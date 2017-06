Nem keresnek bűnbakot Hamilton fejtámlája miatt

A brit pilóta a biztosnak tűnő győzelmet vesztette el egy szokatlan hiba miatt Bakuban. A Mercedes nem keres hibást, de ha találnak, kiállnak mellette.

Sebastian Vettel és Lewis Hamilton csörtéjétől volt hangos a múlt vasárnap rendezett Azerbajdzsáni Nagydíj, de Hamilton a biztosnak tűnő győzelmet nem a sokat vitatott ütközet, hanem egy szokatlan, és buta hiba miatt vesztette el. A verseny újraindítása után meglazult a fejtámlája, és bár egy ideig próbálta a kezével tartani, biztonsági okokból ki kellett hívni őt a bokszba.

Hamilton ekkor visszaesett a pontszerző helyek végére, ráadásul forgalomba került, és az élen Vettel is rákapcsolt, így a 10 másodperces stop/go büntetése után is visszaért a Mercedes elé a pályára. Végül tandemben megelőzték a lassabb autókat, és Vettel a 4. helyig, Hamilton az 5. helyig lépett előre, így a különbség köztük 14 pontra nőtt a világbajnoki pontversenyben.

Hamilton (balra) állt jobban, de Bottas (jobbra) állhatott dobogóra Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A fejtámla hibája miatt Hamilton valószínűleg simán megnyerte volna a versenyt, mert addig végig vezette azt, így valószínűleg átvette volna a vezetést az egyéni világbajnokságban, így azonban Vettel mögé ragadva még pontokat is vesztett ellene. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a futam után láthatóan ingerülten kijelentette, nem keresnek bűnbakot, és

nem engedi, hogy mások hibáztassanak valakit a háromszoros világbajnok csapatnál.

A Mercedes hétfőn filozofikus cikket közölt a honlapján arról, hogy a hibák a komplex rendszerek elkerülhetetlen jellemzői, és leszögezték, hogy megkezdik a fejtámla formatervének vizsgálatát annak érdekében, hogy a jövőben a lehető legmasszívabb legyen. Kitértek Hamilton és Vettel esetére is, az FIA-t idézve azt írták, hogy „Lewis korrekten viselkedett, konzisztens sebességet tartott, és minden újraindítás során ugyanúgy vezetett a versenyen.”

Hamilton ezt a győzelmet elbukta, de a mérnökei kezdik megszelidíteni az autóját Forrás: DPPI/Florent Gooden

A szerző óva intett attól, hogy szalagcímekben tovább gerjedjen a feszültség, és rámutatott, hogy „a mérnöki gárdánk kezdi megérteni a dalt, amit a dívánk énekel és ezt az időmérőn, valamint a versenyen mutatott formánk is igazolta.” Ezt ígéretes fejleménynek nevezte, és azt ígérte, hogy a csapat továbbra is folytatja a fejlődést.

Wolff a Monacói Nagydíj után nevezte dívának a Mercedest,

mert addigra már biztosak voltak abban, hogy alapvetően az idén is gyors autót építettek, de nem mindig találtak rá az adott pályán megfelelő beállításokra, ezért Hamilton Oroszországban és Monacóban is küszködött, azóta viszont Kanadában és Azerbajdzsánban is remekül szerepelt, két pole pozíció mellett Montrealban nyert is, és Bakuban is jó úton haladt a győzelem felé.

