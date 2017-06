Undorítónak tartja a Sauber elnöke a csapatot ért támadásokat

Kiborult a csapatot működtető vállalat elnöke, szerinte a közvélemény rossz színben akarja feltűntetni a Saubert. Ismét visszautasította, hogy Marcus Ericssont támogatják.

Káosz alakult ki a Sauber menedzsmentjében, miután közös megegyezéssel, de azonnali hatállyal távozott a csapat éléről Monisha Kaltenborn. A döntés oka, hogy nézeteltérésbe került Pascal Piccivel, a csapatot működtető Longbow Finance vezérigazgatójával, a pletykák szerint részben azért, mert az elnök Marcus Ericssont szerette volna segíteni Pascal Wehrlein ellenében.

Ezt egy közleményben Picci és Bakuban maga Ericsson is tagadta, Wehrlein viszont nem, ráadásul az is kiderült, hogy Kaltenborn csak Wehrleint tájékoztatta telefonon, Ericssont nem. Picci a Motorsport.com svájci kiadásának másodszor is kénytelen volt határozottan visszautasítani a kivételezéssel kapcsolatos feltételezéseket.

Wehrleint nem húzzák vissza Forrás: AFP/Alexander Nemenov

„Ez mélyütés, ami rossz fényt vet ránk. Egy negatív akció, amit Marcus és a csapat köré szerveztek, hogy tönkre tegyenek minket. Mostantól ha a svéd erősebbé válik és megelőzi Pascalt az összetettben, sokan azt fogják gondolni, hogy ez biztosan azért van, mert jobb és versenyképesebb autót kapott.”

Ezt a hozzáállást undorítónak tartom, és azok a pletykák táplálják, amiket valaki elterjesztett.”

Picci megerősítette, hogy a Renault korábbi csapatfőnöke, Frederic Vasseur tárgyalásban áll a Saubernél kialakult állással kapcsolatban, de „természetesen sok jelölt van”, ám minél gyorsabban szeretnék kinevezni az új főnököt.

Kaltenborn a héten távozott a Saubertől Forrás: Sauber

Picci azt szeretné, ha az istálló élén egy erős vezető, és nem egy testület állna. Ő azonban nem egy „totalitárius parancsnok, hanem egy előretekintő vezető lenne.”

Van egy favoritunk, és nem titkolom, hogy Fred Vasseur nemrég találkozott velem Hinwilben. A többiről még túl korai beszélni.”

A Longbow első embere emlékeztetett, hogy a BMW komoly fejlesztéseket végzett Hinwilben, és az új tulajdonos célja, hogy mindent „újra életre keltsenek”. Kijelentette, a Sauber „az autóipari technológia svájci és nemzetközi ékköve” lesz, és a vállalat „még csak az újjászületés hajnalán jár, és a Sauber nagyon közel áll a szívünkhöz.”

Egy valaki biztosan örül

A héten elküldött Kaltenborn megítélése nagyon vegyes az F1-ben, hiszen sokan úgy vélik, hogy ő tartotta életben a Saubert, amíg a Longbow végül megvásárolta azt, mások viszont emlékeztetnek arra, hogy jogász létére Kaltenbornt börtönnel fenyegették Ausztráliában, amikor Giedo van der Garde pert indított, mert a szerződése ellenében nem versenyezhetett a csapatnál.

Kaltenborn a 2015-ös szezonra két pilótaülésbe hat pilótát szerződtetett,

és végül csak egy hajszálon múlott, hogy van der Garde feladva F1-es álmait, inkább elfogadta a kártérítést, és elengedte az ügyet. Van der Garde viszont azóta is minden alkalmat megragad, hogy Kaltenbornt ócsárolja, legutóbb a holland Autobahn F1 show műsorában (0:22-nél) a hír hallatán pezsgőt bontott, és egy tortát is felvágott, amin Kaltenborn arca látható.

