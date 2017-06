Ricciardo: Az volt a kérdés, Vettelt mennyire büntetik meg

A Red Bull pilótája a piros zászló idején már tudta, hogy jól alakul a versenye, de addig is élvezte a küzdelmet. Baku megmutatta, hogy az F1-ben bármi megtörténhet.

Daniel Ricciardo szinte el sem hitte, hogy megnyerte az Azerbajdzsáni Nagydíjat, miután csak a 10. helyről rajtolhatott, és egy be nem tervezett, korai bokszkiállás miatt már a futam elején a mezőny végén találta magát. Utána viszont a Safety Car-fázisokat kihasználva visszatették az autójára a szuperlágy gumikat, és ő jól kihasználta, hogy az ellenfelek szépen lemorzsolódtak előle.

Ricciardo a verseny fele előtt bemutatott piros zászlók idején már visszazárkózott az élmezőny mögé, később a Williamsek elleni remek előzései is segítettek, majd pontos mozdulattal maga mögé utasította Esteban Ocont is, így hirtelen az élen találta magát, amikor először Lewis Hamilton, majd Sebastian Vettel is kiállt előle a bokszba. Később már ki sem engedte a kezéből a vezetést.

Az idén először nyert, a pályafutása során ötödik alkalommal Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Kétségtelenül őrületes volt – kommentálta a versenyt. – Már a piros zászló előtt azt mondtam a rádión, hogy mókás a futam. Jól éreztem magam az 5. helyen is, de most, hogy megnyertem a versenyt, képzelhetik, hol vagyok most éppen” – idézte a Sky Sports.

A piros zászló alatt láttam a visszajátszást. Biztos voltam abban, hogy Seb büntetést fog kapni,

csak azt nem tudtam, hogy mekkorát. Azt gondoltam, hogy ha csak 10 másodpercet, akkor annyit ki tud autózni. Amikor szóltak, hogy stop/go lett, majd Lewis fejtámlája is meglazult, már az enyém volt a vezetés” – nyilatkozta a boldog ausztrál, aki sok egyéb mellett abból is hasznot húzott, hogy Max Verstappen az olajnyomás hibája miatt kiesett a versenyből.

Nem mindig állt jól a szénája Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Ricciardo azt mondta, minden egyes újraindításnál próbált mindenkinél később fékezni. Bár nyert, azt mondta, a Red Bull még mindig nem tökéletes, hiszen a Kínai Nagydíj óta nem tudott mindkét autójuk célba érni. Szerinte az a lényeg, hogy ez megváltozzon, és szerinte Verstappen balszerencséje is elmúlik hamarosan.

Nagyon elkeseredettek vagyunk Max elvesztése miatt, de egy ilyen pályán elképzelni sem mertük, hogy nyerhetünk

– nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sportsnak. – Max türelmetlen lesz, de remek tempója volt, és láthatja, hogy az autó is egyre jobb lesz. A szerencse kiegyenlítődik. Danielnek négy dobogós helye, és egy győzelme van, de biztos vagyok abban, hogy Maxra is vár már egy nagyszerű verseny.”

Verstappen autója nem sokáig bírta Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Resul Rehimov

Horner elárulta, a futam elején Ricciardo törmeléket szedett össze, és a piros zászlónak sem örültek, de pilótája remekül átlépte a Williamseket, és profitált az élen állók hibáiból is. Ez azonban Verstappent nem boldogította.

„Ígéretes volt a kezdés, de szomorú vagyok az újabb műszaki hiba miatt. Ma elérhettük volna a dobogót, úgyhogy nagy csalódás a végkifejlet” – írta a Twitteren.