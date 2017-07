Idő kérdése volt a Hamilton-Vettel robbanás

Toto Wolff szerint az F1 új tulajdonosainak jól jön a Mercedes és a Ferrari küzdelme, amiben csak idő kérdése, hogy Lewis Hamilton és Sebastian Vettel igazán egymásnak essen.

Kisebb botrányba fulladt a másfél héttel ezelőtti Azeri Nagydíj, amelyen Sebastian Vettel tévesen azt hitte, hogy Lewis Hamilton féktesztelte őt, majd oldalról nekiment a Mercedesnek, miközben hevesen gesztikulálva nemtetszését fejezte ki. Vettelt 10 másodperces stop/go büntetésre ítélték, három büntetőpontot kapott, és csak sűrű bocsánatkéréssel kerülte el a súlyosabb megtorlást.

Mivel Hamilton autóján meglazult a fejtámla, ő is visszaesett a mezőnyben, pont Vettel mögé, így a Ferrari pilótája végül 2 ponttal növelni tudta az előnyét a világbajnoki pontversenyben. A küzdelem azonban még korántsem ért véget, és Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója szerint további ütközetek várhatók.

Vettel és Hamilton csatája még további ütközeteket rejt Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Minden nagyszerű Forma-1-es szezont egy remek küzdelem jellemez – vélte. – Tavaly ez a mi házi versenyünk volt Lewis és Nico (Rosberg) között, az idén pedig a Ferrari és a Mercedes, valamint Lewis és Sebastian küzdenek. Ez nyugodtan indult, de csak idő kérdése volt, hogy a küzdelem kiéleződjön és ellentmondásossá váljon. Ez a pillanat Bakuban jött el, és a feszültség a pályán is megnyilvánult.”

Túlléptünk ezen a pillanaton, és ezt a fejezetet lezártuk.

„A hétfői meghallgatás az FIA és Sebastian között zajlott, és a mindenki által ismert eredményt hozta. Baku óta a saját gyengeségeinkre összpontosítunk, a fejtámla formatervét és a kapcsolódó folyamatokat is áttekintjük, mert ez két héttel ezelőtt Lewis győzelmébe került – utalt Wolff arra, hogy Hamilton az élről kénytelen volt a bokszba hajtani, ezzel elvesztette még a dobogós helyet is.

Már nem békés a küzdelem Forrás: AFP/2017 Getty Images/Dan Istitene

A két pilóta viszálya ellenére a Ferrari és a Mercedes menedzsmentje kínosan ügyelt arra, hogy ne alakuljon ki nyilatkozatháború az ügyben. Wolff szerint mindkét vállalat közös érdeke, hogy a Forma-1 sikeres legyen, és ebben a két márka csatája is közreműködik.

A Mercedes és a Ferrari között nagyszerű tisztelet uralkodik, ez két ikonikus versenymárka,

nem csak a kihívást jelentő küzdelem miatt, hanem azért is, mert ugyanazért a célért hajtunk: hogy a Forma-1 fejlődjön – vélte Wolff. – Az új tulajdonosok jobb kezdést nem is kérhettek volna, mint ez az óriási csata a Mercedes és a Ferrari között. Keverjük még bele a Red Bull-csapatot, hiszen ők is képesek a győzelemre, és a Forma-1 máris remek látványossággá válik.”

