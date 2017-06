Hihetetlen: Eddig 555 helyet bukott a McLaren Honda

Elképesztő ütemben gyűjti a rajtbüntetéseket a McLaren Honda, elsősorban az erőforrás meghibásodásai miatt. A Mercedes nem siet azonnal a segítségükre.

Egy téttelen időmérőn is meglepetést tudott okozni Fernando Alonso a közvéleménynek, miután a rádión felbosszantotta magát azon, hogy Daniel Ricciardóval feltartották egymást a Q1-ben. Később erre nem volt lehetősége, mert az idén először már a Q1-ben kiesett, a 16. lett, de a versenyt csak az utolsó sorból kezdheti, mert 40 rajthelyes büntetést kapott.

Alonso és csapattársa, Stoffel Vandoorne autójában folyamatosan cserélik az alkatrészeket, turbófeltöltőből például már a hetediket építették be, pedig autónként maximum négyet lehetne az egész szezon során büntetlenül használni. Az F1stat blog kiszámolta, hogy a McLaren Honda 2015 óta elképesztően sok, 555 rajthelynyi büntetést kapott, ebből 305-öt még az első évükben szedtek össze.

Most Alonso autójába új specifikációjú erőforrás került, de a Sky Sportsnak azt mondta, szerinte ez semmilyen érezhető teljesítménynövekedést nem hozott, és elárulta, nem Ricciardóra volt mérges a pályán kialakult helyzetben, hanem bizarr magyarázattal ezúttal is a motorgyártót hibáztatta.

A kör elején lehet, hogy megzavarodnak, mert a tempónk olyan lassú, hogy azt hiszik, hogy talán kimegyünk a bokszba és levezető körön vagyunk, de nem, mi tényleg ennyire vagyunk képesek,

amikor mért kört kezdünk – utalt a félreértésre, ami Ricciardóval és pénteken Max Verstappennel is kialakult a pályán. – Szerintem kissé meglepjük őket ezzel. Az 1-es kanyarban megelőztek, a 2-esben visszaelőztem, így mindkettőnk köre tönkrement, tegnap is meg ma is. Ez semmit sem befolyásolt, mert az edzés elején a gumik még hidegek, aztán mindketten az etap végén voltunk a leggyorsabbak, úgyhogy minden oké. Sajnálom, hogy megzavartuk őket a sebességünkkel, de ez van.”

Az egyre kilátástalanabb McLaren-Honda együttműködésből valószínűleg csak a szakítás lehet a kiút, de ennek anyagi következményei miatt a McLaren valószínűleg megpróbálja kikényszeríteni, hogy a Honda önként ajánlja fel a szakítást, ennek része lehet a nyomásgyakorlás a csapatot működtető vállalatcsoport egyik tulajdonosától, Mansour Ojjeh-tól is.

A McLaren visszatérhetne a Mercedes motorjaihoz, de Toto Wolff nem siet azonnal a segítségükre.

„A Honda szuperfontos márka az F1-ben – mondta a Sky Sportsnak. – A múltban hihetetlenül jól szerepeltek, és mi azt szeretnénk, ha most is így lenne egy versenyképes McLarenben. Először a saját kapcsolatukat kell rendezniük. Ebbe nem akarunk belefolyni, a mi érdekünk, hogy ez a kombináció maradjon, de ha ez nem történik meg, akkor tárgyalni fogunk egymással.”

Wolff azt mondta versenyzőként nagyra értékeli Alonsót, és viccesen megjegyezte, hogy mindenkinek megvan a maga „szadomazochisztikus” szokása, de ő nem akarja ismét összeereszteni a spanyolt és korábbi csapattársát, Lewis Hamiltont, ezzel gyakorlatilag kizárta, hogy Alonso a Mercedes gyári pilótája legyen.

Nagyon felkészült versenyző, de a helyzetet az összes körülményt figyelembe véve kell látni,

beleértve (Alonso) történetét a Mercedesszel, a csapattal és Lewisszal – vélte. – Minden azon múlik, hogyan dolgoznak együtt a versenyzők, hogyan teszik gyorsabbá az autót, úgyhogy a kapcsolatuk nagyon fontos. Lewisnál nem nagyon van jobb az autóban, a személyisége meg olyan, amilyen. Ha nehéz napunk van, senki mást nem akarunk az autónkban látni.”

