Hatalmas bulival ünnepelték Bernie Ecclestone-t

Az F1 tiszteletbeli elnöke először látogatott el a goodwoodi Sebességfesztiválra, ahol az idén az ő életműve volt az egyik fő attrakció. Alaposan megünnepelték.

Bő 40 év után az idén januárban távozott az F1 ügyvezetői posztjáról Bernie Ecclestone, aki amatőr motorversenyzőből, majd autókereskedőből lett milliárdos üzletember, aki garázscsapatok szórakozásából a világ egyik legnépszerűbb sportjává tette a Forma-1-et. Ecclestone ma már tiszteletbeli elnök, azonban – akarata ellenére - gyakorlatilag nyugdíjazták.

Ez remek apropót adott, hogy a híres goodwoodi Sebességfesztiválon a rendezvény alapítója, Lord March megünnepelje Ecclestone életművét, annak ellenére, hogy Ecclestone maga korábban soha sem látogatott el személyesen a rendezvényre, bár tavaly az autókollekciójának jelentős részét kölcsönadta, hogy kiállítsák.

Ecclestone-t a házigazda, Lord March fuvarozta körbe a hegyi szakaszon, majd a bő 40 éves korszak híres versenyautói közül több is felvonult, élükön Nico Rosberggel, és a 2014-es Mercedesszel, de feltűnt Robert Kubica is a 2012-es Lotus-Renault-val, itt volt a világbajnok Red Bull RB8-as, a Ferrari F2007-es, valamint a hőskorból a Lotus 49, a ventilátoros Brabham BT49, vagy a Williams FW06B is.

A felvonulás végén Mark Webber készített interjút Ecclestone-nal, de a tőle megszokott módon igazán érdemi információ nem hangzott el, inkább Webber sztorizott arról, hogy amikor először felhívta Ecclestone-t, azt mondta neki, lehet, hogy nem jut be az F1-be, mert az élet nem igazságos, később azonban sokat segített neki, ahogy minden versenyzőnek is.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!