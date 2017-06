Alonso: Illett volna a győzelemért harcolnunk

Sajnálja, hogy a McLaren nem tudott profitálni az Azeri Nagydíj zűrzavarából, amelyen szerinte az 1. helyért kellett volna harcolniuk.

Bakuban megtört a jég a McLarennél, Fernando Alonso a 9. helyen befutva megszerezte a csapat idei első pontjait. A spanyolnak azonban ez sovány vigasz, mert szerinte egy ilyen kaotikus versenyen, amelyen a nagyágyúk mindegyikével történt valami váratlan, a wokingiaknak illett volna a tűz közelében lenni, és kihasználni a Ferrari és a Mercedes botlásait.

Az erőtlen Honda motor azonban meggátolja az ilyesmit, így Alonsónak végig kellett néznie, hogy míg Daniel Ricciardo a tervezettnél jóval korábbi első kerékcseréje után a 17. helyről az 1.-ig vágtatott előre, és a williamses Lance Stroll is behúzott egy váratlan dobogós eredményt, neki mindössze 2 pont jutott.

Rendes feltételekkel meg kellett volna nyernünk ezt a versenyt, ugyanis amikor először pályára hajtott a Safety Car, ugyanott jártam, ahol Ricciardo



- mondta Alonso. - (Lewis) Hamilton fejtámlája meglazult, (Sebastian) Vettelt megbüntették, a Force Indiák kiütötték egymást, Kimi (Räikkönen) kiesett..."

Alonso megszerezte a McLaren idei első pontjait Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

"Így automatikusan az első két-három helyezett közé lehet kerülni, vagyis a győzelemért kellett volna harcolnunk, de sajnos nem vagyunk ilyen pozícióban."

"Minden a kezünkre játszott - ismerte el. - Az ilyen napokon ajándékba kapunk pozíciókat mások kiesésével, csak kár, hogy nem tudjuk megtartani őket a hiányosságaink miatt."

Alonso az 5. helyen is állt nem sokkal féltáv után, de a Ferrari és a Mercedes talpon maradt versenyzőin kívül később Esteban Ocon és Carlos Sainz is bedarálta. A szerzett 2 pontnak mindenesetre örül, szerinte ugyanis "nem is gondolhattak erre a hétvége előtt" ezen a pályán. A helyzetüket az is nehezítette, hogy Alonso és Stoffel Vandoorne egyaránt monumentális rajtbüntetést kapott extra hajtáslánc-elemek beszerelése miatt.

A Honda F1-es programját irányító Haszegava Juszuke "sikeresnek" minősítette a versenyt, Eric Boullier csapatfőnök pedig azt emelte ki, hogy mindkét pilótájuk kimaradt a balhékból, és kihasználták az adódó lehetőségeket.

Vandoorne a 12. helyen ért célba, de nem sokkal kapott ki az előtte végző Sauberektől.

"Körönként 1,5 másodpercet hoztam rajtuk az utolsó bokszkiállásom után, de ahogy utolértem őket, képtelen voltam előzni. Minden energiát az utolsó kanyarra tartogattak, s bár én is ugyanezt tettem, hogy minél többet segítsen a hibrid rendszer, nem volt elég a tempóm az előzéshez" - nyilatkozta a belga.

A Honda a pénteki edzésen kipróbálta a továbbfejlesztett motorját Alonso autójában, aki ugyan nem számolt be érzékelhető javulásról, de Haszegava szerint az új erőforrás előrelépést jelent.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!