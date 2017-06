Ricciardo: Nekem jött a fal, de nem haragszom rá

Max Verstappen nem csattant ki a boldogságtól az 5. helye láttán, de elismerte, hogy javult a Red Bull teljesítménye. Kiderült, hogy mi kellett hozzá.

Nem sikerült a pénteki, remek eredmények megismétlése a Red Bullnál, de Christian Horner csapatfőnök úgy véli, Max Verstappen tempója azt mutatja, hogy az istálló fejlesztései elkezdtek működni. A Renault új szoftvert készített az erőforráshoz, így azt tovább lehet a csúcsteljesítménnyel járatni, és a Red Bull is Bakura időzítette a váltóáttételek évente egyszer megengedett cseréjét.

Verstappen viszont műszaki hibákkal is küzdött szombaton, a harmadik szabadedzésen elromlott az autója, és időt vesztett, majd az időmérőn sem működött tökéletesen, ennek ellenére behozta azt az 5. helyen, a Mercedesek és a Ferrarik után. A Sky Sportsnak viszont elárulta, „nem kellemes” az 5. helyen zárni az időmérőt.

Verstappen nem volt elégedett Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

„A harmadik szabadedzés végén problémám akadt, és ez nem ideális, aztán a Q2-ben is gondjaim voltak a limiterrel, dadogni kezdett a motor. A Q3-ban az utolsó körömön, amikor a legjobban számít minden, 3 tizedet javítottam, erre a sebességváltó okozott problémát, ezért az egyenesben rengeteg időt vesztettem. Ez eléggé fájdalmas volt. Ezt meg kell oldanunk, mert ilyen nem fordulhat elő.”

Kicsit több lóerőnk van, ez jó, de az ember mindig egy kicsit többet akar. Csalódott vagyok, mert a 3. helyen kellene lennünk, de így is nagyot léptünk előre.”

Verstappen valóban odaérhetett volna a második sor elejére, hiszen kevesebb mint 2 tizedmásodperccel volt csak lassabb Kimi Räikkönennél, és Sebastian Vettel is épp, hogy meg tudta őt előzni. Így is jobban járt azonban csapattársánál, Daniel Ricciardónál, aki az Ausztrál Nagydíj Q3-as szakaszához hasonlóan Azerbajdzsánban is összetörte az autóját a Q3-ban.

Ricciardo délutánját beárnyékolta a baleset Forrás: 2017 Getty Images/Clive Rose

„Próbáltam több tempót átmenteni az 5-ös és a 6-os kanyarban, de kifelé elvesztettem az autó hátulját, és nekimentem a falnak. Az autó hátulja kezdett megpördülni, próbáltam tartani, de csak ment tovább. Aztán a fal adta a másikat.

Nyilván nem a fal hibája, nem haragszom rá!”

„Nincs más magyarázat. Keményen nyomtam a tapadás határán. Nem örülök a hibának, de ez ilyen pályákon előfordul. Az egyik felem most nem szereti az utcai pályákat, de igazából pont ezért kedvelem őket, mert az ember megfizet azért, ha átlépi a határokat. Kár érte, mert bár a Mercedes ideje nagyon jó volt, azt gondoltam, hogy a Ferrarik nem voltak sokkal előttünk.”

Ricciardo kijelentette, a 10. rajthelye ellenére akkor sem keseredik el, ha holnap egykiállásos verseny lesz, mert szerinte Bakuban számos meglepetés érheti a mezőnyt. Noha a Red Bull jobb eredményeket is elérhetett volna, Christian Horner csapatfőnök szerint az autójuk jól működik az utcai pályán, ami a folyamatos fejlesztéseiknek is köszönhető. Kiemelte, hogy „a pilóták egyre jobban megbíznak az autóban, különösen Max, lehet látni, hogy mennyire otthon érzi magát itt.”

