Titkos teszt zárkóztatta fel az új F1-es csodagyereket

Lance Strollt az idén sokan már az új Pastor Maldonadóként emlegették, de hazai versenyén megszerezte első pontjait, Bakuban pedig a dobogóra is felállhatott. Nagyon fiatalon.

Az F1-es mezőny egyik ügyeletes bűnbakja az idén eddig az újonc Lance Stroll volt, aki hiába nyerte meg tavaly az F3-as Európa-bajnokságot, az F1-ben nehezen indult a pályafutása, és eleinte rendre kikapott a rutinos Felipe Massától, balesetekbe is keveredett, és a közvélemény kezdte ügyetlen, fizetős versenyzőként elkönyvelni.

Stroll azonban Kanadában megszerezte az első pontjait, Bakuban pedig egy ideig a 2. helyen haladt, és Valtteri Bottas csak az utolsó métereken tudta megelőzni, de így is az F1 történetének második legfiatalabb dobogós versenyzője lett, akinél Max Verstappen mindössze 12 nappal volt idősebb, amikor tavaly megnyerte a Spanyol Nagydíjat.

Kellett hozzá a szerencse, de Stroll is megdolgozott a sikerért Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

„Nagyon hektikus verseny volt, de megőriztem a hidegvéremet, és a csapat is segített ebben a rádión, végül behoztuk a végéig az autót. A végén kissé szomorú volt elveszteni a 2. helyet, de így is csodálatos verseny volt” – idézte a Sky Sports.

Éreztem, hogy csúszkál az autó hátulja, és tudtam, hogy trükkös lesz tartani a tempót,

mert egyszerre kellett gyorsan menni és vigyázni a gumikkal. Valtteri végül egy kicsit gyorsabb volt, de a 3. hellyel is a fellegekben járok. Az ember álmodozik az F1-es dobogóról, dolgozik érte, aztán végül megvalósul” – tette hozzá a 18 esztendős pilóta, aki azt mondta, nem érzi, hogy bizonyított a kétkedőknek, mert nem foglalkozott velük eddig sem.

Stroll a későbbi győztes Ricciardót nem tudta feltartani, Bottas az utolsó métereken előzte meg Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Resul Rehimov

Stroll elismerte, hogy sikerének az egyik kulcsa az volt, hogy kimaradt a galibákból, „hagyta”, hogy mások hibázzanak, de úgy vélte, már az is „csodálatos” volt, hogy szombaton bejutott a Q3-ba. Ennek előzménye, hogy Stroll június 14-én folytatta privát tesztsorozatát egy 2014-es Williamsszel, amit ezúttal az USA Nagydíj helyszínén vezetett, és

az austini pálya megismerése mellett a beállításokon is dolgozott.

„Kísérleteztek egy kicsit, megvizsgálták a különbségeket a saját beállításai és Felipéi között – mondta Paddy Lowe, a csapat technikai igazgatója. – Néhány tanulságot elhoztunk ide is, és ezek sokkal jobb helyzetbe hozták őt – nyilatkozta Lowe, aki azt mondta, a kísérletek „a legtöbb versenyautóban közös, általános dolgokra” összpontosultak, így a 2017-es Williamsnél is hasznukat vették.

Nem úszta meg, hogy Ricciardo cipőjéből igyon Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Néha elég nagy az ugrás az F3 és az F1 között, időbe telik, mire megértem – tette hozzá Stroll. – Bahrein után eltávolodtunk a beállítások terén követett iránytól, és Barcelona után másik úton indultunk el. Most ugyanolyan versenyképes vagyok, mint Bahreinben vagy Kínában, ahol a Q3-ban voltam. Jobban megbízom már az autóban, és keményebben nyomhatom neki.”

Sokat fejlődhetek még, csak időre van szükségem. Az idén nagyon más a Forma-1, meg kell tapasztalnom, majd folytatni a próbálgatást.”

A Williams úgy vélte, Felipe Massa révén akár a versenyt is megnyerhették volna, hiszen a brazil pilóta Stroll előtt haladt a pályán, de műszaki hiba miatt Massa végül nem ért célba. Stroll eredményének köszönhetően azonban a Williams így is visszaelőzte a Toro Rossót a konstruktőri világbajnokságban, és a Force Indián is hoztak néhány pontot.

