerepe lesz, a Mercedes ráadásul az elmúlt három évben uralta a spielbergi futamot, így papíron ők vágnak neki a legjobb esélyekkel a hétvégének. Hamiltonnak szüksége is lenne egy sikeres hétvégére, Bakuban ugyanis Vettel növelni tudta az előnyét, jelenleg 14 ponttal előzi meg őt a vb-tabellán.

Kihasználja-e a Red Bull a hazai pályát?

A bakui káoszból Daniel Ricciardo került ki a legszerencsésebben, aki a futam elején még a 17. helyen is járt, a többiek hibáit kihasználva viszont győztesként ünnepelt az Azeri Nagydíj dobogóján. A Red Bull a futam előtt egyáltalán nem gondolta volna, hogy az autójuknak nem fekvő bakui pályán szerzik meg az idei első győzelmüket, s bár tisztában vannak vele, hogy a sikerhez egy nagy adag szerencse is kellett, egyértelmű javulást látnak a formájukban.

"A rossz szezonkezdet után nagyon fontos volt ez a győzelem, sokat javultunk - nyilatkozta a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko. - Az időmérőn ezt nem tudtuk megmutatni, de biztosak voltunk benne, hogy jó a tempónk. A futamon a többi élcsapathoz hasonló tempót futottunk, és a végén sem tudtak utolérni minket."

Ricciardo váratlan győzelmet aratott Bakuban Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Marko biztos benne, hogy az istálló jó irányba halad a fejlesztésekkel, és egy számunka kedvező pályán önerőből is képesek leszünk nyerni." Ez a pálya azonban valószínűleg nem a saját létesítményük, a Red Bull Ring lesz, az elmúlt években ugyanis bebizonyosodott, hogy a gyors spielbergi aszfaltcsík nem fekszik az autójuknak. Noha Max Verstappen tavaly a dobogó második fokára állhatott fel, az előző két évben a 8. hely volt a legtöbb, amit ki tudtak hozni az autójukból. Ennél persze az idén is jobban szerepelhetnek, a győzelemhez azonban egy újabb káoszfutamra lenne szükségük. Erre az időjárás-előrejelzések alapján van is némi esély, mivel az egész hétvégére rövidebb záporokat, zivatarokat jósolnak, amelyek gyakran megzavarhatják az egyébként 30 fok körüli melegben zajló körözést.

Mennyit javul a McLaren az új motorral?

Fernando Alonso az Azeri Nagydíjon végre megszerezte a McLaren első 2017-es pontjait, a csapat öröme azonban nem volt felhőtlen, hiszen ők is tudták, hogy a spanyol 9. helyéhez a többiek balszerencséjére is szükség volt. Alonso ráadásul a futam egy pontján a 4. helyen is állt, de a gyenge Honda-motorral esélye sem volt tartani a helyét a bakui egyenesekben, és folyamatosan esett vissza a mezőnyben.

A spanyol a futam után megint a gyenge erőforrás miatt sajnálkozott, Ausztriában azonban van némi remény arra, hogy versenyképesebbek lesznek. Bár az osztrák pálya sem fekszik az autójuknak,

a Honda elkészült az új fejlesztésű motorjával, amelyet mindkét versenyző használhat a hétvégén.

Alonso megszerezte a McLaren első pontjait Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Az új motort Alonso már kipróbálhatta az Azeri Nagydíj pénteki szabadedzésén, és a Honda látott is némi javulást a teljesítményben, de úgy döntöttek, még dolgoznak az erőforráson az éles bevetés előtt. Boullier elárulta, a McLaren több fejlesztést is visz Ausztriába, de a legfontosabb az új motor lesz, amelytől azt várják, hogy képesek lesznek felvenni a harcot a középmezőny csapatai ellen.

"Joggal bizakodhatunk az ausztriai hétvége előtt - itt azért kevésbé függ a teljesítményünk a motorerőtől, mint az előző két pályán, a spielbergi kanyarok pedig kedvezhetnek az autónknak - vélekedett Alonso, aki szintén előrelépésnek tartja a Bakuban kipróbált új motort, ezért alig várja, hogy élesben is kipróbálhassa. - Ez egy fontos lépés, szóval bízom benne, hogy pozitív eredménnyel zárjuk a hétvégét, és mindent ki tudunk hozni az autónkból."

Idén is okoznak-e gondot a rázókövek?

A Red Bull Ringet a tavalyi nagydíj előtt újraaszfaltozták, és új típusú, dupla szélességű rázóköveket is elhelyeztek rajta, a kerékvetők mellett pedig egy bordázott szakasszal próbálták eltéríteni a versenyzőket attól, hogy túl nagy ívben, a pálya határait elhagyva kanyarodjanak. Az új rázókövek azonban a kelleténél keményebben büntették a rájuk hajtó pilótákat: a két edzésnapon összesen négy autó felfüggesztése tört el, miután ráhajtottak az említett kerékvetőkre. A versenyzőket megosztotta az újfajta rázókövek kialakítása: egyesek szerint az FIA hibázott, mert túlságosan is durva, balesetveszélyes megoldást alkalmazott, mások viszont úgy vélték, aki nem szeretné megrongálni az autóját, az egyszerűen ne hajtson rá a rázókövekre.

A leghangosabban Hamilton és Verstappen fakadt ki a kerékvetők ellen, szerintük az FIA a versenyzők testi épségét kockáztatta - a holland szerint még az is jobb megoldás lett volna, ha betonfalakat húztak volna fel a kanyarok mellé.

A tavalyi Osztrák Nagydíjon többen pórul jártak a rázókövek miatt Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A spielbergi pályáról az idei szezonban sem tűntek el az új típusú rázókövek,

azonban csak három kanyar - a 6-os, a 9-es és a 10-es - kijáratánál fogják alkalmazni őket, és a köztük lévő távolságot is növelték 3,2 méterre. Ettől függetlenül érdekes lesz látni, hogy az érintett kanyaroknál túl szélesen forduló versenyzőknek ezúttal is számolniuk kell-e az autójuk sérülésével. A biztonságot néhány gumifal vastagabbá tételével is növelni próbálják, a 4-es, 7-es és 8-as kanyaroknál történt módosítás. A bokszutca bejáratánál lévő korlátot pedig a nagyobb biztonságot nyújtó TecPro védőfallal erősítették meg.

A hétvége programja

2017. július 7., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. július 8., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. július 9., vasárnap