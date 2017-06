Megzenésítették a kormányért sikoltozó Räikkönent

A finn pilóta már eddig is YouTube-sztár volt a humoros rádióüzenetei miatt, a bakui előadását viszont meg is zenésítették. Ez itt a Steering Wheel!

Kimi Räikkönennek eddig sem kellett a szomszédba mennie, ha humoros rádiózenetekről volt szó, elég csak a már legendás „Leave me alone” („Hagyj békén”) vagy a „Don’t talk to me in the middle of the corner” („Ne beszélj hozzám a kanyar közepén”) beszólásaira gondolni. A 2007-es világbajnok nem sokat gondolkodik, hogy mit mondjon a rádión, és azon sem, hogy miként fogalmazzon.

Bakuban viszont az eddigi előadásaira is rátett egy lapáttal, amikor a sikoltozás és az artikulálatlan üvöltözés sajátos keverékével próbálta a szerelők tudtára adni, hogy elfelejtették odaadni neki a rohamtempóban újjáépített Ferrari kormánykerekét, miközben sietve tolták ki az autót a bokszutca elejére.

Már az eredeti felvétel is igen szórakoztató volt, de Mizzcssv a YouTube-on rátett egy lapáttal, és a Chemical Brothers „Galvanize” című számával humoros mashupot készített Räikkönen hangmintáit felhasználva. Így készült el a „Steering Wheel – Give it to me” című sláger.

