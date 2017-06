Todt: Vettel pont olyan, mint Schumacher volt

Az FIA elnökét korábbi versenyzőjére emlékezteti a Ferrari pilótája. Úgy vélte, Sebastian Vettel és Lewis Hamilton csatájára szükség van a Forma-1-ben.

Interjút adott a Sport Bild nyomtatott kiadásának Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, még mielőtt napvilágot látott, hogy az FIA nem hagyja annyiban Sebastian Vettel bosszúját a múlt hétvégi Azeri Nagydíjon, és megvizsgálják, hogy további büntetést érdemel-e azért, mert nekiment Lewis Hamilton autójának, miután azt hitte, hogy Hamilton féktesztelte őt.

Todt ettől függetlenül azt mondta, meglepetésként érte az idei szezon, mert szerinte nem csak kettő, hanem akár négy csapat is harcolhat a világbajnoki címért, bár nem részletezte, hogy melyikekre gondol. Úgy vélte, nem lehet előre megmondani, hogy ki nyeri meg a következő versenyt, így nincs ok a panaszra.

Schumacher és Todt mindent megnyertek együtt Forrás: AFP/Patrick Hertzog

„Még mindig emlékszem arra, amikor Michael Schumacherrel a Ferrarinál voltunk. Az emberek mindig károgtak nekem, hogy előre tudják az eredményt. Lewis Hamilton és Sebastian Vettel csatája kétesélyes, és a Forma-1-nek szüksége van az akcióra és az érzelmekre. Ők ketten gondoskodnak erről manapság.”

Todt kijelentette, szerinte a Ferrari tartja majd a lépést a fejlesztési versenyben is.

„A Ferrari lenyűgöző munkát végzett, szerintem az egész évben versenyképesek lesznek. Vettel hozzáállása kissé Michaelére emlékeztet. Professzionális munka, és képesség a csapat összetartására. Michael nem szeretett veszíteni, és ezt Vettelről is el lehet mondani – tette hozzá a francia szakember, aki 5 egyéni világbajnokságot nyert Schumacherrel.

Vettel is elvesztette a fejét Bakuban, ez Schumacherrel is többször előfordult Forrás: DPPI/Florent Gooden

Noha Todt az FIA előtt a Ferrari csapatfőnöke, sőt vezérigazgatója is volt, most már nem a Ferrari felé húz, erre is bizonyíték, hogy Vettelt épp a 30. születésnapján, július 3-án citálhatják az FIA nemzetközi sportdöntőbírósága elé. Todt kijelentette, mindkét csapatot egyformán tiszteli, a Mercedest a hibrid technológia csúcsra fejlesztéséért, és azért, mert hosszú idő óta nyerő szériában vannak.

Todt még a Mercedesnél is sikeresebb volt, 2000 és 2004 között Schumacherrel mindent megnyert a Forma-1-ben, ami lehetséges.

„Ez rengeteg áldozattal járt, és ez az oka annak, hogy végül nyugdíjba vonultam. Belefáradtam a küzdelembe. Tudtam, hogy egy napon már nem leszünk többé a csúcson, és ezt nem akartam megtapasztalni” – nyilatkozta a francia politikus, aki várhatóan egy harmadik mandátumot is megszerez majd az FIA vezetésére, pedig eredetileg csak egy ciklusra tervezett.

