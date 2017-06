Hamilton nem vonul úgy vissza, mint Rosberg

Niki Lauda szerint már tárgyalnak a közös jövőről Lewis Hamiltonnal a Mercedesnél. Teljesen elégedettek a szereplésével.

Nagy port kavart Lewis Hamilton a napokban, amikor az FIA AUTO című lapjában arról beszélt, hogy akár a szezon végén visszavonulhat, mert megteheti. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy fontolgatja ezt a lehetőséget, és a későbbi sajtótájékoztatók során sem mindig tisztázta egyértelműen a helyzetet. Niki Lauda szerint Hamiltont „félreértették”, és a távozása nincs napirenden.

„Marad, természetesen, hiszen szerződése van – nyilatkozta a csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke a német Sky-nak. – Ő nem olyan, mint Nico!” – utalt a tavalyi világbajnok Nico Rosbergre, aki a szezon vége után néhány nappal bejelentette, hogy érvényes szerződése ellenére azonnal visszavonul az autóversenyzéstől.

Az egyik ment, a másik marad Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Hamilton szerződéshosszabbításai nem mindig mennek simán, legutóbb hosszú hónapokig egyezkedett a Mercedesszel, miközben egyik fél részéről sem látszott igazi szándék arra, hogy ne együtt folytassák a munkát. Akkor 2018 végéig állapodtak meg, lassan az lesz a kérdés, hogy Hamilton marad-e, és ha igen, meddig.

Lewis már most tárgyal velünk a szerződéshosszabbításról

– árulta el Lauda. – Ezt ő kérte. Nagyon motivált, ahogy mi is azok vagyunk, bár még az egyeztetések nem kezdődtek meg. Őszintén el kell mondanom, hogy óriási tiszteletet érzek iránta. Már a szezon eleje óta dolgozik benne a küzdőszellem, kifogástalan fizikai állapotban van, és az eredményei versenyről versenyre javulnak.”

Hamilton jó formában vezet Forrás: DPPI/Florent Gooden

A háromszoros világbajnok újbóli leigazolása pontot tehet a Mercedes F1-es csapatának jövőjét megkérdőjelező találgatásokra is. A bakui futam előtt Eddie Jordan, a Channel 4 szakértője tényként közölte, hogy a McLaren ismét Mercedes motorokat használhat majd, és azt is, hogy a gyári Mercedes istálló 2018 végén megszűnik, mert a Petronas és a UBS is kiszáll a szponzorok közül.

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója élő adásban, tételesen cáfolta az elhangzottakat, amiket nem tudott megerősíteni, mert „nem igazak.” Wolff a motorszállítással kapcsolatban is azt mondta, hogy nem állapodtak meg senkivel, Lauda pedig a német Sky-nak azt állította, hogy „senki sem kérte” tőlük a motorokat.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!