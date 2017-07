Az F1-es csapatok új mértékegysége: Petabyte

Nézőpont kérdése, hogy miként tekintünk az F1-re: sokan egyszerű autóversenyként kezelik, mások viszont guruló kutatás-fejlesztési laboratóriumnak tartják a sportot, ami nem csupán a járműdinamika vagy az erőforrások fejlesztése, hanem a kapcsolódó területek, például az informatika terén is feszegeti a határokat.

Az autók számos különböző szenzorral és egyéb adatrögzítő eszközzel vannak felvértezve, főleg a teszteken, de még a versenyeken is. A csapatok szinte minden paramétert megfigyel, és még azelőtt észlelik, hogy mi történik az autóval, mielőtt a versenyző jelezné azt. A Red Bull IT-vezetője, Matt Cadieux szerint hosszú ideje foglalkoznak a big datával és az adatelemzés fejlesztésével.

Nagy titkok őrzője a Red Bull Racing gyára, de a csapat tagjai távolról is jól tudnak dolgozni Forrás: Getty Images/Getty Images

„Már 13 éve dolgozom a csapatnál, és igen régóta foglalkozunk ezzel – mondta. – A méréseink összetettsége, az analitikánk fejlettsége egyre csak javul, pedig már igen régóta használjuk a big datát” – magyarázta az Ars Technicának, ami megtudta, hogy nagyságrendileg 500 gigabyte adatot gyűjtenek be autónként egy verseny alatt a Red Bullnál.

Ha viszont azt nézzük, hogy mennyi egyéb adattal dolgozunk, óriási multiplikációs faktorral találkozunk a videók, audió, szimulációs számítások miatt.”

Cadieux nem árulta el a lapnak, hogy mekkora nagyságrendű adattal dolgoznak, mert szerinte ez túlságosan hasznos információ lenne az ellenfeleiknek, de az kiderült, hogy a Red Bull Racing összesen 8 petabyte adatot kezel. Összehasonlításként, az internetes oldalakat archiváló Wayback Machine 2016 októberében 15 petabyte-nyi tartalmat raktározott.

CFD modell egy régi BAR-Hondáról, ma már alaposan meghaladták ezt Forrás: Honda

A szakember szerint a Red Bull Racing adatainak 95%-a az autó teljesítményével és fejlesztésével kapcsolatos, főleg CAD (computer-aided design) és CFD (computational fluid dynamics) szimulációk révén, de stratégiai szimulációk és korábbi versenyek telemetriai adatai kapcsán.

Ez az üzlet nagyon adatéhes.”

Az elmúlt években az FIA megpróbált gátat szabni az informatikai hadviselésnek az F1-ben, hetente maximum 30 órányi szélcsatorna-használatot vagy 30 teraflops CFD-felhasználást engedélyeztek az istállóknak, valamint korlátozták, hogy az istállók összesen hány embert vihetnek el a versenyekre, így felértékelődött a helyszín és a főhadiszállás közötti valós idejű adatkapcsolat jelentősége.

Az autó minden rezdülését figyelik, otthonról is Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

„Hatvanan dolgoznak a pályán, és közben az Egyesült Királyságban is több, mint negyvenen ülnek az operatív teremben” – mondta Cadieux. Minden versenyhétvégére és tesztre saját informatikai hálózatot építenek ki a központ és a pálya között, így „otthon” is láthatják a szakemberek a munkájuk eredményét az adatok révén, de videós összeköttetés és hangátvitel is történik.

Valós időben lehet látni, miként működik az autó, és részt lehet venni a mérnöki egyeztetéseken, minden egyes szabadedzés vagy az időmérő után.”

„Nagyjából úgy dolgozhatnak, mintha ott lennének ők is a versenypályán – vélte Cadieux, aki elárulta, hogy a Citrix szoftvereit használják. – Ez lehetővé teszi számunkra, hogy grafikailag intenzív applikációkat futtassunk vagy big datát használjunk, még akkor is, ha távoli helyeken erre normális esetben nem lenne megoldható” – magyarázta.

Hatvanan dolgoznak a pályán, de a gyárban is üzemel egy irányítóközpont Forrás: AFP/2017 Getty Images/Mark Thompson

Ez különösen azért fontos, mert mivel a pályatesztek szinte teljesen eltűntek az F1-ből, a Red Bull péntekenként gyakran próbálgat új alkatrészeket az autókon. Cadieux szerint „a srácok nagy CAD-szerkesztéseket is feltölthetnek, forgathatják őket, kivághatnak nagyobb elemeket, és jövőbeli módosításokat javasolhatnak. A CFD esetében többé-kevésbé azonos teljesítménnyel tudnak animációkat megnyitni vagy videót streamelni, mintha a főhadiszálláson lennének.”

Ilyen helyzetben természetesen az adatvédelem is kiemelt jelentőségű, főleg azért, mert az F1-es csapatok többsége 70 kilométeres körzetben helyezkedik el az Egyesült Királyságban, így a legegyszerűbb az embereket megszerezni, és velük együtt a csapatok tudását is. Ettől függetlenül az ipari kémkedés sem példátlan, emlékezhetünk még a 2007-es kémbotrányra is.

A mesterséges intelligencia lassan vezetni is megtanul

Cadieux szerint a külső hackertámadásokra is fel kell készülniük, hiszen ismert cégekről van szó, amik felhívják magukra a figyelmet. Ő maga nem említette, de a Renault-csapat nemrég a WannaCry áldozatai között is szerepelt, ezután ők is megerősítették az IT-rendszereiket. Legféltetteb titkaikról pedig természetesen nem beszélhetnek, így Cadiex sem mondhatott sokat

a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia tudományterületéről.

„Foglalkozunk ezekkel, hogy jobb szimulációkat készíthessünk, és jobb döntéseket hozhassunk a versenyeken – mondta. – Még az elején járunk, de számos partnert bevontunk már, bár még tényleg az út kezdetén vagyunk. Már majdnem 30 éve az IT területén dolgozom, de manapság gyorsabb a változás üteme, mint valaha. Ez egyszerre ijesztő, és óriási lehetőség.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!