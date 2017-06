Ecclestone szeretné, ha Alonso visszatérne a Ferrarihoz

Még mindig nem tudni, mit tartogat a jövő a kétszeres világbajnok számára. Bennfentesek szerint akár az előző csapata is visszafogadhatja Fernando Alonsót.

Az idei pilótapiac kulcsfigurája kétségtelenül Fernando Alonso, aki elkeseredetten keresi a lehetőséget, hogy pályafutása utolsó F1-es éveiben ismét győzelmekért harcolhasson. Erre a McLarennél most semmi esélye sincs, hiszen a Honda motor három év után is erőtlen és megbízhatatlan, miközben a Mercedes, és újabban a Ferrari is tarol a futamokon.

Alonso öt évet húzott le a Ferrarinál Forrás: AFP

Alonso versenyzett már a Renault-nál, a McLarennél és a Ferrarinál is, mindhárom istállóval összerúgta a port, de a Renault és a McLaren visszafogadta már a tékozló fiút. Bernie Ecclestone, az F1 tiszteletbeli elnöke szerint a Ferrarinak is ezt kellene tennie, de arra nem tért ki, hogy Sebastian Vettel vagy Kimi Räikkönen helyére.

Alonsót, természetesen

– felelte Ecclestone, amikor a spanyol ABC című lap arról kérdezte, hogy a Ferrarinak kit kellene szerződtetnie. – Ő a sport történetének egyik legjobbja” – tette hozzá. A Scuderiának viszont valószínűleg más tervei vannak, hiszen Vettel mellett Alonso aligha férne meg a csapatban. A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, Daniel Ricciardo „szóbeli megállapodást” kötött már a Ferrarival arra az esetre, ha Vettel távozna.

Briatore tette kétszeres világbajnokká Alonsót Forrás: AFP

Alonso 2014 végén hagyta el a Ferrarit, nem sokkal azután, hogy az őt szerződtető Stefano Domenicali lemondott a csapatfőnöki posztról, és az F1-es tapasztalattal nem rendelkező Marco Mattiaccit ültették a helyére. Nem sokkal később Sergio Marchionne kiszorította a Ferrari elnökét, Luca di Montezemolót is, kirúgta Mattiaccit, majd Maurizio Arrivabenét nevezte ki a helyére.

Ő mindig kijön mindig mindenkivel, csak Mattiaccival volt problémája

– nyilatkozta Alonso menedzsere, Flavio Briatore az olasz RAI rádiónak, de arra nem tért ki, hogy a spanyol pilóta korábban csúnyán összeveszett Ron Dennisszel is, és a Renault-val sem volt felhőtlen a viszonya. – Az életben semmit sem lehet kizárni. Fernando kicsit olyan, mint (Ayrton) Senna, neki sem volt baja egyik csapatával sem. Csak egy győzelemre képes autó kell neki.”

Alonso csak küszködik a McLarennél, de ez nem az ő hibája Forrás: NurPhoto/Urbanandsport/NurPhoto/Urbanandsport

Alonso csapata, a McLaren legutóbb 2012-ben nyert versenyt, még V8-as Mercedes motorral, de 2009 óta csak a mai gyári Mercedes-csapat, valamint a Red Bull tudott világbajnokságokat nyerni, még a Ferrarinak is csupán futamgyőzelmekre futotta. Briatore szerint „a Forma-1-ben csak két csapat küzd a győzelemért, a Mercedes és a Ferrari.”

A McLaren csak akkor lehet élcsapat, ha lecserélik a motorjukat.”

„Meglátjuk. A Red Bull és a Force India is képes jó versenyekre, ahogy ezt Bakuban láthattuk” – spekulált Briatore. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner épp Azerbajdzsánban jelentette ki, hogy nincs hely Alonso számára az istállónak, és Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója is tagadta, hogy felmerült a spanyol szerződtetése, amikor Briatoréval vacsoráztak Bakuban.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!