Pérez szerint a Force India a győzelemért harcolhatott volna

Szürreálisan hangzik, de a Force India akár egy kettős győzelmet is veszthetett a versenyzői ütközése miatt. A Saubernél és a Toro Rossónál tovább feszülhet a csapaton belüli helyzet.

A bámulatos Azeri Nagydíj izgalmaihoz jelentős mértékben hozzájárult számos ütközés, melyek közül több is csapattársak között következett be. A legnagyobbat a Force India bukta emiatt, hiszen amikor Sergio Pérez és Esteban Ocon a 4. helyért marakodott, mindketten a későbbi győztes Daniel Ricciardo előtt haladtak, vagyis Felipe Massa kiesése, Sebastian Vettel büntetése, valamint Lewis Hamilton balszerencséje a fejtámlával akár egy szürreális kettős győzelmet is eredményezhetett volna a csapatnak.

A második Safety Car-fázis után azonban mohók voltak a pilóták: miután a 20. kör elején Felipe Massa elhúzott mellettük, egymást kezdték püfölni, és a 2-es kanyar kijáratánál Ocon rányomta Pérezt a palánkra. A mexikói autója nagyon megsérült, s bár a piros zászlós megszakítás után visszatért a versenybe, végül kiesett a törött ülés miatt, a defektet szenvedő francia kármentése pedig csak a 6. helyre volt elég.

Kattintson a képre galériánk megtekintéséhez! Forrás: DPPI/Florent Gooden

"Nehéz beszélni az érzéseimről egy ilyen eseménydús verseny után. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, de elkeserítő, hogy nem hoztunk ki mindent a mai lehetőségeinkből. Sosem kellemes egy ilyen ütközés a csapattárssal, és mindketten nagy árat fizettünk érte - mondta Ocon. - Meg fogjuk beszélni a történteket."

"Sergio nagyon mélyen esett be az 1-es kanyarba az újraindítást követően, és a belső ívre kerültem. Az 1-es és 2-es kanyar között leszorított, de enyém volt a belső ív a 2-eshez érve, ő pedig megpróbált védekezni a külső oldalon, ekkor értünk össze."

Pérez a csapattársára hárítja a felelősséget, szerinte miatta végződött ütközéssel a csatájuk. Nem hiszem, hogy bármit tehettem volna a baleset elkerüléséért. Már a fal mellett jártam, nem volt hova mennem - nyilatkozta. - Nagy kár ezért, azt hiszem, (Ocon) túl agresszív volt. A karrierem során rendre olyan csapattársaim voltak, akik keményen harcoltak, de mindig hagytak elég helyet."

"Elfogadhatatlan a csapat szempontjából, ami ma történt. Úgy gondolom, (Ocon) nem megfelelően, teljesen értelmetlenül vezetett."

Pérez úgy vélte, a későbbi események miatt a győzelemért is harcolhatott volna. Az istálló helyettes főnöke, Rob Fernley óvatosabban fogalmazva azt mondta, mindkét pilótájuk a dobogón végezhetett volna Bakuban, és egyelőre nem tudott állást foglalni a balesetről. A csapatnál már az előző verseny után sem volt felhőtlen a hangulat, mert Kanadában Pérez nem volt hajlandó félreállni a frissebb gumikon vezető Ocon elől, akinek ott talán jobb esélye lett volna előzni a 3. helyért.

Sainz feláldozta magát

Két hete feszült a pilóták viszonya a Toro Rossónál, mert a kanadai időmérő után Carlos Sainz azt nehezményezte, hogy az előre megbeszélt tervvel ellentétben nem kapott szélárnyékos segítséget Danyiil Kvjattól.

Olajt önthet a tűzre, hogy Bakuban a két fiatal már majdnem az első métereken összeütközött, és csak Sainz lélekjelenlétén múlt, hogy ez nem következett be, mert reflexből elrántotta a kormányt, amitől megpördült. Vagy elrántom a kormányt és megforgok, vagy mindkét autónk kiesik - jelentette ki. - Kár a történtekért, de előfordulhat ilyesmi a rajtnál. Néha áldozatot kell hoznunk."

Kattintson a képre galériánk megtekintéséhez! Forrás: DPPI/Florent Gooden

A spanyol a rádióban "őrültnek" nevezte, ahogy a rajtnál kicsúszó csapattársa nagy rössel visszadübörgött a pályára a bukótérből, a verseny után azonban nem hibáztatta Kvjatot, és az esetet versenybalesetnek nevezte.

"Valószínűleg én is ugyanígy csináltam volna, úgy tértem volna vissza a pályára, hogy nem törődök sok mindennel, mert a rajtnál jártunk - mondta.

Sainz a 8. helyre kapaszkodott vissza a flúgos futamon, Kvjat műszaki hiba miatt nem ért célba – a Toro Rosso egyelőre nem tudja, miért állt le hirtelen az autó elektromos rendszere.

Ericsson mérges

A Toro Rossók megúszták a koccanást, a Sauberek azonban nem, igaz, attól nem sérült meg komolyabban egyik autó sem. Ami nagyobb baj, hogy a Sky Sports riportere, Ted Kravitz szerint tovább feszülhet a hangulat a csapatnál, hiába szereztek pontot: Marcus Ericsson állítólag forrong, amiért nem kapta a vissza a 10., még pontszerző helyet csapattársától.

Kattintson a képre galériánk megtekintéséhez! Forrás: DPPI/Florent Gooden

Ericsson padlólemezének jobb széle a futam során megsérült egy törmeléktől, ezért félreállt Pascal Wehrlein útjából, nehogy a mögöttük érkező Stoffel Vandoorne elhalássza az utolsó pontot a Sauber elől. "A balkanyarokban gondjaim voltak, és küszködtem, hogy tartsam a tempót. Mögöttem Pascal jött, mögötte pedig Stoffel, aki közeledett a csapattársamhoz - nyilatkozta a svéd az istálló hivatalos közleményében. - Azt az utasítást kaptam, hogy engedjem el Pascalt, hogy megvédjük a csapat pontját, és engedelmeskedtem."

A Sky riportere viszont úgy tudja, hogy az eredeti elképzelés szerint Wehrleinnak vissza kellett volna engednie maga elé Ericssont, ha a körülmények lehetővé teszik, csakhogy a Sauber nem merte bevállalni az újabb helycserét, mert Vandoorne McLarenje túl közel került hozzájuk. Ericssonnak így továbbra sincs pontja, pedig azért is szüksége lenne jó eredményekre, mert a héten távozó csapatfőnök, Monisha Kaltenborn távozásakor felmerült, hogy az istálló tulajdonosa őt próbálja favorizálni az egyelőre jobban szereplő némettel szemben.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!