Vettel nekiment Hamiltonnak 10-zel, na és?

Nem esett kétségbe Sebastian Vettel és Lewis Hamilton csörtéje láttán Jacques Villeneuve. Az 1997-es világbajnok szerint ez másfajta baleset volt, mint az ő ütközése Michael Schumacherrel.

Két nap elteltével is hangos a világsajtó Lewis Hamilton és Sebastian Vettel bakui összetűzésétől. A verseny 19. körében Hamilton feltartotta a mezőnyt, hogy teret engedjen a távozó Safety Car mögött, egy kanyarból kifelé azonban nem gyorsított annyira, amennyire Sebastian Vettel várta, és a német pilóta hátulról koccant az ellenfelével.

Vettel azt hitte, hogy Hamilton féktesztelni akarta őt, és annyira feldühödött, hogy a Mercedes mellé hajtott, mutogatott a brit pilótának, és a jobb első kerekével nekiment Hamilton bal első kerekének, miközben csak egy kézzel fogta a kormányt. A balesetnek műszaki következménye nem volt, Vettelt viszont 10 másodperces stop/go büntetésre ítélték, de így is Hamilton előtt végzett a 4. helyen.

A Ferrari versenyzője kapcsán sokan már Michael Schumacher vitatott manővereit emlegetik. A korábbi hétszeres világbajnok, Vettel egyik példaképe kétszer is ütközött ellenfelével a világbajnoki címekről döntő utolsó futamokon. 1994-ben Damon Hill kiesett, így Schumacher lett a bajnok, 1997-ben viszont ő húzta a rövidebbet, és Jacques Villeneuve-é lett a végső győzelem.

Az nagyon különbözött ettől”

– nyilatkozta Villeneuve a 20 évvel ezelőtti esetről a Motorsport.com-nak, majd Vettel és Hamilton példájára reflektálva azt mondta: „10 mérföld/órával mentek, kit érdekel ez? Persze, csúnya volt, de végül is Lewis féktesztelte őt. Én is versenyző vagyok, én is jártam már így. Ha egy pilóta ezt tette volna velem, én is azt csináltam volna, amit Seb. A mostani szabályok szerint a legsúlyosabb büntetést kapta.”

Az FIA és a Mercedes is azt közölte, hogy Hamilton nem vezetett máshogy az adott pillanatban, mint a korábbi újraindítások alkalmával, de Vettel ragaszkodott ahhoz, hogy Hamilton nem viselkedett korrekten, arról viszont egyáltalán nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy ő másodszor is nekiment a Mercedesnek, miközben hevesen gesztikulált. Villeneuve szerint ez az ütközés nem volt szándékos.

Nem hiszem, hogy neki akart menni

– mondta az oldalütközésről. – Csak egy kézzel fogta a kormányt, és (Hamiltonra) nézett, neki mutogatott. Az ember nem ereszti össze így a kerekeket, mert megsérülhet a saját autója is, ráadásul egy kézzel. Ha valaki neki akar menni a másiknak, akkor két kézzel fogja a kormányt!” – mondta a kanadai pilóta.

Villeneuve úgy véli, a történtekkel nem volt semmi baj, és inkább annak örül, hogy a versenyzők érzelmeket is közvetítenek a pályán. Szerinte csak mérgesek lettek egymásra a világbajnoki címért küzdő felek, „de végül is semmi baj nem történt, úgyhogy mi ez a nagy ügy?” – tette fel a kérdést.

Ez nagyon jót tett a tévés közvetítésnek. Sokkal szebb volt, mint az, hogy Lewis megkérte (Valtteri) Bottast, hogy tartsa fel Vettelt. Az kínos volt.”

Az 1997-es világbajnok szerint helyes döntés volt, hogy Bottast sem büntették meg, mert nekiment Kimi Räikkönennek, sőt úgy gondolja, másokat sem kellene vegzálni, ha hibáznak, a pályán látható cikázásoknak viszont véget vetne. „Bottas egyszerűen csak bénán vezetett, de ilyen a versenyzés. Vettel tette nem volt szép, nem volt sportszerű, de jó volt nézni.”

Akadt még pártfogója

Noha a közvélemény egyetérteni látszik abban, hogy Vettel részéről helytelen volt olyan helyzetbe kerülni, hogy a második ütközés megtörténhessen, Bernie Ecclestone és a korábbi háromszoros Sir Jackie Stewart is kiállt mellett. Ecclestone a FormulaPassion szerint azt mondta, „Hamilton bajba akarta sodorni Vettelt”, aki „normálisan” reagált utána. A City AM szerint Stewart is úgy vélte, hogy

Hamilton okozta a balesetet.

„Lewis hirtelen lelassult egy szokatlan helyen, ezt is figyelembe kell venni. Ez sokkolta Sebastiant, azért ment mellé, hogy megkérdezze, ’mi a frászt csinálsz?’ Ekkor megkérdőjelezhető módon összekoccant Hamiltonnal. Erre nincs mentség, helytelen volt. Oda nem illő viselkedés, de könnyű lenne csak őt hibáztatni, mert a rossz viselkedést a korábban történtek váltották ki.”

Vettel mellett korábbi mentora is kiállt

A szókimondó Helmut Marko szerint „Vettel mérges lett és bosszút állt, majd amikor a Mercedesnél nem rakták be rendesen Hamilton fejtámláját, minden igazságosan kiegyenlítődött” – vélte a korábbi F1-es pilóta, aki Villeneuve-höz hasonlóan kiemelte, hogy az oldalütközés „nagyon alacsony sebességnél történt a Safety Car mögött, és egy versenyzőnek lennie kell érzelmeinek. Örülnünk kellene, mert emberi érzéseket látunk, és nem technokrata szabályokat.”

