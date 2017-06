Az edzéseken és a betétfutamokon is nagy volt a csetlés-botlás, de az F1-es mezőnyben tavaly meglepően sima verseny volt. Most a Ferrari és a Red Bull is megkavarhatja a kártyákat.

Utcai pályákon általában nem érdemes a Safety Car megjelenése ellen fogadni, és a jellege alapján ez Bakura is igaz kellene, hogy legyen. A szűk és csúszós helyszínen kanyargós szakaszok, hatalmas tempójú egyenesek váltogatják egymást, az edzéseken szinte egymást érik a vezetői hibák, kicsúszások és alkalomszerűen az autótörések.

A tavalyi F1-es futamon Bakuban mégis meglepően simán alakultak a dolgok, pedig a GP2-es betétfutamok alapján igazi roncsderbire lehetett számítani. Ennek ellenére a verseny kifejezetten unalmas volt, holott Lewis Hamiltonnak a 10. helyről kellett indulnia, és Max Verstappen is forgalomba került. Valtteri Bottas szerint az F1-es mezőnynek akkor egyszerűen „szerencséje” volt.

Az azért meglepő lenne, ha Palmer megelőzné Räikkönent Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Resul Rehimov

„Az ilyen típusú pályákon mindig történik valami, ezért arra tippelek, hogy nagyobb káoszt fogunk látni, mint eddig, de ki tudja? – mondta a Mercedes pilótája. – Mi mindig kockáztatunk, de mindig kiszámítjuk, hogy mekkorát.”

Romain Grosjean szerint a verseny alakulásától is függ, hogy mennyi baleset történik.

„(Nico) Rosberg tavaly annyira elöl volt, Lewisnak hátrébb meg különböző gondjai akadtak, és csak mögötte alakultak ki küzdelmek a mezőnyben. Mi is emberek vagyunk, miután láttuk a GP2-es futamokat, mindenki úgy volt vele, hogy elég 99 százalékot vállalni 101 helyett. Ezért ment a verseny olyan simán.”

A Force India viszont beleköphet a Ferrari levesébe Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Resul Rehimov

Ez az idén nem ilyen egyszerű, mert bár a két Mercedes magabiztos teljesítménnyel bebiztosította az első rajtsorban lévő helyeiket, Kimi Räikkönen és főleg Sebastian Vettel nem engedheti el őket a második sorból, hiszen a szezon nyolcadik futamán már érdemes számolni a pontokat. Ráadásul a Ferrarinál arra számítanak, hogy bár az időmérőn lemaradtak, a futamon gyorsabbak lesznek.

A holnap teljesen más történetet írhat. A versenytempó sokkal közelebb lesz. Szoros versenynek ígérkezik, nem számítok nagy tempókülönbségre a három csapat között”

– nyilatkozta Vettel a szombati időmérő után. Daniel Ricciardo balesete miatt a Red Bull egyik autója első ránézésre kiírta magát a csatából, hiszen az ausztrál pilóta csak a 10. helyről rajtolhat, de jó taktikával és egy szerencsés Safety Carral akár fel is zárkózhat az élmezőnyhöz. Ezért az sem aggasztja, hogy ideális esetben kevés kerékcsere lesz a futamon.

„Nem vagyok elkeseredett, szerintem itt nagyon sok minden megtörténhet. Sokat léphetünk előre még akkor is, ha ez egykiállásos verseny” – nyilatkozta, és csapatfőnöke, Christian Horner is azt mondta, „akciódús” futamot vár, amin a Red Bull autói jó eséllyel szerepelnek majd, főleg azért, mert Max Verstappen célba vette a Ferrarikat az 5. rajthelyről.

Ez alapvetően egykiállásos verseny, a kiegyensúlyozottságról szól

– kommentált a pole pozícióból induló Hamilton. – Az a lényeg, hogyan tudunk vigyázni a gumikra. A stratégia is beleszól majd a helyzetbe, nem lesz könnyű. Hosszú a célegyenes, de nem is olyan könnyű előzni, ahogy ezt az előző versenyen is látni lehetett. Szoros futam lesz, de csapatként a legjobb helyzetbe hoztuk magunkat, és ezt remélhetőleg ki tudjuk használni.”

