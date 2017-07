Nincs értelme lemásolni a Mercedes F1-es motorját

A Renault szerint hiába tartják még mindig a legjobbnak a Mercedes F1-es erőforrását, az egyik legfőbb jellegzetességét mégsem éri meg átvenni tőlük.

Három évvel az aktuális motorformula bevezetése óta még mindig jól körülhatárolható az F1-es erőforrások rangsora. A Mercedest továbbra is a legjobbnak tartják, de a Ferrari lőtávolon belül van, míg a Renault, de főleg a Honda le van maradva a teljesítmény és a megbízhatóság terén is.

A Mercedes erőforrásának egyik legfőbb jellegzetessége a turbófeltöltő sajátos elrendezése, megosztották a turbót és a kompresszort, és a motorblokk két oldalára költöztették azokat. A megoldást állítólag a Honda átvette már, de ők a jelek szerint nem sokra mentek vele.

A Renault még mindig le van maradva a Mercedes motorja mögött Forrás: AFP/Alexander Nemenov

„Hogy megosztjuk-e jövőre a turbót és a kompresszort? Nem – felelte Rémi Taffin, a Renault motorfőnöke a Motorsport.com-nak. – A motorunk olyan, amilyen. Jó okunk volt arra, hogy úgy döntöttünk, a turbót hátul hagyjuk. Arra viszont nincs jó okunk, hogy ezen változtassunk, mert az autó szempontjából nem látjuk, hogy az javítana a köridőkön.”

Most minden úgy van összeszerelve, és ott helyezkedik el, ahol szeretnénk.”

„A továbbiakban csupán folyamatos fejlesztésre van szükség, ahogy normálisan tesszük is. Azt is ki lehet jelenteni, hogy az igazi figyelmet a belső égésű motor kapja, plusz a turbó. Ezekkel foglalkozunk, és gyanítom, hogy a Mercedes is. Nem sokat foglalkoznak az ERS-rendszerrel, inkább a belső égésű motort fejlesztik.”

A Red Bull erősebb motorral beleszólhatna a világbajnoki csatába is Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Resul Rehimov

Taffin kijelentette, hogy a 2018-as évet jelölték meg arra, hogy utolérjék a Mercedest az erőforrás rendszerteljesítménye terén, szerinte ennek egy részét már az idén teljesítik, a többit pedig a következő télen próbálják behozni. Elárulta, a fékpadon már körönként 0,3-0,5 másodperccel gyorsabb motorjaik is vannak, ezért arra számít, hogy

ha Mercedes jövőre csak 1 tizedet farag, a Renault máris utoléri az éllovast.

„Szerintem gyorsabban fejlődünk, mint ők, de át kellett gondolnunk, hogy mit is gyártottunk 2014-re – ismerte el. – A Mercedesnek már az elején meglehetett a helyes koncepciója, és arra építkezhettek. Ezek a motorok nagyon bonyolultak, és nyilvánvalóan hibáztunk az első évben, úgyhogy össze kellett szedjük magunkat.”

