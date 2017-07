Schumacher lökdösődött, Senna pofozott

Sebastian Vettel és Lewis Hamilton csörtéje gyerekes csínytevés volt a legendák csatározásai mellett. Tettlegességig fajuló balhé eddig meglepően kevés volt az F1-ben.

Egy hete hangos a Forma-1 világa attól, hogy Sebastian Vettel bosszúból oldalról nekiment Lewis Hamilton autójának a bakui futamon, miután azt hitte, ellenfele szándékosan féktesztelte őt. A közvélemény rögtön megvetette a német pilótát, Hamilton is szégyenteljesnek nevezte a történteket, egyesek pedig Michael Schumacher szándékos ütközéseivel vontak párhuzamot.

Ez nem meglepő, hiszen az F1-ben előfordult már, hogy egyesek nem éppen sportszerű eszközöket alkalmaztak a pályán vagy azon kívül, hogy a konfliktusaikat kezeljék. Mégis, a BBC gyűjtése szerint meglepően kevés kocsmai stílusú balhé volt az F1-ben, ráadásul a többségre a napjainkban már nem is sokan emlékezhetnek. Talán csak Schumacherre és Ayrton Senna összetűzéseire.

Schumacher és Coulthard, Belga Nagydíj 1998

Az idei szezonhoz hasonlóan 1998-ban is egy Ferrarit vezető német pilóta, Michael Schumacher küzdött az akkori Mercedes-csapat, a McLaren, és versenyzője, Mika Häkkinen ellen. Schumacher az egész szezon során az üldöző szerepét játszotta a lassabb Ferrarival, és minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy tartsa a lépést Häkkinennel.

A szakadó esőben megrendezett Belga Nagydíjon óriási lehetőséget kapott, mert Häkkinennek nem jött ki a lépés, Schumacher viszont magabiztosan vezetett, egészen addig, amíg a lekörözendő David Coulthard mögé nem ért. Coulthard állítólag el akarta engedni Schumachert, ezért lassított, ő viszont erre nem számított, és az autója jobb elejével belerohant a McLarenbe.

Bár Schumachernek majdnem fél köre lett volna, hogy lenyugodjon, mire mindketten visszaevickéltek a bokszba, ott kiugrott az autójából, átrohant a McLarenhez, és puszta kézzel is nekiment Coulthardnak, a McLaren szerelőinek kellett szétszedniük őket. A pontveszteségen túl különösebb következménye nem volt az ügynek, azon túl, hogy Schumacher sokáig hitte azt, hogy Coulthard meg akarta őt ölni.

Mansell felkeni a falra Sennát, Belga Nagydíj 1987

Schumacher és Coulthard balhéját a britek kommentátorlegendája, Murray Walker is közvetítette. Ő még emlékezett arra, hogy 11 évvel korábban, szintén Spában az előző generáció nagyjai is összekülönböztek, akkor Nigel Mansell gőzölt be Ayrton Sennára, miután összeütköztek az 1. körben. Mansell utána átment Sennához a bokszban, megragadta az overallját, és felkente őt a falra.

„Laza overallt viselt akkoriban, felhúztam a zipzárat az álláig, alig az orra alá – emlékezett vissza Mansell. – Az ember ilyenkor nem tud uralkodni magán. Mindenkiben van egy chip, ami az önvédelemért felelős, és ez működésbe lép, amikor veszélybe kerülünk. Soha nem éltem át ilyet korábban, olyan ideges voltam, mintha nem lenne holnap.”

Senna is érezte a történtek súlyát: „Amikor egy férfi elkapja az ember torkát, akkor nem hiszem, hogy bocsánatot kérni jön.”

Salazar megkíméli Piquet-t a kínos kieséstől, Német Nagydíj 1982

Nelson Piquet-nek sem kellett a szomszédba mennie egy kis viszályért, hiszen előszeretettel bosszantotta ellenfeleit akár a személyeskedés eszközével is. Az 1982-es Német Nagydíjon azonban ő is elvesztette a fejét, amikor Brabham-BMW-je volánja mögött, a versenyt vezetve megpróbálta lekörözni Eliseo Salazar ATS-ét, de a chilei pilóta erről nem vett tudomást, és az Ostkurvéban összeakadtak.

Piquet ököllel és rúgásokkal próbált elégtételt venni, Salazar viszont nem folyt bele a csatározásba, és otthagyta a forrófejű brazilt, aki egyes források szerint később bocsánatot kért ellenfelétől, mert állítólag kiderült, hogy a BMW-motor egyébként is megadta volna magát, de így legalább a gyártó nem szégyenkezett a hazai versenyükön.

Hunt és a pályabíró, Kanadai Nagydíj 1977

A bohém James Hunt az életet élvező, általában vidám karakterként vonult be az F1 történetébe, de ő is képes volt puszta kézzel móresre tanítani egy túlságosan erélyes sportbírót az 1977-es Kanadai Nagydíjon, Mosport pályáján. Hunt már azon felbosszantotta magát, hogy csapattársa, Jochen Mass kiejtette a versenyből, majd felpofozta Ernie Strong pályabírót. Másnap minden brit bulvárlap ezzel volt tele, Hunt 2000 dollár bírságot fizetett, és később Strong is beperelte.

Hunt főszerepet kapott Ron Howard játékfilmjében, a Rush-ban is, de a jelenet, amikor a monzai vécében összever egy újságírót, csupán a forgatókönyvben szerepelt, valójában nem történt ilyen.

Senna megpofozza Irvine-t, Japán Nagydíj 1993

Nem mindenki előzhette meg Ayrton Sennát pályafutása első F1-es versenyhétvégéjén. Az újonc Eddie Irvine azt gondolhatta, hogy nincs ebben semmi különös, de aztán rájött, hogy ez nagyon is az volt. Főleg maga Senna. A brazil versenyző megnyerte a versenyt, de kénytelen volt elfogadni azt, hogy a Jordan az évi első pontjait megszerző Irvine visszavette tőle a körét a verseny során.

Senna megnyerte az 1993-as Japán Nagydíjat Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

Senna a futam után szóváltásba keveredett Irvine-nal, amikor felkereste őt a Jordan-csapat bokszában, és az ügyet azzal rendezte le, hogy felpofozta az ír pilótát. A jutalma két versenyes eltiltás volt, de az ítéletet felfüggesztették, így Senna nem hiányzott egy versenyről sem.

Gachot vs. taxis, London 1991

Bár nem F1-es versenyhétvégén történt az ügy, történelmi jelentőségűvé vált, hiszen Bertrand Gachot azzal segítette Michael Schumacher F1-es bemutatkozását, hogy összebalhézott egy londoni taxissal Londonban, majd lefújta őt gázspray-vel. A jutalma hathónapos börtönbüntetés volt, ebből kettőt le is kellett ülnie, ezért a Jordannek új pilóta után kellett néznie.

A többi már történelem, Willi Weber a Sauber és a Mercedes pénzével befizette Schumachert a Jordanhez,

majd a látványos, de végül sikertelen bemutatkozás után hirtelen a Benettonnál találták magukat Flavio Briatore, Ross Brawn és Pat Symonds társaságában. Gachot végül Alex Zanarditól kapta vissza az ülését, de az F1-es pályafutása végül nem teljesedett ki. „Rosszkor voltam rossz helyen, és lehetővé tettem Schumacher számára, hogy megvillantsa magát” – mondta tavaly a BBC-nek.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!