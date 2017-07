Kiderült, miért nem merték kizárni Vettelt

Sokan nem értették, hogy Sebastian Vettelt miért nem zárták ki rögtön, amikor látszólag szándékosan nekiment Lewis Hamilton autójának. Megszólalt egy sportfelügyelő.

A közönség egy része Sebastian Vettel azonnali kizárását várta, miután a német pilóta „törlesztésként”, látszólag szándékosan nekiment Lewis Hamilton autójának, mert azt hitte, hogy a brit pilóta féktesztelte őt. Vettel végül a szintén súlyos, 10 másodperces stop/go büntetést kapta, de Hamilton későbbi balszerencséje miatt így is 2 ponttal többet szerzett nála.

A sportfelügyelők a 10 másodperces stop/go büntetésnél csak egy súlyosabb eszközhöz nyúlhattak volna, ha fekete zászlóval azonnal kizárják a Ferrari versenyzőjét a mezőnyből vagy a futam végén törlik az eredményét, bármi is lett volna az. Ez nem történt meg, és az egyik sportfelügyelő, Paul Gutjahr a svájci Blicknek meg is indokolta, hogy miért nem így döntöttek.

Felbosszantotta magát Forrás: DPPI/Dppi

„Természetesen kioszthattunk volna még súlyosabb büntetést, például fekete zászlót vagy eltiltást egy versenyről, de Hamilton autója nem sérült meg, és nem akartuk túlságosan befolyásolni a világbajnokságot – jelentette ki.

Az FIA vezetése nem értett ezzel egyet, és további vizsgálatot kezdeményeztek az ügyben, a jövő héten derül ki, hogy Vettel ügyét elviszik-e az FIA nemzetközi sportdöntőbíróságára. Amennyiben ez történik, várhatóan súlyosabb ítélet vár rá, legalább felfüggesztett eltiltást kap majd. Nem mindenki ért ezzel egyet, a motoros legenda, Valentino Rossi is megértő volt a történtekkel kapcsolatban.

„Amikor az egyik versenyző küzd a másikkal, és mindketten ennyire különbözők, mindig lesznek ütközések. Személy szerint nekem nagyon tetszett, ez a sport szépsége volt – nyilatkozta az olasz motoros. Az F1-es legenda, Jackie Stewart viszont „teljesen hibásnak” és „felelőtlennek nevezte”, ahogy Vettel nekiment Hamilton autójának.

„Ugyanakkor van ennek egy másik oldala is, ami szerintem fontosabb. Az ok, amiért ez történt, az volt, hogy Lewis vagy teljesen elvette a lábát a gázról vagy súrolta is a féket olyankor, amikor az élen álló mögött senki sem számított erre – mondta a Motorsport.tv-nek. – Még a gyors reakciójú négyszeres világbajnok, Vettel is nekiment hátulról Lewisnak, egyáltalán nem szándékosan.”

„Kétségtelen, hogy ez provokálta ki Vettel lelkiállapotát, és ezúttal nem működött az önuralma. Véleményem szerint utána Sebastian Vettel részéről teljesen helytelen volt, hogy nekiment Lewis Hamiltonnak. Nagy hiba volt.”

