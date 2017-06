Hamilton már Vettel bajnoki címeit akarja felülmúlni

Korábban Ayrton Sennát nézte ki magának, most már inkább Juan Manuel Fangio és Sebastian Vettel eredményei érdeklik.

Bár a héten a világsajtó megpróbált sztorit csinálni abból, hogy Lewis Hamilton az FIA AUTO című lapjának azt mondta, akár a szezon végén is visszavonulhat, a háromszoros világbajnok Bakuban tagadta, hogy ez lenne a célja, a Telegraphnak pedig azt nyilatkozta, „simán aláírhatok egy újabb hároméves szerződést és utána még egyet.”

Hamilton többször elmondta, hogy a versenyzésen túl is vannak elképzelései, de ezek egyelőre nem élveznek prioritást, és korábbi csapattársára, Nico Rosbergre utalva kijelentette, ő lélekben mindig is autóversenyző marad, ezért nem esik nehezére, hogy továbbra is kitartson a Forma-1-ben, és újabb kihívásokat keressen.

Hamiltonnak több győzelme és pole-ja van, de Vettel már négyszeres világbajnok Forrás: AFP/Lluis Gene

„Ha megnézzük, Nico nem akart többet áldozni az életéből arra, hogy autóversenyző legyen, én viszont lélekben mindig is az leszek, úgyhogy ez nem nehéz döntés. Az emberek mindig azt kérdezik tőlem, hogy mi motivál. Az, hogy még többet akarok. Még két bajnoki címet akarok nyerni. Mindig is Sennát akartam követni, de aztán az ember új célokat és kihívásokat keres, új távlatok nyílnak meg.”

Amikor eszembe jut Fangio, az öt világbajnoki cím elég menőnek hangzik. Vettel ettől csak egyre van, ha nyerek én is ötöt, akkor ő könnyen beállíthatja azt. Nekem akkor hatot kell nyerni.”

„Az emberi faj kapzsi, mi mindig többet akarunk. Határtalan, hogy mit érhetünk el, csak a lelkiállapotunk korlátozhat minket” – vélte Hamilton, aki egyelőre a 2018-as szezon végéig szerződött le a Mercedesszel, így ha az idén, és jövőre is nyer, ötszörös világbajnok lehet, amit eddig csak Fangio és a hétszeres világbajnok Michael Schumacher ért el.

Vettel és Hamilton generációjuk legjobbjai Forrás: DPPI/Florent Gooden

Ehhez azonban az idén eddig látottak alapján Vettelnek is lesz néhány szava, hiszen a német pilóta egyelőre vezeti a világbajnoki pontversenyt, és bár az ő szerződése az idén lejár, úgy tűnik, a hosszabbítás vagy annak bejelentése csak formaság a német pilóta és a Ferrari részéről. Vettel a La Gazzetta dello Sportnak kijelentette, hogy boldog a Ferrarinál és

nem lesz meglepetés a következő szerződésében.

Ez azt jelentheti, hogy a négyszeres világbajnok marad a Ferrarinál, ami a legvalószínűbb forgatókönyv volt eddig is, mivel az eredmények már jönnek, és Vettelt is lenyűgözi a Ferrari mítosza. Annyira, hogy mostanában mindent elolvas, ami az alapító Enzo Ferrariról szól, mert elmondása szerint

lenyűgöz a víziója. A Ferrari manapság világszerte ismert márka, de akkoriban ezt még senki sem láthatta előre.”

„Hihetetlen, hogy ez az egész egyetlen embertől ered. Nagy kár, hogy már nincs itt velünk. Néhányan azt mondják, hogy szerencsém van, mert híresen keményen bánt a versenyzőkkel, de az ötletei és az elvei még mindig élnek az emberekben, akik Maranellóban dolgoznak.”

