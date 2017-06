Pezsgőt cipőből?! Mégis hogy jutottunk el idáig?

A Forma-1 egyik legnépszerűbb hagyománya valójában egy véletlen incidenssel kezdődött, mára azonban az eredményhirdetések egyik legfontosabb eleme lett. A pezsgő jelenléte a kezdetektől végigkíséri a nagydíjak történetét, a szerepe azonban némileg változott az évtizedek során.

Adrian Newey szerette a pezsgőzést a dobogón, de a biztonság kedvéért búvárszemüveget húzott hozzá. Itt épp Vettellel ünnepel a 2012-es Koreai Nagydíj után Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Mark Thompson

A Forma-1-es futamokat követő eredményhirdetéseknek manapság nélkülözhetetlen része a pezsgőlocsolás, a dobogó tetején egymást fröcskölő versenyzők képe az évtizedek során összefonódott a siker fogalmával. Azonban a hagyomány, amely azóta más sportágakban is megvetette a lábát, nem egyidős a Forma-1 történetével, sőt nem is az autósport királykategóriájában kezdődött.

Maga a pezsgő persze már az első locsolás előtt is jelen volt a nagydíjakon, a győzteseket gyakran jutalmazták egy-egy üveggel a szénsavas nedűből, amelyet rendszerint a szerelőikkel osztottak meg a fáradságos munkával kiharcolt siker után.

Az sem véletlen, hogy az italok közül pont a pezsgő vált a korábban kifejezetten a gazdagok sportjának tartott autóversenyek egyik szimbólumává.



A drága italt már a 18. században is ünneplésre használták - először a királyi udvarokban, majd a tehetősebb társadalmi rétegek körében is koccintottak vele, ha emelni szerették volna egy esemény fényét. A pezsgő akkoriban csak a gazdagok számára elérhető luxusnak, sőt igazi státuszszimbólumnak számított, csak a 19. század végén terjedt el szélesebb körökben. A pezsgő azóta az örömteli események ünneplésének egyik legismertebb jelképe, melyhez világszerte számos hagyomány kapcsolódik, legyen szó esküvőről, egy üzlet létrejöttéről, az újév köszöntéséről vagy éppen egy sportsiker megünnepléséről.

Daniel Ricciardo és Lewis Hamilton locsolja a pezsgőt az idei Kanadai Nagydíj után Forrás: AFP/2017 Getty Images/Mark Thompson

Amikor a Forma-1-es világbajnokságot 1950-ben útjára indították, a pezsgővel történő ünneplés már az autósportban is kezdett elterjedni, ekkoriban azonban még megbecsült ajándékként tekintettek az italra. Ekkor is voltak azonban pilóták, akik az ünneplés hevében mielőbb ki szerették volna bontani az üveget,

az 1958-as világbajnok Mike Hawthorn például gyakran már a volán mögött, a levezető körben inni kezdett belőle.



Az ünneplés kötelező kellékének azonban ekkor még a babérkoszorú számított, amely az ókori olimpiai játékok óta a sportversenyeken elért dicsőség egyik legismertebb szimbóluma. A nagydíjak legjobbjai már az F1-es bajnokság megalakulása előtti évtizedekben is babérkoszorúval a nyakukban ünnepeltek, és a hagyomány egészen az 1980-as évekig folytatódott.

A babérkoszorúk eredményhirdetésben betöltött szerepének üzleti érdekek vetettek véget: miután néhány szponzor arra panaszkodott, hogy a dobogón ünneplő versenyzők overallján nem látszanak a logóik az óriási koszorúk miatt, az F1 nagyura, Bernie Ecclestone úgy gondolta, ideje száműzni a pódiumról ezt a zavaró tényezőt. Az autósportból azonban nem tűntek el teljesen a babérkoszorúk, többek között két legendás versenyen is, a Le Mans-i 24 órás viadalon és az Indy 500-on a mai napig a győztesek nyakába akasztják őket.

Franciaországban kezdődött

A Reims környékén megrendezett Francia Nagydíjon különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a pezsgőnek.

A verseny győztese, a későbbi ötszörös világbajnok Juan Manuel Fangio a futamnak otthont adó híres borvidék, Champagne tartomány egyik legelőkelőbb pezsgőjéből kapott egy üveggel.



A következő években egyre gyakoribb látvánnyá vált, hogy az autójából kikászálódó futamgyőztes kezébe rögtön egy üveg pezsgőt nyomnak, a pezsgőlocsolás hagyománya azonban csak a hatvanas évek második felében született meg.

Giuseppe Farina és Juan Manuel Fangio az 1950-es Belga Nagydíj után. A győztesnek ekkor még virág is járt Forrás: AFP/-

Ekkoriban már nemcsak a Forma-1-ben, hanem más autóversenyeken is bevett szokássá vált, hogy a győztesek pezsgővel ünnepelték a sikerüket, így az 1966-os Le Mans-i 24 verseny eredményhirdetéséről sem hiányzott a népszerű ital.

Az egyik kategóriagyőztes, a Forma-1-ben is sikeres pilótának számító Jo Siffert kezébe azonban egy olyan üveg került, amelyet korábban véletlenül felráztak,



ezért amikor a svájci pilóta kinyitotta a palackot, a pezsgő megállíthatatlanul lövellt ki belőle, és nemcsak a versenyzőket terítette be, hanem a közelben álló csapattagokat és rajongókat is. Az esetre ekkor még csak egy vicces incidensként tekintettek, pedig a fröcskölő üveggel bajlódó Siffert valójában egy új hagyomány alapjait teremtette meg.

A következő évben két amerikai versenyző, A. J. Foyt és Dan Gurney vitte győzelemre a Ford GT-t a Le Mans-i 24 órás viadalon, és az utóbbi versenyző jól emlékezett Siffert és a kifröccsenő pezsgő egy évvel korábbi esetére. Gurney gondolt egyet, és alaposan felrázta a kezébe nyomott pezsgősüveget, majd önfeledten locsolta a kispriccelő nedűt a közelben álló szerelőkre, fotósokra és a közönségre.

Jack Brabham a Rouenban aratott győzelmét ünnepli 1960-ban. Ekkor még nem volt általános szokás a pezsgőzés, de Franciaországban így dukált Forrás: AFP

A spontán ünneplés nagy sikert aratott, a Life Magazine egyik fotósa el is kérte a kiürült palackot Gurney-től - az aláírt pezsgősüveg állítólag hosszú évekig lámpaként szolgált a lakásában, néhány éve azonban a fotós visszaadta a híressé vált tárgyat az egykori versenyzőnek, aki azóta is az otthonában őrzi azt.

Az ünneplés kihagyhatatlan eleme lett

Mindössze egy hetet kellett várni Gurney következő győzelmére, amelyet már a Forma-1-ben, a Belga Nagydíjon aratott, és az ajándékba kapott pezsgőt ezúttal is szétlocsolta a célba érés után. Ezután nem volt kérdés, hogy az amerikai pilóta hagyományt teremtett, a többi versenyző is követni kezdte a példáját, és a pezsgőlocsolás állandó része lett először az F1-es futamok, majd más autóversenyek eredményhirdetéseinek is.

A gyorsan hagyománnyá váló szokás természetesen a pezsgőgyártók fantáziáját is megragadta,

az egyes márkák képviselői sokáig versengtek azért, hogy melyikük terméke kerüljön a győztesek kezébe a dobogón. Ez korábban versenyről versenyre változott, később azonban a Forma-1 szerződést kötött a gyártókkal, és egyes pezsgők a Forma-1 hivatalos italává váltak.

Ez nem pezsgő, hanem rózsavíz, de egy győzelem után ki bánja? Az arab országokban a dobogón sem engedélyezett az alkohol Forrás: AFP/Karim Sahib

A pezsgőlocsolás mára az eredményhirdetések kihagyhatatlan része lett, a versenyzőket már a dobogóra érkezésükkor várják az előre odakészített palackok, amelyeket a ceremónia végén, a himnuszok és a díjátadás után locsolhatnak szét. Az ünneplés során nem kímélik a riválisaikat, a dobogóra a győztest felkísérő csapattagokat és gyakran a díjátadókat sem, bár a drága öltönyökben feszítő politikusok általában igyekeznek elmenekülni a spriccelő ital elől.

A pezsgőlocsolás csak kivételes esetekben, például tragédiák után, az áldozatok iránti tiszteletből marad el, az arab országokban rendezett futamok végén pedig nem pezsgőt, hanem alkoholmentes, szénsavas rózsavizet locsolnak szét az ünnepléskor.

Rendhagyó locsolások

Az évtizedek alatt persze rendhagyó ünneplésekre is sor került egy-egy nagydíj végén. Az 1978-as Kanadai Nagydíj után például a hazai közönség előtt pályafutása első futamgyőzelmét arató

Gilles Villeneuve a futam szponzorainak kérésére nem pezsgőből, hanem a helyi sörből kapott egy óriási üveggel,



de nem zavartatta magát, azt is ugyanúgy szétlocsolta a dobogó alatt tolongó tömeg legnagyobb örömére. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején pedig a Williams pilótái lógtak ki a sorból: mivel az istállót több szaúd-arábiai szponzor is támogatta, a versenyzők az iszlám vallás iránti tiszteletből nem alkohollal, hanem egy üveg narancslével ünnepeltek a dobogón.

Mark Webber a 2010-es Brazil Nagydíj után egy tűzoltókészülékkel habjával fújta be Red Bull tagjait, így ünnepelve a csapat kettős győzelmét Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Clive Mason

A modern korban a Red Bull jár az élen az alternatív ünneplési módok kitalálásában. A 2010-es Brazil Nagydíj hagyományos, pezsgőáztatta eredményhirdetését követően a 2. helyezett Mark Webber úgy gondolta, nem volt elég a locsolkodásból, és az istálló garázsában tárolt tűzoltó készüléket is kézbe vette, majd a bokszutcában a fotósokra és riporterekre zúdította a tartalmát.

A Red Bull korábbi főtervezője, Adrian Newey soha nem bánta, ha a csapatot képviselve ő vehette át a győztes konstruktőrnek járó trófeát, és a pezsgőlocsolásból is szívesen kivette a részét, egy idő után azonban vicces búvárszemüveg használatával próbálta elkerülni, hogy még a szemébe is alkohol kerüljön.

Daniel Ricciardo pedig egy egészen új trendet indított el a tavalyi Német Nagydíjon, amikor az eredményhirdetés után levette az egyik cipőjét, pezsgőt töltött bele, majd ki is itta belőle.



A különös akciót később azzal magyarázta, hogy egy ausztrál szokásról van szó, majd rámutatott, hogy néhány héttel korábban honfitársa, a MotoGP-ben versenyző Jack Miller is hasonlóan ünnepelt a dobogón. A „shoey” néven ismert szokásból azóta hagyomány lett az F1-ben: ha Ricciardo dobogóra áll, rendszerint a cipőjéből issza a pezsgőt, sőt a riválisait is igyekszik bevonni az ünneplésbe.

Ricciardónak olykor másokat is sikerül megitatnia a cipőjéből. Legutóbbi áldozata az Azerbajdzsánban első dobogós helyét szerző Lance Stroll volt Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Dan Istitene

Az ausztrál cipőjéből ivott már többek között csapattársa, Max Verstappen és a tavalyi bajnok Nico Rosberg is, a legutóbbi áldozat pedig a Williams újonca, Lance Stroll volt, aki élete első F1-es dobogója után részesült a furcsa jutalomban. A cipőből a legtöbben fintorogva kortyolnak, de Valtteri Bottas szerint a jól lehűtött pezsgő még a riválisa lábbelijéből is jólesik egy eredményes verseny után – igaz, erről egyelőre nem sikerült meggyőznie Lewis Hamiltont, aki néhány hónapja kijelentette, soha nem fog részt venni a szerinte „undorító” szokásban.

